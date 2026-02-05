No solo Huracán-San Lorenzo: los 4 partidos imperdibles del Apertura este finde

Racing vs. Argentinos Juniors

Es un choque de candidatos necesitados. Ambos equipos se reforzaron bien el mercado de pases y apuntan a tener un 2026 con protagonismo en todas las competencias. Sin embargo, hasta ahora no logran traducirlo en goles.

Racing: una renuncia inesperada lo lanza como favorito en la Copa Sudamericana El Racing de Costas necesita una victoria urgente

Racing perdió los tres partidos que disputó y Argentinos Juniors ganó uno pero empató los otros dos -el Bicho, además, quedó rápidamente eliminado de Copa Argentina en su debut ante Midland-.

El partido es el sábado 07-02 a las 18 hs.

River vs. Tigre

El Millonario recibe en el Monumental a un hueso duro de roer. River viene en alza, con dos triunfos y un empate, pero Tigre también: con dos triunfos y un empate, sumado a que viene de ganarle a Racing.

River Plate vence 2-0 a San Martín de San Juan al término del primer tiempo del partido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 que se está disputando en el estadio Monumental - FOTO NA DAMIAN DOPACIO Maxi Salas, la apuesta de Gallardo en la delantera FOTO NA DAMIAN DOPACIO

El protagonismo y la ofensiva de River choca contra el pragmatismo y los contragolpes de Tigre. Un duelo que promete.

El partido es el sábado 07-02 a las 20 hs.

Vélez vs. Boca

En Liniers, el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibe a Boca. El Xeneize chocará contra el conjunto dirigido por uno de sus ídolos.

Boca vs. Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . Leandro Paredes. FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO Leandro Paredes, líder de Boca FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

El Fortín de 'los pibes' avanza a paso firme -acumula dos victorias y un empate-, ahora le toca medirse ante el siempre Xeneize, que lleva dos victorias y una derrota.

El partido es el domingo 08-02 a las 22.15

+ de Golazo24