River venció 3-1 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En un Monumental caliente, el Millonario se impuso con facilidad ante un rival demasiado endeble. Marcelo Gallardo se despidió y las tribunas lo ovacionaron. Lucas Martínez Quarta, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi, los goles.
River 3-1 Banfield: partido emocional, entre silbidos a jugadores y ovación a Gallardo
El Monumental fue un cabildo abierto. Despidió a su ídolo como correspondía, pero no se guardó nada para los futbolistas. River jugó un buen partido.
21:29
Final del partido: River venció 3-1 a Banfield
21:16
El Taladro no inquieta y el Millonario busca el cuarto
20:53
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Freitas apareció solo y la empujó
20:41
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi cortó la sequía y puso el 2-1
20:40
Comienza el 2T
20:21
Final del 1T
20:20
Silbidos para los futbolistas en el cierre del primer tiempo
20:16
¡GOL DE BANFIELD! VIDEO: Perrota tiró el centro y Méndez definió
20:13
¡Era gol de River a puro toque! VIDEO: Vera casi corona una gran jugada
20:02
El Millonario está cerca del segundo ante un Taladro demasiado pasivo: esto es lo que más fluye en River
19:56
"Si no aguantamos un poco la pelota, sonamos": qué reclama el DT
19:44
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Martínez Quarta mete el cabezazo y abre el marcador
19:40
¡Sanguinetti estuvo rápido de reflejos y la pelota da en el palo! VIDEO: Galván casi marca el primero
19:31
Comienza el partido
19:30
Monumental truena antes del comienzo: "Jugadores, la c...* de su madre" (VIDEO)
19:28
"Muñeco, Muñeco": las tribunas ovacionan a Gallardo por última vez
19:21
El referente del equipo que se quebró cuando el Muñeco les comunicó su salida
19:15
A pesar del pedido de Gallardo, el Monumental proyectó un emotivo video
18:58
El conflicto en el vestuario que habría detonado la salida de Gallardo
18:43
Bombazo: caras frescas en el equipo titular del Millonario
18:26
Racing, Huracán y la final de Lanús vs. Flamengo: todos los partidos de un jueves muy futbolero
18:21
"Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida": el emotivo VIDEO de River a Gallardo
18:18
Stéfano Di Carlo le dejó un mensaje a Gallardo en redes sociales
17:56
TV: Dónde ver River vs. Banfield
17:50
"Hoy es un día triste": los hinchas de River llegan al Monumental en una jornada especial
17:48
Árbitro y VAR del partido
17:39
Posibles formaciones en ambos equipos
Es una jornada particular para el barrio de Núñez. Marcelo Gallardo, uno de los ídolos máximos, decidió dar un paso al costado y lo contó a través de un video, y esta tarde ante Banfield es su último partido.
Eso envuelve todo en un clima raro. Gallardo es uno de los máximos responsables de este mal momento de River, en un segundo ciclo que comenzó en agosto de 2024 y nunca funcionó. El ídolo que volvió para seguir escribiendo la historia y no pudo.
Quiso despedirse en el Monumental, ante su gente. Las tribunas lo despiden como la figura que es, pero no pueden dejar de poner el foco en lo que verdaderamente importa: volver a ganar.
Perdió los últimos tres partidos por el Torneo Apertura y eso trae una estadística demasiado elocuente: de los últimos 15 partidos que se jugaron por el torneo local, de entre todos los equipos River es el que más perdió, con 10 derrotas.
El hincha se debate entonces entre sensaciones muy distintas: del amor y la tristeza por su ídolo a la bronca con los futbolistas.
