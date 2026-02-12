La petrolera estatal YPF junto a la italiana ENI confirmaron hoy que XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la gigante ADNOC, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos, se sumó como socio "fundador" con carácter vinculante del proyecto Argentina LNG, con la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, por sus siglas en inglés, JDA) para el avance de Argentina LNG.
Vaca Muerta: YPF y ENI sumaron como socio "fundador" a XRG y firmaron el acuerdo clave para el Argentina LNG
El proyecto integrado de gran escala para la producción y licuefacción de gas permitirá monetizar el potencial de Vaca Muerta y consolidar la posición del país como proveedor global de GNL a largo plazo.
En noviembre 2025, YPF y ENI habían anunciado que XRG manifestó un interés preliminar en el proyecto para la producción de unas 12 millones de toneladas métricas por año (MTPA) de Gas Natural Licuado (GNL). Ahora, pasados ya tres meses de aquel momento, confirman el Acuerdo de Desarrollo Conjunto, que fortalece la sociedad, y que continúa dando pasos técnicos y formales para su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en meses que siguen.
El proyecto Argentina LNG
La segunda etapa del Argentina LNG (la primera es la del consorcio Southern Energy (SESA), que ya tiene su decisión final de inversión aprobada y empezará con las exportaciones de GNL a mediados de 2027) prevé, además de las ventas de gas al exterior, una integración con petróleo y líquidos del gas natural como etano, propano, butano y pentano, de gran valor en la industria petroquímica.
Las 12 MTPA de GNL representan exportaciones por unos 5.000 millones de dólares al año y se producirán a través de la licuefacción de gas en dos barcos que se instalarán cerca de la costa rionegrina, cada uno con capacidad por 6 MTPA.
YPF y ENI vienen manteniendo conversaciones con Wison New Energies, de China, y Samsung, de Corea del Sur, para diseñar los buques metaneros que hagan esas tareas.
Con las espaldas de ENI y XRG (Italia y Emiratos Árabes Unidos), la sociedad explora un financiamiento multimillonario, por unos US$12.500 millones, con el JP Morgan a la cabeza de la búsqueda de interesados.
Las exportaciones comenzarían entre 2029 y 2030, cuando se espera que empiecen a rebotar los precios internacionales del gas licuado, y más adelante se podría sumar otra etapa con 6 MTPA extra, para llegar a 18 millones de toneladas métricas anuales.
"La firma del JDA representa un nuevo hito para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo. En este marco, los socios llevarán adelante la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design, FEED) y otras actividades asociadas, incluyendo tareas de ingeniería, estructuración técnica y los principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento", comunicó YPF.
En tanto, el titular de la petrolera argentina, Horacio Marín, señaló: "Este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con ENI. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026".
Guido Brusco, Chief Operating Officer (COO) de Global Natural Resources de ENI, manifestó:
Finalmente, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó: "El potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en el desarrollo del proyecto. YPF, ENI y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales, al tiempo que genera valor de largo plazo para los socios y las comunidades locales".
