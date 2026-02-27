"¡Afuera Anthropic!": Donald Trump ordenó no usar sus modelos de IA

US$200 millones

El anuncio de Trump parece indicar que la administración cancelará el contrato de Anthropic con el Pentágono, cuyo valor asciende a US$200 millones.

La compañía había solicitado que el acuerdo incluyera protecciones contra el uso de sus modelos para armas autónomas y vigilancia doméstica masiva. El ejército afirmó que debería tener la autoridad final para decidir cómo se puede utilizar la tecnología dentro de la ley.

Funcionarios del Pentágono amenazaron con invocar la Ley de Producción de Defensa para obligar a Anthropic a cumplir y etiquetarla como un riesgo para la cadena de suministro, lo que perjudicaría su capacidad de trabajar con otros contratistas del gobierno.

Ampliar el conflicto a todas las agencias federales llevaría la lucha de Anthropic a una escala mucho mayor que su disputa con el Pentágono.

Los modelos Claude de la compañía se utilizan en todo el gobierno para todo, desde resumir documentos hasta analizar datos. Pausar estas funciones para implementar alternativas podría retrasar los esfuerzos de modernización e inteligencia artificial del gobierno, según expertos en inteligencia artificial.

(Con información del WSJ)

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo

Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí