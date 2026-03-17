Asesor anti terrorismo de Trump transmite su renuncia: "Iniciamos una guerra contra Irán por Israel"

image Joe Kent luchó en Irak en 2003 y aseguró que están usando las mismas "patrañas" para que Estados Unidos entre en la guerra contra Irán.

En su carta de este martes, en la que anuncia su dimisión, acusó a funcionarios israelíes y a algunos miembros de los medios de comunicación que encarnan el "lobby judío" de orquestar un engaño que llevó a Trump a entrar en una guerra con Irán, un país que "no representaba una amenaza" para Estados Unidos, utilizando las mismas tácticas que emplearon para entrar en guerra con Irak en 2003, bajo el supuesto de que tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron.

En octubre de 2003, el inspector estadounidense de armamentos David Kay dijo hoy no haber encontrado armas de destrucción masiva en Irak pero señaló que existe "sustancial evidencia" de que Bagdad planeaba dotarse de arsenales químicos y bacteriológicos. El régimen del depuesto presidente iraquí Sadam Husein no tenía armas de destrucción masiva, aunque sí planeaba su producción, según el borrador del informe final del grupo creado por EEUU para buscar ese tipo de armamento en Irak.

"Al inicio de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma 'Estados Unidos Primero' y sembró sentimientos belicistas para incitar a una guerra con Irán", plantea en su carta de renuncia.

"Esta caja de resonancia se utilizó para engañarlos y hacerles creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y que, si atacaban ahora, tenían el camino despejado hacia una victoria rápida. Esto era una mentira y son las mismas tácticas que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a la nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres", afirma en su comunicado que colgó en X.

image Kent sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército, participando en 11 misiones de combate durante sus 20 años de carrera, y posteriormente trabajó en la CIA. Su esposa, Shannon Kent, criptóloga de la Armada, falleció en un atentado terrorista en Siria en 2019.

"Puede rectificar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos deslicemos aún más hacia la decadencia y el caos", le dijo al presidente en su carta de dimisión. " Usted tiene la última palabra", sentenció.

Quien era el director del Centro Antiterrorista de EE.UU. hasta este martes, conoce personalmente el costo de vidas inocentes en la guerra, ya que su esposa, Shannon, murió en un atentado suicida en Siria en 2019, dejando sin madre a sus dos hijos.

Este exveterano retirado de las Fuerzas Especiales (Boinas Verdes), asesoró todo este tiempo a Trump, quien lo nombró para ese cargo en julio de 2025.

El Pentágono comunicó que 140 militares estadounidenses han resultado heridos debido a los ataques iraníes lanzados en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. La cadena de noticias CBS NEWS también informó que decenas de militares estadounidenses en Kuwait sufrieron heridas graves, incluidas quemaduras, traumatismos cerebrales y heridas de metralla. La noticia impacta de lleno en la sociedad estadounidense, cuya mayoría no quiere entrar en una guerra prolongada contra el régimen de Teherán.

De acuerdo con fuentes que dialogaron bajo anonimato con la agencia CBS NEWS, el reciente ataque con drones iraníes en Kuwait, que mató a seis militares estadounidenses, fue más grave de lo que informó la cartera castrense, ya que dejó a decenas de heridos, incluyendo a algunos con traumatismo craneoencefálico, heridas por metralla y quemaduras. De hecho, al menos uno podría requerir la amputación de una extremidad.

De ellos, unos 20 llegaron en un avión de transporte militar C-17 a Landstuhl el martes con heridas que los militares calificaron de "urgentes" y que requerían evacuación, incluidas lesiones cerebrales traumáticas, pérdida de memoria y conmociones cerebrales, dijeron tres de las fuentes. De ellos, unos 20 llegaron en un avión de transporte militar C-17 a Landstuhl el martes con heridas que los militares calificaron de "urgentes" y que requerían evacuación, incluidas lesiones cerebrales traumáticas, pérdida de memoria y conmociones cerebrales, dijeron tres de las fuentes.

image Trump dice que Estados Unidos ya ganó la guerra con Irán y que no será demasiado larga, pero los propios republicanos dudan de sus palabras.

Esta información, sumado a la muerte de siete soldados de EE.UU. en esta guerra, ha generado que varios republicanos rompan con Donald Trump, argumentando que el presidente faltó a su palabra de Make America Great Again al iniciar un nuevo foco de conflicto en Medio Oriente solo para defender a Israel, exponiéndolos a todos a sufrir atentados del terrorismo yihadista. Muchos ya habían abandonado el barco tras percatarse que Trump aparecía 38 mil veces mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en su celda en el 2019 a la espera de su juicio por liderar una red de trata global.

Atacar a Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, advirtió a Trump el legislador republicano Thomas Massie, lo que demuestra una fractura al seno del Partido Republicano.

En los archivos del FBI desclasificados sobre el caso Epstein, se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó. Los documentos publicados incluyen descripciones de múltiples entrevistas que el FBI realizó en 2019 con la mujer, quien alegó haber sido agredida por Epstein y Trump cuando tenía entre 13 y 15 años. La denunciante reportó también haber sido amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras".

Trump hacia el abismo total (por la guerra en Irán y el caso Esptein) y congresistas temen ser "suicidados"

El republicano Thomas Massie, que encabezó la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein que culminó con la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, afirmó esta semana que la acción estadounidense e israelí en Irán no puede utilizarse como cortina de humo para ocultar las revelaciones del caso.

Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein, como tampoco lo hará que el Dow supere los 50.000 Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein, como tampoco lo hará que el Dow supere los 50.000

image El representante Thomas Massie publicó en X que "no es suicida" en respuesta a un comentarista que dijo que estaba "sorprendido de que no lo hayan echado todavía".

“No soy suicida. Como sano. Los frenos de mi coche y mi camioneta están en buen estado. Tengo buena disciplina con el gatillo y nunca apunto con un arma a nadie, ni siquiera a mí mismo. No hay charcas profundas en mi granja y soy un buen nadador”, dijo, dejando entrever que teme por su vida.

Otro republicano, el compañero de Massie en Kentucky, el senador Rand Paul, apoyó también la desclasificación de los documentos del caso Epstein, así como condenó en las últimas horas el despliegue militar estadounidense en Medio Oriente. Además, expresó su simpatía por el pueblo iraní y citó a John Quincy Adams, el sexto presidente estadounidense.

Estados Unidos no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir...La Constitución confirió el poder de declarar o iniciar la guerra al Congreso por una razón, para hacer la guerra menos probable. Estados Unidos no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir...La Constitución confirió el poder de declarar o iniciar la guerra al Congreso por una razón, para hacer la guerra menos probable.

Y agregó: “[James] Madison escribió que ‘el Poder Ejecutivo es la rama más propensa a la guerra; por lo tanto, la Constitución, tras un cuidadoso estudio, delegó el poder bélico en la legislatura’. Como en toda guerra, mi primer y más puro instinto es [desear] a los soldados estadounidenses seguridad y éxito en su misión. Pero mi juramento de cargo es a la Constitución, así que, tras un cuidadoso análisis, debo oponerme a otra guerra presidencial”.

Al igual que Paul y Massie, la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien hace poco rompió con Trump debido al caso Epstein, criticó con vehemencia la actual ofensiva estadounidense en Irán y se mostró furiosa por el bombardeo a una escuela iraní de niñas, haciéndose eco de los reportes de agencias de noticias como BBC y The Guardian.

Greene planteó abiertamente cuántas muertes de militares estadounidenses en bases en Medio Oriente el Gobierno de Trump está dispuesto a aceptar.

¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras ¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras

image Marjorie Taylor Greene fue solo una de los cuatro republicanos que firmaron una petición que forzó una votación sobre la publicación completa de los archivos de Epstein.

En septiembre, Greene publicó que no era una "suicida" en las redes sociales, después de ser uno de los cuatro miembros republicanos de la Cámara de Representantes que firmaron la petición que forzó a la publicación completa de los archivos de la investigación de Epstein.

No soy suicida y soy una de las personas más felices y sanas que conocerán. Dicho esto, si algo me sucede, les pido a todos que averigüen qué gobierno extranjero o persona poderosa tomaría medidas atroces para impedir que la información salga a la luz

Las encuestas muestran que los estadounidenses no quieren otra guerra como la de Irak

Pero el desencanto por la política exterior de Trump y las implicancias del presidente estadounidense en el caso Epstein han afectado drásticamente a la opinión pública, a pocos meses de las elecciones de medio término que podrían hacer perder al oficialismo. Sobre ello, el sitio Drop Site publicó una encuesta en donde el 52% de los votantes estadounidenses creen que Donald Trump empezó la guerra contra Irán para distraer al público de las esquirlas de los "archivos de Epstein" en las que el presidente es mencionado 38 mil veces.

Según la encuesta, un 84% de los demócratas, casi un 30% de los republicanos y un 52% de votantes independientes creen que la guerra en Irán fue iniciada por Trump para que la agenda mediática quede eclipsada por este conflicto en vez del caso Epstein.

image El brazo de una persona fallecida sobresale de los escombros mientras los equipos de rescate y los residentes buscan el sábado 28 de febrero de 2026 entre los restos de una escuela primaria para niñas en Minab, Irán, que fue objeto de un ataque atribuido por funcionarios locales a EEUU e Israel.

Del mismo modo, aproximadamente la mitad de los votantes registrados —53%— se opone a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, según una nueva encuesta de Quinnipiac realizada durante el fin de semana. Solo 4 de cada 10 la apoyan, y cerca de 1 de cada 10 no está seguro. Una nueva encuesta de Ipsos también encontró que son más los que desaprueban que los que aprueban los ataques estadounidense contra Irán.

Es más, en las redes sociales ha sido tendencia el hashtag Operation Epstein Fury (Operación Furia de Epstein), una manera intencional de los internautas de desvirtuar el nombre de la ofensiva estadounidense e israelí en Irán a la que Trump bautizó como "Operación Furia Épica".

Mientras sube el precio del petróleo debido al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz y por los ataques contra refinerías de países sunitas que albergan bases estadounidenses, la gran mayoría de los votantes está “muy” o “algo” preocupada por el aumento de los precios del petróleo y la gasolina en Estados Unidos, según la encuesta de Quinnipiac. Solo cerca de una cuarta parte de los votantes está “no muy preocupada” o “nada preocupada”.

Más noticias en Urgente24

Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

Capturas tomadas en el teléfono de Mauricio Novelli mencionarían a Yanina Latorre

Adorni: "Pido disculpas, fue una pésima decisión pero esto fue un golpe para desestabilizar el gobierno"

Tucker Carlson, lapidario con el sionismo, sería acusado por Donald Trump de "traición"