Tiembla Gustavo Costas: Racing podría perder a otro jugador titular

Como si esto fuera poco, ahora Santos de Brasil pretende llevarse a otro futbolista que Gustavo Costas considera importante: Marco Di Césare.

De los cuatro partidos disputados hasta ahora en el Torneo Apertura, el ex Argentinos Juniors fue titular en dos y, aunque todavía no ha recuperado del todo el nivel mostrado en la Sudamericana 2024, sigue siendo una pieza clave para el equipo.

De hecho, para el partido del sábado 14 de febrero ante Banfield, Costas lo considera titular en la zaga central junto a Marcos Rojo.

Según el periodista Guillermo Vetere, Marco Di Césare se acerca a Santos. La oferta contempla un préstamo con un cargo de 750.000 dólares y una obligación de compra de 5.000.000 de dólares tras disputar 10 partidos, monto que se descuenta del cargo de la cesión. Además, el jugador estaría dispuesto a emigrar.

Ha sido complicado el inicio del Torneo Apertura para Racing Club.

El equipo sumó 0 de 9 en los primeros tres partidos y llegó a estar último en la tabla anual, lo que generó mucha preocupación en Gustavo Costas.

La victoria ante Argentinos Juniors le dio un respiro a la Academia, que ahora busca mantenerse en la senda de la victoria.

El próximo partido de Racing será el sábado 14 de febrero, desde las 17:30, en el estadio Florencio Sola, cuando enfrente a Banfield por la quinta fecha del Torneo Apertura.

El posible once de Costas para ese encuentro sería:

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.

