River 3-1 Banfield: partido emocional, entre silbidos a jugadores y ovación a Gallardo

@RiverPlate
@RiverPlate

El Monumental fue un cabildo abierto. Despidió a su ídolo como correspondía, pero no se guardó nada para los futbolistas. River jugó un buen partido.

26 de febrero de 2026 - 17:38

EN VIVO

River venció 3-1 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En un Monumental caliente, el Millonario se impuso con facilidad ante un rival demasiado endeble. Marcelo Gallardo se despidió y las tribunas lo ovacionaron. Lucas Martínez Quarta, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi, los goles.

Es una jornada particular para el barrio de Núñez. Marcelo Gallardo, uno de los ídolos máximos, decidió dar un paso al costado y lo contó a través de un video, y esta tarde ante Banfield es su último partido.

Eso envuelve todo en un clima raro. Gallardo es uno de los máximos responsables de este mal momento de River, en un segundo ciclo que comenzó en agosto de 2024 y nunca funcionó. El ídolo que volvió para seguir escribiendo la historia y no pudo.

Quiso despedirse en el Monumental, ante su gente. Las tribunas lo despiden como la figura que es, pero no pueden dejar de poner el foco en lo que verdaderamente importa: volver a ganar.

Perdió los últimos tres partidos por el Torneo Apertura y eso trae una estadística demasiado elocuente: de los últimos 15 partidos que se jugaron por el torneo local, de entre todos los equipos River es el que más perdió, con 10 derrotas.

El hincha se debate entonces entre sensaciones muy distintas: del amor y la tristeza por su ídolo a la bronca con los futbolistas.

Final del partido: River venció 3-1 a Banfield

El Taladro no inquieta y el Millonario busca el cuarto

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Freitas apareció solo y la empujó

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi cortó la sequía y puso el 2-1

Comienza el 2T

Final del 1T

Silbidos para los futbolistas en el cierre del primer tiempo

¡GOL DE BANFIELD! VIDEO: Perrota tiró el centro y Méndez definió

¡Era gol de River a puro toque! VIDEO: Vera casi corona una gran jugada

El Millonario está cerca del segundo ante un Taladro demasiado pasivo: esto es lo que más fluye en River

El equipo local tuvo varias chances claras para ampliar el marcador, pero la pelota se fue por poco. Entre Freitas, Driussi, Subiabre y Galván están alternando bien sus roles en fase ofensiva.

Cuando Driussi se tira atrás y sale del área, un movimiento que suele hacer, el espacio que deja es bien compensado por Freitas o Galván. Freitas es una constante opción al espacio, con diagonales que ofrecen verticalidad.

Subiabre, a pesar de estar algo más incómodo jugando a pierna natural por el sector derecho, se acopla bien por el centro para generar juego. No está jugando como un extremo clásico, sino que transita carriles internos para sumarse a la gestación de juego.

"Si no aguantamos un poco la pelota, sonamos": qué reclama el DT

Banfield no logra tener la posesión mucho tiempo. Hay un buen trabajo de River en las marcas, aunque la presión no es asfixiante. El Taladro la pierde más por errores propios, cuando quiere contragolpear a un Millonario volcado en ataque. Y Pedro Troglio no ocultó su bronca: "Si no aguantamos un poco la pelota, sonamos".

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Martínez Quarta mete el cabezazo y abre el marcador

¡Sanguinetti estuvo rápido de reflejos y la pelota da en el palo! VIDEO: Galván casi marca el primero

Comienza el partido

Monumental truena antes del comienzo: "Jugadores, la c...* de su madre" (VIDEO)

Tras la ovación al entrenador, el estadio de Núñez se manifestó a los gritos contra el equipo. "Jugadores, la c...* de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie".

"Muñeco, Muñeco": las tribunas ovacionan a Gallardo por última vez

El Monumental despide a su ídolo con la ovación característica de cada fecha que se juega en Núñez.

El referente del equipo que se quebró cuando el Muñeco les comunicó su salida

"Lucas Martínez Quarta se quebró delante del Muñeco. Fanático de River...". La noticia la dio Gustavo Yarroch en ESPN. El capitán Millonario quedó totalmente conmovido con la decisión de Gallardo.

A pesar del pedido de Gallardo, el Monumental proyectó un emotivo video

El DT había pedido que no se preparara ningún tipo de despedida especial. Quería que el foco esté en el partido, en lo estrictamente futbolístico. Quería que difiera de lo que fue el adiós a Martín Demichelis, una despedida que se realizó con bombos y platillos.

A pesar de ello, a 15 minutos de que comience el partido y con las tribunas casi repletas, el estadio proyectó el emotivo video que había publicado River horas antes en sus redes sociales.

El conflicto en el vestuario que habría detonado la salida de Gallardo

River, Vélez, Torneo Apertura. El Millonario perdía ya desde el minuto 6', con gol de Lanzini. Un entretiempo caliente y un mensaje que no llegó. Leé todo acá: En ESPN revelaron el conflicto interno por el que Gallardo se va de River

Bombazo: caras frescas en el equipo titular del Millonario

Con Facundo González en la defensa, y Joaquín Freitas y Ian Subiabre en la delantera, el entrenador apuesta por caras nuevas en el once titular. River sale con: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, González; Vera, Moreno, Galván; Freitas, Driussi, Subiabre.

Racing, Huracán y la final de Lanús vs. Flamengo: todos los partidos de un jueves muy futbolero

Además del partido de River vs. Banfield, la Liga Profesional tiene los siguientes partidos en esta jornada de jueves:

  • Racing vs. Independiente Rivadavia
  • Sarmiento vs. Unión
  • Estudiantes RC vs. Huracán

Por su parte, Lanús juega en Brasil ante Flamengo por el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana. Tras el 1-0 a favor conseguido en casa, el Granate va en busca de la gloria.

"Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida": el emotivo VIDEO de River a Gallardo

Stéfano Di Carlo le dejó un mensaje a Gallardo en redes sociales

El presidente de River escribió un posteo despidiendo al Muñeco: "Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo", dijo en X.

TV: Dónde ver River vs. Banfield

El partido se transmite por TNT Sports.

"Hoy es un día triste": los hinchas de River llegan al Monumental en una jornada especial

En las inmediaciones del estadio, fanáticos Millonarios van llegando para ver a su equipo. Es una jornada de sensaciones encontradas: entre la bronca por el mal funcionamiento del equipo -uno de sus mayores responsables es, paradójicamente, Marcelo Gallardo-, y la despedida al DT, uno de sus máximos ídolos.

"Hoy es un día triste. Es un día de evocación. Me parece que Gallardo hizo algo que es muy difícil, que es hacer a River más grande", dijo un hincha en la previa.

"Un poco triste, tenía ganas de que se quedara. Entiendo que la situación era compleja, entiendo que los jugadores no pusieron todo lo que se podía poner", señaló otro.

"Me hubiese gustado que se quede para dar vuelta la situación, pero es entendible. Pero el amor es eterno con el Muñeco", expresó otro.

"Me sorprendió, pensé que se iba a quedar. Esperaba que se quede, pensé que lo iba a dar vuelta. Pero es entendible. Si vos ves que los jugadores no te responden, es entendible", mencionó otro hincha.

Árbitro y VAR del partido

Hernán Mastrángelo será el árbitro del partido y Ariel Penel lo acompañará en el VAR.

Posibles formaciones en ambos equipos

River: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Lencina, Driussi, Colidio

Banfield: Sanguinetti; López, Arboleda, Meriano, Abraham; Pais, Villegas, Gómez, Piñeiro; Méndez, Perrota

