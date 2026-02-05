La fecha 4 del Torneo Apertura 2026 comienza este viernes y abre las puertas de un fin de semana a puro fútbol. Los focos estarán puestos en el clásico, Huracán vs. San Lorenzo, pero también habrá otros partidos verdaderamente atractivos.
GRILLA
No solo Huracán-San Lorenzo: los 4 partidos imperdibles del Apertura este finde
Además del clásico de barrio entre Huracán y San Lorenzo, otros atrapantes choques tendrán lugar en la cuarta fecha de la Liga Profesional.
A continuación, cuatro duelos imperdibles de la fecha 4 del Torneo Apertura este fin de semana
Huracán vs. San Lorenzo
El Globo recibe al Ciclón en el Nuevo Gasómetro en el Tomás Adolfo Ducó. A nivel institucional, en Parque Patricios las cosas están mucho más tranquilas. Sin embargo, desde lo futbolístico es San Lorenzo quien llega mejor pisado.
La segunda etapa de Diego Martínez en el club está recién arrancando. Huracán lleva una derrota y dos empates en el campeonato, mientras que San Lorenzo ganó dos y perdió uno.
El partido es el domingo 08-02 a las 19.15.
Racing vs. Argentinos Juniors
Es un choque de candidatos necesitados. Ambos equipos se reforzaron bien el mercado de pases y apuntan a tener un 2026 con protagonismo en todas las competencias. Sin embargo, hasta ahora no logran traducirlo en goles.
Racing perdió los tres partidos que disputó y Argentinos Juniors ganó uno pero empató los otros dos -el Bicho, además, quedó rápidamente eliminado de Copa Argentina en su debut ante Midland-.
El partido es el sábado 07-02 a las 18 hs.
River vs. Tigre
El Millonario recibe en el Monumental a un hueso duro de roer. River viene en alza, con dos triunfos y un empate, pero Tigre también: con dos triunfos y un empate, sumado a que viene de ganarle a Racing.
El protagonismo y la ofensiva de River choca contra el pragmatismo y los contragolpes de Tigre. Un duelo que promete.
El partido es el sábado 07-02 a las 20 hs.
Vélez vs. Boca
En Liniers, el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibe a Boca. El Xeneize chocará contra el conjunto dirigido por uno de sus ídolos.
El Fortín de 'los pibes' avanza a paso firme -acumula dos victorias y un empate-, ahora le toca medirse ante el siempre Xeneize, que lleva dos victorias y una derrota.
El partido es el domingo 08-02 a las 22.15