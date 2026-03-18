Estados Unidos / Trump intenta 'descabezar al dragón' (China) en el Hemisferio

Zhongping, especialista en asuntos militares chinos, además le dijo al Global Times que esta retórica surge en un momento particularmente llamativo, justo cuando Estados Unidos ha detenido fuerza al presidente venezolano Nicolás Maduro. en un operativo el pasado 3 de enero que incluyó bombardeos en Caracas, y el presidente estadounidense ha hablado abiertamente del "honor" de "tomar Cuba de alguna forma".

Por lo que las palabras de Donovan revelaron que derrocar a Maduro, asediar Cuba y desplegar portaviones en el Caribe bajo el supuesto de combatir el flujo de drogas y el narcoterrorismo solo forma parte de una estrategia de Estados Unidos en su pulseada con China y Rusia por la hegemonía del hemisferio occidental.

“El Gobierno de China ha rechazado sistemáticamente la retórica estadounidense sobre su cooperación con América Latina. En agosto del año pasado, al refutar las provocaciones y ataques maliciosos del entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, y otros, el portavoz de la Embajada de China en Argentina afirmó que China siempre ha seguido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y que, en el marco del derecho internacional, ha llevado a cabo intercambios y cooperación normales con los países latinoamericanos. China nunca busca las llamadas esferas de influencia, nunca participa en confrontaciones geopolíticas y nunca ataca a terceros”, plantea el diario chino Global Times, uno de los voceros de la administración de Xi Jinping.

Donovan contra las cuerdas en el Congreso de USA por cuestionamiento a nuevos frentes de guerra

Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), advirtió a viva voz que Nicaragua forma parte del a estrategia de proyección militar de Rusia en el hemisferio occidental, “mediante el despliegue de diversos buques de guerra, desde submarinos hasta destructores y buques de recolección en ese país y otros de la región”.

El alto mando castrense se declaró preocupado por la influencia china y rusa en la región occidental, asegurando que mantiene una especial preocupación sobre Nicaragua por la relación del gobierno con Rusia, a sabiendas de que a Washington le resultará más difícil hacer rodar la cabeza del presidente nicaraguense Daniel Ortega Saavedra como lo hizo contra el líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, logrando luego administrar el crudo bolivariano y expulsando de Caracas a los servicios de inteligencia cubanos, chinos y del Kremlin.

El general Donovan resaltó la visita que sostuvo el pasado 18 de febrero a Venezuela, la cual calificó como una “oportunidad” y donde se reunió “con la Presidente interino y altos líderes militares”, al mismo tiempo que en otro momento de su discurso habló del "espionaje cubano" en la región.

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El panel integrado por el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur; el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte y de Defensa Aeroespacial y Joseph Humire, subsecretario adjunto de Guerra, respondió preguntas sobre los desafíos de seguridad nacional en la región.

El representante por Virginia, John McGuire, inquirió a los testigos sobre la dictadura cubana. “¿Qué amenaza potencial representa Cuba al permitir que nuestros adversarios tengan un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental, y si los acontecimientos recientes están cambiando eso?”, preguntó.

De acuerdo con el subsecretario Humire, “históricamente, Cuba ha sido uno de los adversarios de inteligencia más fuertes que hemos tenido en Estados Unidos. No solo han penetrado nuestro gobierno, sino también otros gobiernos aliados en América Latina y el Caribe”, aseguró.

“Y creo que eso quedó demostrado por el hecho de que, cuando se llevó a cabo la Operación Resolución Absoluta, fueron principalmente oficiales militares cubanos quienes estaban defendiendo a Nicolás Maduro dentro de Fuerte Tiuna, en Caracas, dentro del complejo”, agregó el experto en relación al operativo de captura de Maduro que resultó en el asesinato de sus 30 guardaespaldas de nacionalidad cubana. Humire supervisa la política de defensa y seguridad de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, abarcando Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Ante el Comité, el subsecretario Humire vanaglorió el operativo militar del 3 de enero que capturó al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ya que “envió una fuerte señal de la superioridad militar de Estados Unidos en todo el mundo”.

También sostuvo que el Departamento de Guerra apoya el enfoque de tres fases liderado por el Departamento de Estado en Venezuela: Estabilización, Recuperación y Transición, con “énfasis en la primera fase para evitar un colapso económico o social en Venezuela”.

Según sus palabras, el supuesto éxito de esta operación estadounidense en Venezuela, la cual no provocó un cambio de régimen —pero sí le dio a Trump el acceso total al crudo—, “ha tenido múltiples efectos recíprocos en la región, incluyendo conversaciones de alto nivel de Estados Unidos con Cuba y la obtención de cumplimiento por parte de Nicaragua”.

image La visita a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, el 18 de febrero, puso en el foco a Joseph M. Humire.

En otro momento de la audiencia, la congresista por Maryland, Sarah Elfreth, trajo a colación las afirmaciones del presidente Trump el lunes, cuando mencionó ante la prensa en la Casa Blanca que tendrá el “honor de hacerse cargo de Cuba”, de alguna forma.

La representante Elfreth le preguntó al panel qué significaban estas declaraciones y qué tipo de amenaza representaba Cuba para el pueblo de Estados Unidos, en medio de las discrepancias al interior del establishment político por un nuevo frente de guerra abierto contra Irán, que, según el asesor antiterrorista de Trump hasta su renuncia el martes, "no representaba ninguna amenaza para los estadounidenses" y que, según él, han entrado en una escalada en Medio Oriente "por presión del lobby judío".

A la pregunta de la congresista, el subsecretario Humire respondió: “Cuba ha estado involucrada en las amenazas que EEUU ha enfrentado en el hemisferio occidental, en inteligencia, alineándose con grupos criminales o trabajando con actores estatales externos y, fundamentalmente, estuvo involucrado dentro de Venezuela”.

La congresista prosiguió el intercambio con el Subsecretario adjunto y le consultó:

El prolongado bloqueo ha provocado que ayer la red eléctrica de Cuba colapsara. ¿Puede ayudarme a entender, nos estamos preparando para invadir Cuba? El prolongado bloqueo ha provocado que ayer la red eléctrica de Cuba colapsara. ¿Puede ayudarme a entender, nos estamos preparando para invadir Cuba?

“Las escaseces que están ocurriendo en Cuba, tanto de electricidad como de energía, tienen que ver con el hecho de que Venezuela estaba subsidiando los envíos de petróleo a Cuba, prácticamente a una fracción del costo, a cambio de personal de seguridad”, le respondió.

Pero la legisladora volvió a insistir: “¿Nos estamos preparando para invadir Cuba?”, inquirió.

Y el funcionario fue enfático en su respuesta: "Señora, no estoy familiarizado con ningún plan sobre Cuba. Lo que estoy diciendo es que ha representado una amenaza significativa para la seguridad hemisférica de Estados Unidos durante décadas”.

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