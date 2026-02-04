La madre del niño, Macarena Collantes, informó que Bastian reconoció a quienes lo estaban acompañando: el último parte médico del Ministerio de Salud bonaerense anunciaba la esperada mejoría.
TIENE 8 AÑOS Y FUE OPERADO 7 VECES
Bastian Jerez, el niño accidentado en Pinamar, salió de coma y reconoce a su familia
Sufrió “múltiples fracturas de cráneo” pero logró despertar. El niño soportó el accidente frontal entre una camioneta y un UTV en una duna de "La Frontera".
La labor de los galenos del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata ha sido destacada por el nivel de dificultad que presentó el caso.
Los hechos: alcohol al volante
Noemí Quiróz, la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de 8 años, presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre.
Por su parte, Manuel Molinari, el conductor de la 4x4- tenía 0,2 g/l.
El incidente se produjo el lunes 12 de enero en un sector dedicado al tránsito de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar.
Un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco. Bastián fue hallado inconsciente y con traumatismos de extrema gravedad.
Su padre, Maximiliano Jerez, lo llevaba en su falda.
El conductor de la camioneta, la conductora del UTV y el padre del menor quedaron imputados por lesiones culposas.