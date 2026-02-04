El YouTuber que humilló a Hollywood: Recaudó US$20 millones sin ayuda

Un mensaje claro para la industria

La película, basada en un videojuego indie de 2022, cuenta la historia de un convicto obligado a navegar un submarino por un océano de sangre en una luna. Markiplier escribió, dirigió, actuó y editó todo mientras seguía subiendo contenido a YouTube, trabajando en podcasts y manejando su marca de ropa.

El cineasta se quedó con el 50% de la recaudación global. No mostró rencor hacia quienes lo rechazaron, pero dejó un mensaje contundente: "Si no tengo control creativo ni del marketing, ¿para qué llegué hasta acá?".

Hollywood quiere público en las salas. Markiplier lo consiguió. Sin ellos.

