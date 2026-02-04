El Trece está a punto de cometer un error que podría costarle caro. Mientras la televisión argentina atraviesa una verdadera revolución en la grilla —con Telefe redistribuyendo sus talentos, El Nueve evaluando qué programas sacrificar para sobrevivir y América TV preparando el terreno para el regreso de Beto Casella—, el canal de Constitución parece decidido a meterse en un lío innecesario. ¿La víctima? Nada menos que "Otro día perdido", el único programa que logró mantener a flote los números en medio de un mar de fracasos.
"NO CONTINUARÁ"
Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?
El Trece esta decidido a meter mano en un programa que hoy sostiene la grilla. Qué dijo Ángel de Brito.
Resulta que Mario Pergolini, el hombre que volvió a demostrar que todavía tiene vigencia en la pantalla chica, aún no firmó su renovación para la segunda temporada del ciclo. Sí, leyeron bien: el conductor que fue la gran apuesta ganadora de 2025 sigue sin contrato para 2026, aunque todo indica que las charlas están avanzadas y la preproducción ya está en marcha. Pero claro, en la televisión argentina nada está garantizado hasta que la tinta se seca sobre el papel.
Ángel de Brito, quien nunca se guarda la información jugosa, fue el encargado de revelar esta situación en su cuenta de X. "Mario Pergolini, aún no renovó su contrato para volver a la pantalla de Canal 13. Si bien todo está encaminado, conversado y preproducido, el ciclo que comenzaría en abril todavía no tiene contratos firmados, y esto ocurrirá recién cuando el conductor regrese de sus vacaciones", explicó el conductor de LAM a través de un tweet.
Lo curioso del asunto es que Agustín "Soy Rada" Aristarán, quien está a cargo de realizar impactantes trucos de magia, ya tiene su continuidad asegurada. Entonces, ¿por qué la demora con Pergolini? Las especulaciones sobran, pero lo concreto es que cualquier negociación puede complicarse, especialmente en un mercado televisivo tan volátil como el actual.
El Trece avanza con ajustes en "Otro día perdido"
Pero hay más. De Brito también dejó caer otra bomba informativa que cambia sustancialmente el panorama del programa: "Entre las novedades del programa se confirmó que no continuará Laila Roth. En su lugar ingresará Evelyn Botto, mientras que Agustín 'Rada' Aristarán seguirá a cargo de la orquesta del envío", sentenció el periodista, dejando en claro que la segunda temporada tendrá modificaciones importantes en su equipo.
Este cambio de elenco abre interrogantes que no son menores. ¿Podrá "Otro día perdido" mantener su magia sin la química original que cautivó al público? ¿Evelyn Botto tendrá la capacidad de conectar con la audiencia de la misma manera que lo hizo Roth? Son preguntas que solo el tiempo —y el rating— podrán responder.
Lo único que tenemos claro es que la apuesta de El Trece es arriesgada. Modificar una fórmula que funcionó perfectamente puede ser innovador o puede ser el principio del fin. Habrá que esperar hasta abril para ver si este movimiento fue un acierto estratégico o lo que se dice "un tiro en el pie".
