River 3-1 Banfield: partido emocional, entre silbidos a jugadores y ovación a Gallardo

Live Blog Post

El Millonario está cerca del segundo ante un Taladro demasiado pasivo: esto es lo que más fluye en River

El equipo local tuvo varias chances claras para ampliar el marcador, pero la pelota se fue por poco. Entre Freitas, Driussi, Subiabre y Galván están alternando bien sus roles en fase ofensiva.

Cuando Driussi se tira atrás y sale del área, un movimiento que suele hacer, el espacio que deja es bien compensado por Freitas o Galván. Freitas es una constante opción al espacio, con diagonales que ofrecen verticalidad.

Subiabre, a pesar de estar algo más incómodo jugando a pierna natural por el sector derecho, se acopla bien por el centro para generar juego. No está jugando como un extremo clásico, sino que transita carriles internos para sumarse a la gestación de juego.