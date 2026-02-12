Régimen Penal Juvenil: "Tirar a los menores a la cárcel es crear escuelas de delincuentes"

Cisneros se refiere al "Informe Público" de Giacobbe que afirma que el 63,6% de los consultados exige bajar la imputabilidad a los 13 años, mientras que un 9,5% acepta bajarla a los 14 años. Solo el 20,1% de los encuestados prefiere mantener el límite actual en 16 años.

“No tenemos infraestructura para alojar a los menores”

Cisneros se quejó de la falta de un debate profundo sobre el régimen penal juvenil: “ No se escuchó la opinión de los que verdaderamente entienden y saben de esto. Para no cometer injusticias, hay que tener un abordaje, psicológico, socioeconómico y social de cada problema. No se puede hacer todo a las apuradas”.

Haciendo un paralelismo con la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado, el legislador opinó: “Están todos contentos, festejando, lo toman como un triunfo al retroceso laboral que han logrado sancionar ayer en el Senado, pero falta Diputados y, además, esta ley no se puede votar así de un día para el otro, por más que digan los Bullrich, los Petri, cualquiera…es un tema que había que actualizarlo, porque estamos con una ley de la dictadura, pero actualizarlo seriamente, no pensar que el problema se va a solucionar con una ley, bajando la edad”.

diputados 1 Diputados sesiona por primera vez en el año con los cambios en el Régimen Penal Juvenil.

“Y con respecto a la ley penal juvenil, para esta baja de imputabilidad, a los adolescentes, a los menores, no tenemos infraestructura, no tenemos lugares donde alojar a los menores. Y tirar a los menores a la cárcel, a convivir con mayores, con adultos, con delincuentes, es crear escuelas de delincuentes”, alertó.

"Cárceles abarrotadas"

En esa línea, preguntó: “Entonces, no tenemos infraestructura, hasta que se hagan las infraestructuras, ¿cuántos años va a llevar? ¿a dónde van a alojar a esos menores que se detengan?. Es todo un mamarracho, todo marketinero, porque dicen eso las encuestas, pero cuando a uno lo eligen para un cargo, también tiene que saber que hay momentos que tiene que tener decisión y no llevarse solamente por el marketing y las encuestas o lo que opine la mayoría, porque a veces no hay un razonamiento a conciencia de que lo que se está votando no es una solución, sino que es empeorar el problema”.

“Yo no voto bajo ningún punto de vista este proyecto punitivo, no soy garantista, aplico el sentido común y lo que vivo y lo que veo. Yo soy de Tucumán y veo una realidad donde, por ejemplo, tenemos cárceles abarrotadas de gente y comisarías llenas de gente y no se puede mandar menores a esos lugares”, agregó.

Y añadió: “Entonces…que los delincuentes, que la droga, que la familia, que generaciones de padres que no trabajan y todo eso es un problema social y político, que no se soluciona solamente bajando la edad de imputabilidad”.

“Es un problema mucho más profundo que gobernar espasmódicamente de acuerdo a lo que nos va saliendo en las encuestas, vamos tratando de parchar, pero no hay una solución de fondo”, concluyó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

El Senado Nacional aprobó en general el proyecto de reforma laboral que envió la Casa Rosada

Imágenes de los incidentes: cómo comenzaron, quién los inició, la reacción de la policía

Riquelme sacude a Boca y va por un 9 ex River: "Está en carpeta"

Impacto total en River por lo que se dice sobre Kevin Castaño