Republicanos condenan la guerra en Irán y rompen con Donald Trump por el caso Epstein

En los archivos del FBI desclasificados sobre el caso Epstein, se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó. Los documentos publicados incluyen descripciones de múltiples entrevistas que el FBI realizó en 2019 con la mujer, quien alegó haber sido agredida por Epstein y Trump cuando tenía entre 13 y 15 años. La denunciante reportó también haber sido amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras".

Trump hacia el abismo total (por la guerra en Irán y el caso Esptein) y congresistas temen ser "suicidados"

El republicano Thomas Massie, que encabezó la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en el Congreso el año pasado, la que culminó con la obligación del Departamento de Justicia a divulgar los archivos del caso, afirma que la acción erstadounidense e israelí en Irán no puede utilizarse como cortina de humo para ocultar las revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein.

PSA: Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein, como tampoco lo hará que el Dow supere los 50.000 PSA: Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein, como tampoco lo hará que el Dow supere los 50.000

image El representante Thomas Massie publicó en X que "no es suicida" en respuesta a un comentarista que dijo que estaba "sorprendido de que no lo hayan echado todavía".

“No soy suicida. Como sano. Los frenos de mi coche y mi camioneta están en buen estado. Tengo buena disciplina con el gatillo y nunca apunto con un arma a nadie, ni siquiera a mí mismo. No hay charcas profundas en mi granja y soy un buen nadador”, dijo hace unas semanas, tal como algunos de sus compañeros que han roto con Trump por el caso Epstein.

Otro republicano, el compañero de Massie en Kentucky, el senador Rand Paul, condenó el despliegue militar estadounidense en Medio Oriente, expresó su simpatía por el pueblo iraní y citó a John Quincy Adams, el sexto presidente estadounidense.

Estados Unidos no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir...La Constitución confirió el poder de declarar o iniciar la guerra al Congreso por una razón, para hacer la guerra menos probable. Estados Unidos no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir...La Constitución confirió el poder de declarar o iniciar la guerra al Congreso por una razón, para hacer la guerra menos probable.

Y agrega: “[James] Madison escribió que ‘el Poder Ejecutivo es la rama más propensa a la guerra; por lo tanto, la Constitución, tras un cuidadoso estudio, delegó el poder bélico en la legislatura’. Como en toda guerra, mi primer y más puro instinto es [desear] a los soldados estadounidenses seguridad y éxito en su misión. Pero mi juramento de cargo es a la Constitución, así que, tras un cuidadoso análisis, debo oponerme a otra guerra presidencial”.

Al igual que Paul y Massie, la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien hace poco rompió con Trump debido al caso Epstein, critica con vehemencia la actual ofensiva estadounidense en Irán y se muestra furiosa por el bombardeo a una escuela iraní de niñas, haciéndose eco de los reportes de agencias de noticias como BBC y The Guardian.

Al mismo tiempo, Greene plantea abiertamente cuántas muertes de militares estadounidenses en bases en Medio Oriente el Gobierno de Trump está dispuesto a aceptar.

¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras ¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras

image Marjorie Taylor Greene fue solo una de los cuatro republicanos que firmaron una petición que forzó una votación sobre la publicación completa de los archivos de Epstein.

En septiembre, Greene publicó en las redes sociales después de ser una de los cuatro miembros republicanos de la Cámara de Representantes que firmaron una petición que forzó una votación sobre la publicación completa de los archivos de la investigación de Epstein.

No soy suicida y soy una de las personas más felices y sanas que conocerán. Dicho esto, si algo me sucede, les pido a todos que averigüen qué gobierno extranjero o persona poderosa tomaría medidas atroces para impedir que la información salga a la luz No soy suicida y soy una de las personas más felices y sanas que conocerán. Dicho esto, si algo me sucede, les pido a todos que averigüen qué gobierno extranjero o persona poderosa tomaría medidas atroces para impedir que la información salga a la luz

Shaiel Ben-Ephraim, analista de Atlas Global Strategies y exdiplomático israelí, dijo a Al Jazeera que Trump “realmente necesita una distracción de [sus problemas internos] en forma de guerra”.

Esta semana, el periodista republicano Tucker Carlson, los influencer del MAGA Nick Fuentes y Candance Owens (amiga de Charlie Kirk, propagadora de teorías conspirativas y recientemente enemistada con la viuda de Kirk) dijeron que Epstein estaba trabajando para los servicios de inteligencia de Israel.

"La verdadera pregunta no es '¿Era Jeffrey Epstein un raro que abusaba de niñas?' La verdadera pregunta es por qué lo estaba haciendo, en nombre de quién y de dónde provino el dinero...", dijo Carlson.

Las encuestas muestran que los estadounidenses no quieren otra guerra como la de Irak

Pero el desencanto por la política exterior de Trump y las implicancias del presidente estadounidense en el caso Epstein han afectado drásticamente a la opinión pública, a pocos meses de las elecciones de medio término que podrían hacer perder al oficialismo. Sobre ello, el sitio Drop Site publicó una encuesta en donde el 52% de los votantes estadounidenses creen que Donald Trump empezó la guerra contra Irán para distraer al público de las esquirlas de los "archivos de Epstein" en las que el presidente es mencionado 38 mil veces.

Según la encuesta, un 84% de los demócratas, casi un 30% de los republicanos y un 52% de votantes independientes creen que la guerra en Irán fue iniciada por Trump para que la agenda mediática quede eclipsada por este conflicto en vez del caso Epstein.

image El brazo de una persona fallecida sobresale de los escombros mientras los equipos de rescate y los residentes buscan el sábado 28 de febrero de 2026 entre los restos de una escuela primaria para niñas en Minab, Irán, que fue objeto de un ataque atribuido por funcionarios locales a EEUU e Israel.

Del mismo modo, aproximadamente la mitad de los votantes registrados —53%— se opone a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, según una nueva encuesta de Quinnipiac realizada durante el fin de semana. Solo 4 de cada 10 la apoyan, y cerca de 1 de cada 10 no está seguro. Una nueva encuesta de Ipsos también encontró que son más los que desaprueban que los que aprueban los ataques estadounidense contra Irán.

Es más, en las redes sociales ha sido tendencia el hashtag Operation Epstein Fury (Operación Furia de Epstein), una manera intencional de los internautas de desvirtuar el nombre de la ofensiva estadounidense e israelí en Irán a la que Trump bautizó como "Operación Furia Épica".

Mientras sube el precio del petróleo debido al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz y por los ataques contra refinerías de países sunitas que albergan bases estadounidenses, la gran mayoría de los votantes está “muy” o “algo” preocupada por el aumento de los precios del petróleo y la gasolina en Estados Unidos, según la encuesta de Quinnipiac. Solo cerca de una cuarta parte de los votantes está “no muy preocupada” o “nada preocupada”.

Otras noticias de Urgente24

La Antártida: José Antonio Kast marcó un límite que Javier Milei no respondió

Escándalos libertarios en el aire: Leonardo Scatturice, José Luis Espert y Manuel Adorni

Revelan detalles, documentos y un video del viaje de Adorni en jet privado a Punta del Este

Resuena el 3%: Con la inflación (Indec febrero) volverían feos recuerdos para el oficialismo