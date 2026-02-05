La escena se repite cada noche en millones de hogares: después de una jornada agotadora, lo único que querés es tirarte en el sillón, agarrar el control remoto y perderte en alguna serie o película. Para eso están las plataformas de streaming, y Netflix sigue siendo la reina indiscutida del entretenimiento bajo demanda.
ATENCIÓN
Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios
Algunos modelos de Netflix tienen los días contados. Te contamos cuáles son, desde cuándo y qué opciones quedan activas para los usuarios.
Junto a WhatsApp, forma parte de ese grupo selecto de aplicaciones que prácticamente todo el mundo tiene instaladas y usa a diario. Pero esa rutina tan cotidiana está a punto de cambiar para un montón de personas que ni siquiera lo saben todavía.
A partir del 15 de febrero de este año, miles de usuarios van a prender su televisor o abrir la app en el celular y se van a encontrar con que, sencillamente, no funciona más. No es un error técnico ni un problema de conexión, la plataforma decidió cortar el acceso a todos aquellos equipos que cree obsoletos. Y la lista es extensa.
La razón detrás de esta decisión tiene nombre y apellido: actualización tecnológica. La empresa norteamericana busca reforzar la seguridad de sus sistemas, mejorar el rendimiento general de la aplicación y, sobre todo, habilitar nuevas funcionalidades que demandan más memoria, más capacidad de procesamiento y compatibilidad con estándares actuales. Todo eso, claro, requiere hardware más moderno. Los televisores y celulares fabricados hace más de una década simplemente no dan la talla para respaldar las nuevas versiones del software.
Qué celulares y Smart TV se quedan sin Netflix en 2026
Ahora bien, ¿qué pasa si tu equipo está en esa zona gris? Lo primero que recomiendan desde la compañía es chequear el modelo exacto y la versión del sistema operativo que tiene instalado. Muchas veces, por más que intentes actualizar, el dispositivo ya llegó a su tope y no hay nada que hacer. Pero antes de ponerse en el gasto de comprar un televisor nuevo, hay opciones más económicas, como por ejemplo: recurrir a un reproductor externo que se conecte por HDMI, un Chromecast, un Fire TV Stick o cualquier alternativa similar. Es una solución mucho más accesible que renovar todo el equipo.
Entre los televisores inteligentes afectados están los Samsung Smart TV de la serie EOS, fabricados entre 2012 y 2015, y los modelos de LG y Panasonic anteriores a ese mismo año. También quedan fuera del mapa las primeras tres generaciones del Apple TV y varias líneas de Sony Bravia, como las KDL, XBR, W95 y X95.
En cuanto a teléfonos, la situación es igual de complicada. Si tenés un Samsung Galaxy S5, un Sony Xperia M4 Aqua, un Motorola Moto X, un LG G4, un HTC One M, un Huawei Ascend Mate 7 o un Asus ZenFone 2, preparate: tu celular ya no va a poder reproducir contenido de Netflix.
Y si sos usuario de Apple, ojo con esto: solo los equipos que puedan actualizarse a iOS 17 o iPadOS 17 van a seguir teniendo acceso. Cualquier iPhone o iPad que no alcance esas versiones quedará completamente afuera del servicio.
Lo concreto es que falta muy poco para que este cambio se haga efectivo. Revisá tus dispositivos ahora y evaluá tus opciones antes de que sea tarde.
-----------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que se ve completa en un solo fin de semana
Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?
Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."
De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta