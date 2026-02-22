Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

image Stanley Druckenmiller, mentor de Scott Bessent, realizó inversiones en Argentina al mismo tiempo que Citrone.

Los movimientos de estos magnates se dan en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre que caracterizó a los mercados financieros argentinos a lo largo de 2025. Tras la victoria de La Libertad Avanza en las legislativas, el índice accionario local vivió un rebote significativo que ayudó a recuperar parte del terreno perdido tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses.

La confianza en YPF

La jugada de estos gestores de fondos se interpreta como un voto de confianza en el potencial de YPF y, por extensión, del mercado argentino. YPF mostró señales de fortaleza operativa en los últimos períodos: en el tercer trimestre de 2025 reportó una ganancia de US$ 1.357 millones, un incremento de 21% intertrimestral, impulsado por una mayor producción en Vaca Muerta y una reducción de costos de extracción, según datos oficiales.

Además, la compañía está reforzando su enfoque en la formación neuquina: el CEO Horacio Marín anunció que YPF está reservando fondos para sostener el gasto en Vaca Muerta, con el objetivo de superar los 200.000 barriles diarios de petróleo de esquisto, incluso en un contexto de precios internacionales del crudo más bajos que el año anterior.

Pese a estas tensiones, el interés de grandes inversores globales por YPF y otros activos locales se alinea con una mejora más amplia de las condiciones de mercado.

Amistades peligrosas

La relación previa entre Citrone y Bessent es un punto clave en lo que fue el salvataje a Argentina en 2025. Citrone tenía bonos que rendían alrededor del 20% anual en dólares y su amigo tenía la posibilidad de salvar su inversión y generar beneficios para Estados Unidos. Lo mismo sucedió con Druckenmiller, que también tenía posiciones riesgosas en el país.

Citrone y Bessent trabajaron juntos en 2013 bajo el ala del inversor George Soros, cuando hicieron una apuesta contra el yen frente al dólar que les rindió enormes beneficios. Citrone se atribuye parte del éxito en esa maniobra, diciendo que convenció a Bessent y a Soros para apostar fuerte. Además, Citrone fue identificado en medios latinoamericanos como “amigo” de Bessent, lo que alimenta sospechas sobre posibles conflictos de interés en torno a la decisión del salvataje.

Por aquellos años, Druckenmiller también era del mismo grupo. Según Forbes, trabajó para George Soros hasta 2000. Fue partícipe de la apuesta contra la libra esterlina en 1992 y obtuvo enormes ganancias a costa de una fuerte depreciación de la moneda británica.

Barron's señala que Druckenmiller fue el mentor de Scott Bessent y de Kevin Warsh, el enviado de Donald Trump a la Fed.

Citrone también es amigo de Luis Caputo. Como publicó Infobae, se conocen "desde hace más de 30 años, cuando Citrone trabajaba en los Fondos Fidelity y el hoy ministro de Economía argentino lo hacía en J.P.Morgan, en Nueva York".

La apuesta de estos magnates por acciones argentinas podría ser apenas el comienzo de una ola de interés similar entre gestores globales y muestra que hay confianza, o información de primera mano, con respecto al futuro de las políticas argentinas.

