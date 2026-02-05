River: el Monumental prepara una ovación para recibir a un "héroe de Madrid"

River vs. Tigre: sábado 07-02 a las 20 hs

El paso siguiente para Martínez será nada menos que volver al Monumental. Es que la fecha 4 del Torneo Apertura tendrá a River enfrentando a Tigre en Núñez.

River-Cerveza-Monumental Estadio Monumental

Será un partidazo. Ambos equipos marchan segundos en la Zona B, detrás de un Independiente Rivadavia que cosecha 9 puntos. El protagonismo de River chocará con los contragolpes de Tigre, y ahí se verá un duelo interesante.

Además, la historia paralela al partido será la del Pity. El jugador volverá a la que fue su casa durante tanto tiempo, donde tuvo dos periodos: de 2015 a 2019 primero, y de 2023 a 2025 después.

Además de la Libertadores 2018 también ganó la de 2015, y alzó títulos como el Trofeo de Campeones, dos Copa Argentina, una Supercopa Argentina, dos Recopa Sudamericana y la Suruga Bank.

Con la camiseta Millonaria disputó 193 partidos, marcó 37 goles -uno de ellos, el de Madrid-, y dio 42 asistencias.

