Hay producciones que uno empieza sin demasiadas expectativas y que, capítulo a capítulo, terminan dejando una marca. Eso, es exactamente lo que hace esta miniserie australiana llamada "Las flores pérdidas de Alice Hart".
"MAGISTRAL Y ARROLLADORA"
La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde
Un incendio fatal cambia todo y abre una historia de secretos familiares. Esta miniserie de Amazon Prime Video combina drama, intriga y un elenco de lujo.
Disponible en Amazon Prime Video, esta serie cuenta con siete episodios de aproximadamente una hora cada uno, que funcionan como un gancho emocional del que resulta casi imposible desprenderse.
El punto de partida ya lo dice todo: Alice tiene nueve años cuando un incendio de origen incierto le arrebata a sus padres de la manera más brutal. No hay suavizantes ni rodeos narrativos, la historia entra directo al hueso. Desde ese momento, la pequeña es enviada a vivir con su abuela June, quien la recibe en Thornfield Flower, una granja que parece sacada de otro tiempo. Pero lo que podría haberse convertido en un relato de reconstrucción simple y predecible, da un giro: ese lugar está cargado de secretos. Secretos sobre Alice, sobre su familia, sobre un pasado que nadie quiso contarle.
La dirección estuvo a cargo de Glendyn Ivin, y se nota. Cada plano tiene intención, cada silencio tiene peso. Mientras que, el elenco que acompañó a esta historia se trata de: Sigourney Weaver, Asher Keddie, Leah Purcell, Alycia Debnam-Carey, Frankie Adams, Alexander England, Charlie Vickers, Tilda Cobham-Hervey, Alyla Browne, Sebastián Zurita y Xavier Samuel.
Ovación de la crítica para esta miniserie de Amazon Prime Video
La crítica internacional lo entendió desde el primer momento. Richard Roeper del Chicago Sun-Times la catalogó como "Inspiradora (...) y Sigourney Weaver hace un magnífico trabajo". Robert Lloyd del Los Angeles Times fue más allá y destacó algo que pocas series se dan el lujo de hacer en esta era del streaming: "La serie, escrita con sensibilidad, interpretada con maestría por actores jóvenes y veteranos y rodada con gran belleza, no tiene prisa por desvelar sus misterios". Esa última parte es clave: no tiene prisa. No te apura, no te subestima. Te deja respirar y, justamente por eso, cada revelación duele más.
Max Gao de AV Club la definió como "Arrolladora. Una poderosa representación de la solidaridad y la hermandad". Mientras que, por su parte, Álvaro Cueva de Diario Milenio cerró el debate con una frase que no da lugar a interpretaciones: "'Las flores perdidas' es un auténtico acontecimiento mediático, un contenido que tiene que ser visto, comentado y, lo más importante de todo, que tiene que servir para muchas cosas buenas".
Catalogada como una de las mejores ficciones del 2023, esta miniserie hace lo que se dice "todo bien". Así que ya sabés. Buscá un hueco en tu rutina, acomodate y dale play. Y por supuesto, después contanos qué te pareció.
