El presidente de USA recibió el martes (03/02) en la Casa Blanca a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. En la reunión, Donald Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance; y el senador por Ohio Bernie Moreno. En tanto, a Petro ingresó acompañado por la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; el embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García-Peña; y el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez.
TONO CONCILIADOR
Donald Trump y Gustavo Petro hablaron en White House como si nada hubiera pasado
La reunión, la primera entre ambos mandatarios en medio de tensiones diplomáticas, se desarrolló a puertas cerradas en el despacho oval, sin presencia de periodistas.
Recordemos que antes de ahora los mandatarios protagonizaron meses de ataques verbales y tensiones que se aliviaron en las últimas semanas, cosas de la política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió en redes sociales un documento firmado por su par el presidente de Estados luego de la reunión.
Según una foto publicada por Petro en X, el documento es una hoja membretada de la Casa Blanca e incluye la dedicatoria de Trump y su firma.
El documento también tiene una foto de Trump y Petro dándose la mano en la Oficina Oval de la Casa Blanca.Petro tradujo la dedicatoria y la compartió en su mensaje en X: “Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia”.
¿Y ahora cómo sigue?
La reunión, la primera de este tipo entre ambos mandatarios en medio de tensiones diplomáticas recientes, se desarrolló a puertas cerradas en el despacho oval sin presencia de prensa
En una publicación en su cuenta de X, Petro compartió una fotografía y un breve mensaje en el que afirmó que el encuentro es un hito histórico: “Recorre uno la historia”, escribió el mandatario colombiano en referencia al significado del viaje y la reunión en Washington.
Encuentro entre tensiones y expectativas
La reunión entre Petro y Trump se produce en un contexto de relaciones complejas entre Colombia y Estados Unidos. En los últimos meses, los vínculos entre ambos gobiernos habían estado marcados por discrepancias sobre políticas antidrogas y relaciones regionales, incluida la situación en Venezuela y acusaciones públicas del presidente estadounidense sobre la lucha antinarcóticos colombiana.
Sin embargo horas antes del encuentro, Trump aseguró en tono más conciliador
Mensaje de Petro: historia y futuro
Petro eligió las palabras breves pero simbólicas para comentar el momento histórico en su cuenta oficial. La frase “Recorre uno la historia” fue interpretada como una señal de que valora la importancia del diálogo directo con el líder estadounidense, incluso después de un año de tensiones públicas y desafíos diplomáticos.
Encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump Foto:Presidencia
La Casa Blanca recibió a Petro sin los honores habituales (sin guardia militar tradicional ni acceso de prensa al Despacho Oval), un gesto que algunos analistas interpretaron como señal de cautela en la relación bilateral, aunque la reunión en sí misma refleja una voluntad de distensión y diálogo entre las dos naciones.
