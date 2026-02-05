Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios

Entre los televisores inteligentes afectados están los Samsung Smart TV de la serie EOS, fabricados entre 2012 y 2015, y los modelos de LG y Panasonic anteriores a ese mismo año. También quedan fuera del mapa las primeras tres generaciones del Apple TV y varias líneas de Sony Bravia, como las KDL, XBR, W95 y X95.

En cuanto a teléfonos, la situación es igual de complicada. Si tenés un Samsung Galaxy S5, un Sony Xperia M4 Aqua, un Motorola Moto X, un LG G4, un HTC One M, un Huawei Ascend Mate 7 o un Asus ZenFone 2, preparate: tu celular ya no va a poder reproducir contenido de Netflix.

Y si sos usuario de Apple, ojo con esto: solo los equipos que puedan actualizarse a iOS 17 o iPadOS 17 van a seguir teniendo acceso. Cualquier iPhone o iPad que no alcance esas versiones quedará completamente afuera del servicio.

Lo concreto es que falta muy poco para que este cambio se haga efectivo. Revisá tus dispositivos ahora y evaluá tus opciones antes de que sea tarde.

