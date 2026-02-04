Markiplier le pasó por encima a Hollywood. El youtuber Mark Fischbach estrenó su película de terror Iron Lung sin el respaldo de ningún estudio y arrasó en taquilla: más de USD 17 millones solo en Estados Unidos el primer fin de semana. La cifra ya superó los US$20 millones con un presupuesto de apenas US$3 millones.
UN NUEVO CINE
El YouTuber que humilló a Hollywood: Recaudó US$20 millones sin ayuda
Un Youtuber les demostró a los ejecutivos de cine que estaban equivocados. La película que nadie quiso distribuir se convirtió en el fenómeno de USA.
El estigma contra los youtuber en el mundo del cine
Lo más impactante no es solo el éxito. Es que Markiplier recorrió las oficinas de varios estudios buscando un distribuidor y todos le dijeron que no. Peor aún: uno de los ejecutivos se burló de él en pleno call, comparándolo con Taylor Swift y su película Eras Tour, asegurándole que jamás lograría ese nivel de convocatoria.
El youtuber, con 38 millones de suscriptores, decidió distribuir la película por su cuenta. Consiguió más de 4.000 salas en todo el mundo gracias a una campaña masiva de sus fans, que incluso trabajan en cines y presionaron a las cadenas para proyectarla. Muchos creyeron que eran bots por la cantidad de pedidos. No lo eran.
Markiplier reconoció que todavía existe un prejuicio enorme contra los youtubers en la industria del cine. "Hay un estigma. Querían que esto funcionara para mover esa montaña", declaró. Y agregó que los estudios prefieren apostar por megaproducciones millonarias en lugar de arriesgarse con proyectos más chicos.
Un mensaje claro para la industria
La película, basada en un videojuego indie de 2022, cuenta la historia de un convicto obligado a navegar un submarino por un océano de sangre en una luna. Markiplier escribió, dirigió, actuó y editó todo mientras seguía subiendo contenido a YouTube, trabajando en podcasts y manejando su marca de ropa.
El cineasta se quedó con el 50% de la recaudación global. No mostró rencor hacia quienes lo rechazaron, pero dejó un mensaje contundente: "Si no tengo control creativo ni del marketing, ¿para qué llegué hasta acá?".
Hollywood quiere público en las salas. Markiplier lo consiguió. Sin ellos.
