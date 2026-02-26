“En Argentina, por abajo, todos se juntan con todos, existe un entramado mafioso que ya se veía en la época menemista: los jueces jugaban junto con los políticos al pádel" dijo Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica.
"CONFIÉ EN SU BUENA FE"
Carrió. "cometí un grave error con Mauricio Macri en 2015: él se quedó con la justicia"
Elisa Carrió fue entrevistada por Jonatan Viale en TN (¿La ves?) y disparó con dureza tanto contra el oficialismo como contra la oposición de Argentina.
“Desde entonces, los años 90, veo a fiscales y jueces viviendo en grandes quintas, veraneando con motos de agua y enormes piletas. Las reuniones famosas en el Sheraton de Pilar siempre fueron para que los miembros del poder se juntaran. Era el centro mismo de la mafia”.
La ex legisladora nacional añadió:
"La explotación periglaciar va a afectar a los glaciares"
La ex diputada nacional criticó la modificación de la Ley de Glaciares sancionada en 2010 por el Congreso de Argentina.
"La explotación periglaciar va a afectar a los glaciares; vienen por el agua. Hay un lobby minero impresionante porque no lo pueden hacer en sus países, Es grave lo que aprobaron hoy en el Senado".
Con respecto a su alejamiento de la polìtica activa sostuvo:
"Mi generación es parte del pasado. Creo que todos somos pasado. Yo estoy chocha con eso. Lo mismo pasa con el kirchnerismo y el macrismo”.
La llegada de la Inteligencia Artificial
"Ahora, viene la Inteligencia Artificial. Yo podría utilizarla porque la nueva longevidad va a dominarla porque tenemos cultura y lenguaje. Los que han leído libros y han sido cultos serán los que mejor la van a aprovechar”.
“El mensaje corto te fractura el cerebro. No te permite aprender".
Finalmente, dejó un vaticinio para la política argentina de los próximos años: