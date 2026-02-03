La campaña para las elecciones legislativas de USA 2026 entró en territorio desconocido. Grupos opositores a Donald Trump lanzaron una ofensiva digital masiva: cientos de imágenes generadas por inteligencia artificial que lo muestran en situaciones comprometedoras con Jeffrey Epstein, el financista condenado por tráfico sexual.
IMÁGENES PERFECTAS
USA: Inundaron X con deepfakes de Trump y Epstein para hundir elecciones de medio término
Viralizan imágenes falsas generadas por inteligencia artificial que muestran a Donald Trump y Jeffrey Epstein y muchos más.
La estrategia del caos informativo para Donald Trump
Las fotos falsas inundaron X (ex Twitter) y alcanzaron 5 millones de visualizaciones en menos de dos horas. El dato inquietante: los fact-checkers tardan seis horas en desmentirlas y solo llegan al 15% de quienes vieron el contenido original.
A diferencia de los deepfakes torpes de 2024, esta nueva generación es casi perfecta. Los modelos actuales reproducen sombras, reflejos en pupilas y texturas de piel con precisión forense. Solo software especializado puede detectar la manipulación.
La táctica no busca convencer a los seguidores de Trump, sino movilizar a la oposición y captar indecisos. "Todos son igual de malos", piensan quienes dudan ante la avalancha de contenido sintético. La verdad queda sepultada bajo toneladas de ruido digital.
Expertos advierten sobre el "efecto espejo": si Trump usa deepfakes, ¿por qué la oposición no? Esta lógica elimina cualquier freno moral y convierte la mentira en herramienta legítima de campaña.
El fin de la fotografía como prueba
El riesgo mayor es la "defensa del mentiroso". Ahora cualquier político puede negar un documento real argumentando que es un deepfake. La inteligencia artificial se convierte en coartada perfecta para la corrupción verificable.
Las elecciones de medio término 2026 no se ganarán con propuestas, sino con el mejor algoritmo de desprestigio. Bienvenidos a la era donde la realidad es opcional.
