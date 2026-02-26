La tarjeta SUBE acaba de activar una herramienta en su app que te muestra los viajes en tiempo real. Nació en San Miguel de Tucumán, pero impactó en todo el país. La app "Cuándo SUBO", desarrollada por el equipo de Nación Servicios, finalmente integró los recorridos municipales a su sistema.
La nueva función de la Tarjeta SUBE y su app
La integración de las líneas municipales a la app de la tarjeta SUBE es un paso que muchos venían reclamando.
¿Qué beneficios tiene usar la App oficial de la tarjeta SUBE?
Más allá de ver el mapita con el colectivo moviéndose, la aplicación te permite armar tu propio ecosistema de viaje. Podés guardar esas paradas que usás todos los días para ir al trabajo o a la facultad y recibir alertas. Pero lo más interesante es la parte "democrática", los pasajeros pueden mandar reportes si una parada cambió de lugar, si la frecuencia es menor o si los datos que tira el sistema están mal.
Eso sí, la app de la tarjeta SUBE te dice cuándo llega el colectivo, pero no es un GPS de ruteo. Si no sabés qué colectivo te deja en la puerta del lugar al que querés ir, vas a tener que seguir usando Google Maps.
¿Se puede consultar el saldo y los recorridos de la tarjeta SUBE por la web?
Si sos de la vieja escuela o te quedaste sin batería, no te hagas drama. Existe la versión web oficial donde podés chequear todo lo que ofrece la app. Entrando al portal del gobierno, tenés el detalle de "Cuándo SUBO" y toda la data sobre el funcionamiento de la plataforma.
A su vez, es clave recordar que mientras la tecnología avanza, los beneficios sociales no se quedan atrás. Por ejemplo, en el interior se sigue a fondo con la entrega de plásticos para el Boleto Educativo Municipal.
