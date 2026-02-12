Agustín Canapino busca defender su corona con impulso de AXION energy y Castrol

Con este anuncio, AXION energy redobla su apuesta por el automovilismo nacional. La marca acompañará a Canapino en el Turismo Carretera y también estará presente en Turismo Nacional, consolidando su presencia en el motorsport argentino.

AutooficialdecompeticióndeAgustinCanapino2 Agustín Canapino presentó oficialmente el nuevo equipo AXION energy y Castrol como nuevo sponsor para la temporada 2026 del Turismo Carretera.

El acuerdo que unirá a AXION energy y Castrol hasta 2028

Además, hacia fines de 2025, AXION energy y Castrol renovaron y extendieron su acuerdo hasta el año 2038. Esta alianza estratégica reafirma la intención de seguir consolidando su posicionamiento en el mercado, con un firme compromiso de crecimiento a futuro y un enfoque sostenido en el desarrollo de productos de alto rendimiento e innovación constante.

Por otro lado, el Castrol - AXION energy MX Team by RADIKAL inicia una nueva etapa en el Campeonato Argentino de Motocross junto a Triumph, que aportará al equipo un salto en calidad de infraestructura y soporte técnico. Además, la escuadra suma al piloto Agustín Poli como figura destacada, y busca seguir siendo protagonista con Guadalupe Alonso, que intentará revalidar su título. Esta renovación reafirma el compromiso de la marca con la excelencia y el deporte motor en todas sus disciplinas.

Los récords históricos de Agustín Canapino

Con su reciente racha de coronas (campeón del Turismo Carretera, del TC2000 y del TC PickUp), Canapino superó a Traverso, que llegó a los 16. En sus 18 festejos se suman los de Top Race V6, Turismo Nacional y Copa Megane. El tercer piloto más ganador es Matías Rossi, con 10 títulos. Un dato extra y que hace justicia: si se incluyeran categorías internacionales, Juan Manuel Fangio encabezaría cualquier lista con sus cinco títulos de Fórmula 1 (cuyo valor, como se comprenderá, es superior) más dos campeonatos de Turismo Carretera (1940 y 1941).

En su paso por la IndyCar (2023-2024), sorprendió a los ingenieros estadounidenses. Acostumbrado a autos de turismo con poca carga aerodinámica, Agustín desarrolló una sensibilidad en los pies y manos que le permitió llevar los monopostos al límite, incluso sin haber tenido formación previa en fórmulas internacionales. El nivel de exigencia de la categoría estadounidense lo obligó a convertirse en un atleta de élite. Y quizás vuelva: Ricardo Juncos, titular del Juncos Hollinger Racing, para el que corrió, declaró recientemente: “Sería un sueño volver a contar con él para la histórica carrera 500 Millas de Indianápolis. Es una asignatura pendiente no sólo correrla con él, sino ganarla”. Y una cuestión más: cuando volvió a correr en nuestro país trajo métodos de trabajo y análisis de datos de primer mundo que hoy aplica en los boxes locales, dándole una ventaja competitiva “invisible”.

Para convertirse en el único piloto en la historia en haberse consagrado campeón de las tres categorías hay que tener una capacidad de adaptación física y mental única, ya que los autos se manejan de formas totalmente opuestas.

