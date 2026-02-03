Donald Trump y Gustavo Petro hablaron en White House como si nada hubiera pasado

image Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca (foto presidencia de Colombia)

¿Y ahora cómo sigue?

La reunión, la primera de este tipo entre ambos mandatarios en medio de tensiones diplomáticas recientes, se desarrolló a puertas cerradas en el despacho oval sin presencia de prensa

En una publicación en su cuenta de X, Petro compartió una fotografía y un breve mensaje en el que afirmó que el encuentro es un hito histórico: “Recorre uno la historia”, escribió el mandatario colombiano en referencia al significado del viaje y la reunión en Washington.

Encuentro entre tensiones y expectativas

La reunión entre Petro y Trump se produce en un contexto de relaciones complejas entre Colombia y Estados Unidos. En los últimos meses, los vínculos entre ambos gobiernos habían estado marcados por discrepancias sobre políticas antidrogas y relaciones regionales, incluida la situación en Venezuela y acusaciones públicas del presidente estadounidense sobre la lucha antinarcóticos colombiana.

Sin embargo horas antes del encuentro, Trump aseguró en tono más conciliador

Vamos a hablar sobre drogas, enormes cantidades de drogas salen de su país y esperamos tener una buena reunión. Vamos a hablar sobre drogas, enormes cantidades de drogas salen de su país y esperamos tener una buena reunión.

Mensaje de Petro: historia y futuro

Petro eligió las palabras breves pero simbólicas para comentar el momento histórico en su cuenta oficial. La frase “Recorre uno la historia” fue interpretada como una señal de que valora la importancia del diálogo directo con el líder estadounidense, incluso después de un año de tensiones públicas y desafíos diplomáticos.

Encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump Foto:Presidencia

La Casa Blanca recibió a Petro sin los honores habituales (sin guardia militar tradicional ni acceso de prensa al Despacho Oval), un gesto que algunos analistas interpretaron como señal de cautela en la relación bilateral, aunque la reunión en sí misma refleja una voluntad de distensión y diálogo entre las dos naciones.

