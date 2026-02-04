El gobierno de Javier Milei evalúa adherirse a la zona de preferencia de minerales críticos promovida por Estados Unidos, una iniciativa global presentada hoy, 04/02, en Washington que reúne a más de 50 países para fortalecer cadenas de suministro estratégicas y mitigar la dependencia de proveedores dominantes como China. Mientras tanto, se anunciaron inversiones mineras por US$14.000 millones.
ALIANZAS CARNALES
Argentina se mete en el juego de Estados Unidos contra China
El Gobierno analiza sumarse a la zona de preferencia impulsada por Estados Unidos para atraer inversiones y reducir la dependencia de China.
La propuesta fue lanzada formalmente por el gobierno estadounidense, con el vicepresidente J.D. Vance como orador principal, en el marco de una cumbre ministerial sobre minerales críticos que tuvo lugar en el Departamento de Estado. Allí, Washington invitó a 54 países —incluida Argentina— a confirmar su adhesión a este bloque, que tiene como objetivo establecer precios mínimos para insumos estratégicos y así proteger inversiones frente a la volatilidad de los mercados globales.
Al mismo tiempo, el canciller Pablo Quirno anunció inversiones mineras por US$14.000 millones, que se darán dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La participación argentina en la cumbre
En representación del país participaron el canciller Pablo Quirno y el secretario de Minería, Luis Lucero, quienes sostuvieron encuentros tanto con autoridades estadounidenses como con ejecutivos del sector privado internacional, incluido el director ejecutivo de la minera Glencore, Gary Nagle, empresa con proyectos de cobre clave en San Juan y Catamarca.
Según fuentes oficiales que dialogaron con Bloomberg Línea, aunque no hay una confirmación formal todavía, “es muy posible” que Argentina acepte adherir al acuerdo en los próximos días.
La zona de preferencia de minerales críticos propuesta por Washington se apoya en la creación de una reserva estratégica de minerales valorada en casi US$12.000 millones, destinada a asegurar el suministro para la industria estadounidense y sus aliados.
El mecanismo de precios mínimos planteado busca proteger los mercados de distorsiones externas y la presión de productores que venden por debajo de costo, una práctica que desde Estados Unidos se atribuye principalmente a China.
Para el canciller Quirno, la adhesión representa una oportunidad de dar mayor certidumbre a proyectos mineros locales, blindándolos frente a fluctuaciones internacionales y atrayendo inversiones que podrían facilitar el desarrollo de recursos abundantes en el país.
Argentina es actualmente el quinto productor global de litio, y posee vastas reservas de este mineral utilizado en baterías para vehículos eléctricos y dispositivos tecnológicos.
Las autoridades de Estados Unidos destacaron el papel que Argentina puede jugar en la cadena global de minerales críticos. En respuesta a una consulta de La Nación, el secretario de Estado, Marco Rubio, describió al país como un “socio clave” no solo por sus recursos naturales, sino también por su experiencia en procesamiento industrial, un componente que podría ser fundamental para la diversificación de proveedores fuera de Asia.
La incansable guerra entre China y Estados Unidos
La iniciativa de Washington encaja con un esfuerzo más amplio para reducir la influencia de China en sectores estratégicos: Beijing controla actualmente buena parte de la cadena de valor del litio, baterías y otros minerales críticos, una situación que Estados Unidos busca contrarrestar mediante alianzas multilaterales y cooperación técnica.
En Argentina, el debate político y económico sobre la apertura de su minería ha ido ganando impulso. Con proyectos de cobre, litio y otros minerales, el sector ha registrado crecimiento en exportaciones e inversiones, aun cuando persisten voces críticas en torno a los impactos ambientales y la necesidad de legislar de manera equilibrada.
La posible adhesión a la zona de preferencia es vista por diferentes analistas como una pieza más en la estrategia para consolidar al país como actor relevante en la geopolítica de recursos minerales en esta nueva década.
