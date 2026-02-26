La nueva función de la Tarjeta SUBE y su app

sube boleto estudiantil.jpg

¿Qué beneficios tiene usar la App oficial de la tarjeta SUBE?

Más allá de ver el mapita con el colectivo moviéndose, la aplicación te permite armar tu propio ecosistema de viaje. Podés guardar esas paradas que usás todos los días para ir al trabajo o a la facultad y recibir alertas. Pero lo más interesante es la parte "democrática", los pasajeros pueden mandar reportes si una parada cambió de lugar, si la frecuencia es menor o si los datos que tira el sistema están mal.