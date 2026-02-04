urgente24
TIENE 8 AÑOS Y FUE OPERADO 7 VECES

Bastian Jerez, el niño accidentado en Pinamar, salió de coma y reconoce a su familia

Sufrió “múltiples fracturas de cráneo” pero logró despertar. El niño soportó el accidente frontal entre una camioneta y un UTV en una duna de "La Frontera".

04 de febrero de 2026 - 23:25
El niño accidentado en Pinamar, Bastian Jerez

La madre del niño, Macarena Collantes, informó que Bastian reconoció a quienes lo estaban acompañando: el último parte médico del Ministerio de Salud bonaerense anunciaba la esperada mejoría.

Durante los procedimientos se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo.

La labor de los galenos del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata ha sido destacada por el nivel de dificultad que presentó el caso.

image
Bastian Jerez, el niño que fue víctima de un choque frontal en Pinamar

Los hechos: alcohol al volante

Noemí Quiróz, la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de 8 años, presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre.

Por su parte, Manuel Molinari, el conductor de la 4x4- tenía 0,2 g/l.

image
La Frontera, Pinamar

Los 2 estaban en infracción porque en la provincia de Buenos Aires no existe la más mínima tolerancia para las bebidas alcohólicas. Ambos fueron inhabilitados por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. En los fundamentos de la resolución se detalla el riesgo para terceros que implicó la realización de maniobras imprudentes.

El incidente se produjo el lunes 12 de enero en un sector dedicado al tránsito de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar.

image

Un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco. Bastián fue hallado inconsciente y con traumatismos de extrema gravedad.

Su padre, Maximiliano Jerez, lo llevaba en su falda.

El conductor de la camioneta, la conductora del UTV y el padre del menor quedaron imputados por lesiones culposas.

