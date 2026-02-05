Muchos ex futbolistas de River rebozaron de felicidad el lunes pasado. Ese día, Tigre superó con claridad y contundencia nada menos que a Racing por 3-1. El primer gol lo hizo Romero, el segundo gol lo hizo Russo, y el tercero lo hizo Pity Martínez. Jugadores como Manu Lanzini y Rodrigo Mora lo felicitaron en redes sociales.
UN HISTÓRICO DE GALLARDO
River: el Monumental prepara una ovación para recibir a un "héroe de Madrid"
River enfrenta a Tigre el próximo sábado por el Torneo Apertura. El reencuentro de una figura con el Monumental.
Gonzalo Martínez tuvo un debut -y regreso a las canchas- soñado en Tigre. El Pity se marchó de River en este mercado de pases, tras una etapa que no funcionó. Sus lesiones nunca lo dejaron sumar rodaje y fue una de los intentos fallidos de la dirigencia en la gestión de refuerzos.
El zurdo se fue libre del Millonario, y ahí apareció Tigre. El Matador, con un buen 2025 -mejor de lo esperado, según sus propios jugadores-, llamó a González para sumar un perfil que no tenía en el plantel. Dentro de un esquema más pragmático, directo, poca tenencia y verticalidad, el volante aparece para aportar creatividad y horizontalidad.
Ante Racing ingresó en el complemento y marcó el tercer gol, en lo que además fue una corrida de varios metros y que así despertó los recuerdos más imborrables de los hinchas de River. En la memoria colectiva, "y va el tercero" fue una secuencia cúlmine para aquel último gol del Millonario ante Boca, en la final de la Copa Libertadores 2018 jugada en Madrid.
"En primera instancia, la idea era que la primera convocatoria del Pity fuera contra River, por cómo lo habíamos visto y cómo se sentía. Pero lo vimos bárbaro y lo convocamos con Racing, con la posibilidad o no de que sumara minutos. Y se dio ese final...”, dijo Diego Dabove, DT del Matador.
River vs. Tigre: sábado 07-02 a las 20 hs
El paso siguiente para Martínez será nada menos que volver al Monumental. Es que la fecha 4 del Torneo Apertura tendrá a River enfrentando a Tigre en Núñez.
Será un partidazo. Ambos equipos marchan segundos en la Zona B, detrás de un Independiente Rivadavia que cosecha 9 puntos. El protagonismo de River chocará con los contragolpes de Tigre, y ahí se verá un duelo interesante.
Además, la historia paralela al partido será la del Pity. El jugador volverá a la que fue su casa durante tanto tiempo, donde tuvo dos periodos: de 2015 a 2019 primero, y de 2023 a 2025 después.
Además de la Libertadores 2018 también ganó la de 2015, y alzó títulos como el Trofeo de Campeones, dos Copa Argentina, una Supercopa Argentina, dos Recopa Sudamericana y la Suruga Bank.
Con la camiseta Millonaria disputó 193 partidos, marcó 37 goles -uno de ellos, el de Madrid-, y dio 42 asistencias.