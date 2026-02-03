USA: Inundaron X con deepfakes de Trump y Epstein para hundir elecciones de medio término

Expertos advierten sobre el "efecto espejo": si Trump usa deepfakes, ¿por qué la oposición no? Esta lógica elimina cualquier freno moral y convierte la mentira en herramienta legítima de campaña.

El fin de la fotografía como prueba

El riesgo mayor es la "defensa del mentiroso". Ahora cualquier político puede negar un documento real argumentando que es un deepfake. La inteligencia artificial se convierte en coartada perfecta para la corrupción verificable.

Las elecciones de medio término 2026 no se ganarán con propuestas, sino con el mejor algoritmo de desprestigio. Bienvenidos a la era donde la realidad es opcional.

