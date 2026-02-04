Bastian Jerez, el niño accidentado en Pinamar, salió de coma y reconoce a su familia

image La Frontera, Pinamar

Los 2 estaban en infracción porque en la provincia de Buenos Aires no existe la más mínima tolerancia para las bebidas alcohólicas. Ambos fueron inhabilitados por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. En los fundamentos de la resolución se detalla el riesgo para terceros que implicó la realización de maniobras imprudentes.

El incidente se produjo el lunes 12 de enero en un sector dedicado al tránsito de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar.

Un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco. Bastián fue hallado inconsciente y con traumatismos de extrema gravedad.

Su padre, Maximiliano Jerez, lo llevaba en su falda.

El conductor de la camioneta, la conductora del UTV y el padre del menor quedaron imputados por lesiones culposas.