Argentina se mete en el juego de Estados Unidos contra China

La zona de preferencia de minerales críticos propuesta por Washington se apoya en la creación de una reserva estratégica de minerales valorada en casi US$12.000 millones, destinada a asegurar el suministro para la industria estadounidense y sus aliados.

image Pablo Quirno, canciller de Argentina, y Gary Nagle, CEO de Glencore.

El mecanismo de precios mínimos planteado busca proteger los mercados de distorsiones externas y la presión de productores que venden por debajo de costo, una práctica que desde Estados Unidos se atribuye principalmente a China.

Para el canciller Quirno, la adhesión representa una oportunidad de dar mayor certidumbre a proyectos mineros locales, blindándolos frente a fluctuaciones internacionales y atrayendo inversiones que podrían facilitar el desarrollo de recursos abundantes en el país.

Argentina es actualmente el quinto productor global de litio, y posee vastas reservas de este mineral utilizado en baterías para vehículos eléctricos y dispositivos tecnológicos.

Las autoridades de Estados Unidos destacaron el papel que Argentina puede jugar en la cadena global de minerales críticos. En respuesta a una consulta de La Nación, el secretario de Estado, Marco Rubio, describió al país como un “socio clave” no solo por sus recursos naturales, sino también por su experiencia en procesamiento industrial, un componente que podría ser fundamental para la diversificación de proveedores fuera de Asia.

La incansable guerra entre China y Estados Unidos

La iniciativa de Washington encaja con un esfuerzo más amplio para reducir la influencia de China en sectores estratégicos: Beijing controla actualmente buena parte de la cadena de valor del litio, baterías y otros minerales críticos, una situación que Estados Unidos busca contrarrestar mediante alianzas multilaterales y cooperación técnica.

En Argentina, el debate político y económico sobre la apertura de su minería ha ido ganando impulso. Con proyectos de cobre, litio y otros minerales, el sector ha registrado crecimiento en exportaciones e inversiones, aun cuando persisten voces críticas en torno a los impactos ambientales y la necesidad de legislar de manera equilibrada.

La posible adhesión a la zona de preferencia es vista por diferentes analistas como una pieza más en la estrategia para consolidar al país como actor relevante en la geopolítica de recursos minerales en esta nueva década.

