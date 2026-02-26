Carrió. "cometí un grave error con Mauricio Macri en 2015: él se quedó con la justicia"

"La explotación periglaciar va a afectar a los glaciares; vienen por el agua. Hay un lobby minero impresionante porque no lo pueden hacer en sus países, Es grave lo que aprobaron hoy en el Senado".

Con respecto a su alejamiento de la polìtica activa sostuvo:

"Mi generación es parte del pasado. Creo que todos somos pasado. Yo estoy chocha con eso. Lo mismo pasa con el kirchnerismo y el macrismo”.

Los chicos jóvenes me quieren y los grandes me reconocen la lucha. Me lo dicen todo el tiempo por la calle, pero soy pasado. Ser nada es muy importante y nosotros ahora somos nada.

image Carriò cree que llegará una "gran purificación"

La llegada de la Inteligencia Artificial

"Ahora, viene la Inteligencia Artificial. Yo podría utilizarla porque la nueva longevidad va a dominarla porque tenemos cultura y lenguaje. Los que han leído libros y han sido cultos serán los que mejor la van a aprovechar”.

“El mensaje corto te fractura el cerebro. No te permite aprender".

Finalmente, dejó un vaticinio para la política argentina de los próximos años:

Vendrá una gran purificación. Luego, vendrá la misericordia.