'Melania' mata de sueño a la crítica yanqui (salvo Donald Trump y el resto de MAGA)

The Hollywood Reporter: "Es un film que adula tan descaradamente a su sujeto que te sentís casi antipatriótico si no te emocionás… El documental de propaganda caro está filmado con lujo y tiene una música exuberante, aunque Ratner insiste en insertar segmentos que parecen filmados en Super 8, como si quisiera darle a los Trump un aire de la época Kennedy. Antes de terminar con gráficos en pantalla listando los logros de Melania como primera dama de manera tan laudatoria que Corea del Norte se ruborizaría, se la muestra posando para su retrato oficial. Haciendo lo posible por verse sexy y autoritaria, parece estar en su elemento."

The Atlantic: "Ratner parece desesperado por encontrar acción, pero no hay ninguna. El ritmo es soporífero… La película captura a su sujeto caminando de un lugar liminal a otro en tacos de cinco pulgadas, con la cámara siguiéndola como un perro faldero… Melania no es un documental; es un soborno. Un recordatorio de que los más ricos del mundo invierten en marcas de entretenimiento no por arte, sino porque el público lo hace, y porque estos proyectos de vanidad son una manera de consolidar poder y fortuna."

The Guardian: "La película de Ratner se siente como un remake de lujo de The Zone of Interest, donde una Cenicienta de ojos de botón señala vestidos y joyas mientras su marido y sus cómplices preparan el desmantelamiento de la Constitución… Las escenas no transmiten diversión y los invitados son un dolor de cabeza; dos horas de Melania parecen un infierno interminable."

The Daily Beast: "No quiero sorprender a nadie al decir que el documental es terrible. Si no fuera por algunas escenas que provocan risa —casi todas no intencionalmente humorísticas— lo consideraría una aberración."

Decider: "Lo que más se parece a Melania, aparte de un concierto con canciones prestadas de otras películas, son películas de fe hechas para gente que odia el cine porque pasa todo el tiempo indignada… Es plácida y monótona; quienes busquen glamour o ver a su héroe Donald se van a encontrar con el tedio que merecen."

Buzzfeed: "Lo más interesante que aprendí en esta película es que la administración tiene que esperar hasta las 12:01 p.m. del día de la inauguración para mover sus muebles. Estuve más de dos horas en la sala y eso es todo lo que pude sacar."

The Express: "Muchas escenas aburren, ya que Melania —que narra todo con tono monótono— pasa demasiado tiempo en ascensores de servicio con aduladores y en escenas rígidas discutiendo su trabajo… Lo rescatable son unos pocos momentos detrás de escena de interés real, con Biden y Harris capturados con las manos en los bolsillos antes de enfrentar la inauguración… Un proyecto de vanidad para los Trump, poco más."

Variety: "Parece armado con las tomas más inocuas de un reality. No hay drama. Debería llamarse Day of the Living Tradwife… La existencia misma del film es una expresión de control. Cuando Melania llega a la inauguración, la película se dedica a rituales (cena a la luz de las velas, inauguración, almuerzo, Starlight Ball), lo cual encaja perfecto porque el filme en sí es tan ritualizado que nunca deja entrar aire fresco."

London Evening Standard: "Si tomás la película por lo que es, la versión de Melania de sí misma, transmite que hay calidez humana bajo sus pómulos y ojos felinos. Para 55 años, luce extraordinaria… ¿Vale la pena gastar $40 millones? No lo creo, salvo por la toma de Kamala Harris en la inauguración, que justifica la entrada… Es un fenómeno. Su relación con Trump sigue siendo un enigma."