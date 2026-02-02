Llegó a los cines locales Melania, el documental sobre Melania Trump dirigido por Brett Ratner, carísimo y con críticas que la destrozan pero que Donald Trump lo promociona a full. Aun así recaudó más de $7 millones, dejando a todos preguntándose si esto es cine o propaganda, porque parece que los republicanos más fieles lo devoran sin pestañear.
"ABURRIDO", "SOPORÍFERO" Y "VANIDOSO"
'Melania' mata de sueño a la crítica yanqui (salvo Donald Trump y el resto de MAGA)
El film millonario sobre Melania Trump provoca risas, bostezos y euforia del fanatismo político mientras su marido Donald Trump observa desde la tribuna.
$75 millones para mostrar nada: El documental que adula a los Trump
Dirigido por Brett Ratner, un director con varios escándalos encima (denuncias de abuso sexual y asociaciones con Epstein), Melania es un documental que parece más un álbum de fotos glamoroso que una película con sentido. Amazon MGM abrió la billetera y desembolsó $40 millones por los derechos y gastó $35 millones en marketing, sumando el presupuesto más alto de la historia para un documental, con la clara intención de establecer a Prime Video como jugador relevante en cine y streaming.
Las críticas, sin embargo, la pulverizaron. Curiosamente, el único respiro positivo viene del London Evening Standard, que reconoce que Melania transmite algo de calidez humana y que se ve extraordinaria para sus 55 años. Pero más allá de eso, el documental, en síntesis, es lujo y vanidad para pocos, pensado para el público que idolatra a la familia Trump y no le importa aburrirse o que no haya profundidad:
The Hollywood Reporter: "Es un film que adula tan descaradamente a su sujeto que te sentís casi antipatriótico si no te emocionás… El documental de propaganda caro está filmado con lujo y tiene una música exuberante, aunque Ratner insiste en insertar segmentos que parecen filmados en Super 8, como si quisiera darle a los Trump un aire de la época Kennedy. Antes de terminar con gráficos en pantalla listando los logros de Melania como primera dama de manera tan laudatoria que Corea del Norte se ruborizaría, se la muestra posando para su retrato oficial. Haciendo lo posible por verse sexy y autoritaria, parece estar en su elemento."
The Atlantic: "Ratner parece desesperado por encontrar acción, pero no hay ninguna. El ritmo es soporífero… La película captura a su sujeto caminando de un lugar liminal a otro en tacos de cinco pulgadas, con la cámara siguiéndola como un perro faldero… Melania no es un documental; es un soborno. Un recordatorio de que los más ricos del mundo invierten en marcas de entretenimiento no por arte, sino porque el público lo hace, y porque estos proyectos de vanidad son una manera de consolidar poder y fortuna."
The Guardian: "La película de Ratner se siente como un remake de lujo de The Zone of Interest, donde una Cenicienta de ojos de botón señala vestidos y joyas mientras su marido y sus cómplices preparan el desmantelamiento de la Constitución… Las escenas no transmiten diversión y los invitados son un dolor de cabeza; dos horas de Melania parecen un infierno interminable."
The Daily Beast: "No quiero sorprender a nadie al decir que el documental es terrible. Si no fuera por algunas escenas que provocan risa —casi todas no intencionalmente humorísticas— lo consideraría una aberración."
Decider: "Lo que más se parece a Melania, aparte de un concierto con canciones prestadas de otras películas, son películas de fe hechas para gente que odia el cine porque pasa todo el tiempo indignada… Es plácida y monótona; quienes busquen glamour o ver a su héroe Donald se van a encontrar con el tedio que merecen."
Buzzfeed: "Lo más interesante que aprendí en esta película es que la administración tiene que esperar hasta las 12:01 p.m. del día de la inauguración para mover sus muebles. Estuve más de dos horas en la sala y eso es todo lo que pude sacar."
The Express: "Muchas escenas aburren, ya que Melania —que narra todo con tono monótono— pasa demasiado tiempo en ascensores de servicio con aduladores y en escenas rígidas discutiendo su trabajo… Lo rescatable son unos pocos momentos detrás de escena de interés real, con Biden y Harris capturados con las manos en los bolsillos antes de enfrentar la inauguración… Un proyecto de vanidad para los Trump, poco más."
Variety: "Parece armado con las tomas más inocuas de un reality. No hay drama. Debería llamarse Day of the Living Tradwife… La existencia misma del film es una expresión de control. Cuando Melania llega a la inauguración, la película se dedica a rituales (cena a la luz de las velas, inauguración, almuerzo, Starlight Ball), lo cual encaja perfecto porque el filme en sí es tan ritualizado que nunca deja entrar aire fresco."
London Evening Standard: "Si tomás la película por lo que es, la versión de Melania de sí misma, transmite que hay calidez humana bajo sus pómulos y ojos felinos. Para 55 años, luce extraordinaria… ¿Vale la pena gastar $40 millones? No lo creo, salvo por la toma de Kamala Harris en la inauguración, que justifica la entrada… Es un fenómeno. Su relación con Trump sigue siendo un enigma."
The Independent: "Llamarla vacía sería un insulto para el humo de vape que rodea a adolescentes británicos. Se define como madre, esposa, hija, amiga, pero solo se la ve arreglándose y frunciendo el ceño… Trump es una presencia más carismática en pantalla, lo que alivia la nada que es Melania… Será un artefacto histórico, como The Birth of a Nation, de una época en la que estadounidenses se subordinaban a una oligarquía política y económica."
Éxito político, fracaso artístico: Cómo Melania Trump cautiva a su público
Lo más llamativo no es lo que dicen los críticos, sino cómo reaccionó la audiencia. El documental abrió en más de 1.500 salas en EE.UU. y recaudó $7,042,000, superando la expectativa inicial de $5 millones y dejando atrás algunos estrenos como la película de acción Shelter de Jason Statham. El público clave fueron mujeres mayores de 55 años, principalmente del sur y sureste del país, que representan el 72% del público del primer día, con un 78% de todos los tickets vendidos a mayores de 55.
A pesar del puntaje crítico de apenas 6% en Rotten Tomatoes, la audiencia le dio 98% en la misma plataforma y A en Cinemascore, es decir que la película fue vista principalmente como fenómeno político. Amazon MGM busca aprovecharlo también para Prime Video, con su estreno internacional planificado y campañas de marketing dirigidas a consolidar su base conservadora.
Mientras la crítica la destruye y la tacha de aburrida y vacía, el público que sigue a los Trump parece gozar viendo los protocolos, los vestidos o la mirada glacial de la primera dama. En pocas palabras, Melania retrata con fidelidad política y marketing extremo, subordinando el cine a la estrategia y donde el público objetivo define el éxito.
