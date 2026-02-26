La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

Max Gao de AV Club la definió como "Arrolladora. Una poderosa representación de la solidaridad y la hermandad". Mientras que, por su parte, Álvaro Cueva de Diario Milenio cerró el debate con una frase que no da lugar a interpretaciones: "'Las flores perdidas' es un auténtico acontecimiento mediático, un contenido que tiene que ser visto, comentado y, lo más importante de todo, que tiene que servir para muchas cosas buenas".

image "Las flores pérdidas de Alice Hart", disponible en Amazon Prime Video.

Catalogada como una de las mejores ficciones del 2023, esta miniserie hace lo que se dice "todo bien". Así que ya sabés. Buscá un hueco en tu rutina, acomodate y dale play. Y por supuesto, después contanos qué te pareció.

