Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?

PERGOLINI SIN CONTRATO



Mario Pergolini, aún no renovó su contrato para volver a la pantalla de Canal 13. Si bien todo está encaminado, conversado y preproducido, el ciclo que comenzaría en abril todavía no tiene contratos firmados, y esto ocurrirá… — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 4, 2026 Publicación en X de @AngeldebritoOk.

Este cambio de elenco abre interrogantes que no son menores. ¿Podrá "Otro día perdido" mantener su magia sin la química original que cautivó al público? ¿Evelyn Botto tendrá la capacidad de conectar con la audiencia de la misma manera que lo hizo Roth? Son preguntas que solo el tiempo —y el rating— podrán responder.

Lo único que tenemos claro es que la apuesta de El Trece es arriesgada. Modificar una fórmula que funcionó perfectamente puede ser innovador o puede ser el principio del fin. Habrá que esperar hasta abril para ver si este movimiento fue un acierto estratégico o lo que se dice "un tiro en el pie".

-------------------------------

