Tenso discurso de Estado de Unión de Donald Trump: Abucheos y gritos de "asesino"

image "Mientes", "tu mataste a estadounidenses", le gritaron a Trump dos congresistas demócratas, recordándole los dos asesinatos en un control del ICE en Minnesota.

Las representantes de Minnesota, estado donde agentes del ICE asesinaron a una estadounidense, y Michigan, le gritaron “tú mientes”. Desde sus peldaños, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, estadounidense-somalí y estadounidense-palestina, le gritaron "asesino" y le recordaron a Trump que el “ICE (sigla en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) asesinó a ciudadanos estadounidenses”.

“¡Están matando estadounidenses!”, “¡Han matado estadounidenses!” y “¡Están disparando a los estadounidenses!", expresaron las congresistas, con abucheos incluidos contra el presidente, el cual, para los demócratas, carece de sensibilidad social.

El presidente provocó la furia de Omar, en particular, cuando señaló a Minnesota como un “ejemplo sorprendente” del fraude que, según Trump, está proliferando en los estados azules, culpando a la comunidad somalí del estado.

Aprovechando el momento de disturbio, la representante demócrata Norma Torres, de California, levantó una pancarta de doble cara con las fotos de Renee Good y Alex Pretti, los estadounidenses asesinados por el ICE, con la leyenda “Asesinato premeditado”. Ambos fueron asesinados en enero por agentes federales de inmigración durante las operaciones de control migratorio denominada Metro Surge en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota.

image La representante Norma Torres (D- CA) sostiene una fotografía de Renee Good, víctima del tiroteo de Minnesota, durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump el 24 de febrero de 2026, en Washington, DC.

image La representante Norma Torres (D- CA) sostiene una fotografía de Alex Pretti, víctima del tiroteo de Minnesota, durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump el 24 de febrero de 2026, en Washington, DC.

Ante los abucheos y la confrontación con las congresistas de Minnesota y Mineapolis, Trump aseguró que los demócratas “han hecho trampa, y su política es tan mala que la única manera de que salgan elegidos es haciendo trampa”. “Esta gente está loca. Les digo que está loca”, sentenció.

