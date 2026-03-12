El Pentágono comunicó que 140 militares estadounidenses han resultado heridos debido a los ataques iraníes lanzados en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. La cadena de noticias CBS NEWS también informó que decenas de militares estadounidenses en Kuwait sufrieron heridas graves, incluidas quemaduras, traumatismos cerebrales y heridas de metralla.
QUIEBRE INTERNO
Republicanos condenan la guerra en Irán y rompen con Donald Trump por el caso Epstein
Estados Unidos: hay 7 militares muertos y 140 heridos por los ataques iraníes en Medio Oriente. Por la guerra y el caso Epstein, congresistas del Partido Republicano rompen con Trump y le dedican duras palabras.
De acuerdo con fuentes del Departamento de Guerra de EE.UU. que dialogaron bajo anonimato con la agencia CBS NEWS, el ataque con drones iraníes en Kuwait, que mató a seis militares estadounidenses en las primeras horas de la guerra con Irán, fue más grave de lo que informó la cartera castrense, ya que dejó a decenas de heridos, incluyendo a algunos con traumatismo craneoencefálico, heridas por metralla y quemaduras. De hecho, al menos uno podría requerir la amputación de una extremidad.
Esto, sumado a la muerte de siete soldados de EE.UU. en esta guerra, ha generado que varios republicanos rompan con Donald Trump, argumentando que el presidente faltó a su palabra de Make America Great Again al abrir el 28/02/26 un nuevo foco de conflicto en Medio Oriente solo para defender a Israel, exponiéndolos a todos a sufrir atentados del terrorismo yihadista. Muchos ya habían abandonado el barco tras percatarse que Trump aparecía 38 mil veces mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en su celda en el 2019 a la espera de su juicio por liderar una red de trata global.
Atacar a Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, advirtió a Trump por redes el legislador republicano Thomas Massie.
En los archivos del FBI desclasificados sobre el caso Epstein, se menciona que una niña de 13 años fue forzada a hacerle sexo oral a Trump y que este la abofeteó. Los documentos publicados incluyen descripciones de múltiples entrevistas que el FBI realizó en 2019 con la mujer, quien alegó haber sido agredida por Epstein y Trump cuando tenía entre 13 y 15 años. La denunciante reportó también haber sido amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras".
Trump hacia el abismo total (por la guerra en Irán y el caso Esptein) y congresistas temen ser "suicidados"
El republicano Thomas Massie, que encabezó la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en el Congreso el año pasado, la que culminó con la obligación del Departamento de Justicia a divulgar los archivos del caso, afirma que la acción erstadounidense e israelí en Irán no puede utilizarse como cortina de humo para ocultar las revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein.
“No soy suicida. Como sano. Los frenos de mi coche y mi camioneta están en buen estado. Tengo buena disciplina con el gatillo y nunca apunto con un arma a nadie, ni siquiera a mí mismo. No hay charcas profundas en mi granja y soy un buen nadador”, dijo hace unas semanas, tal como algunos de sus compañeros que han roto con Trump por el caso Epstein.
Otro republicano, el compañero de Massie en Kentucky, el senador Rand Paul, condenó el despliegue militar estadounidense en Medio Oriente, expresó su simpatía por el pueblo iraní y citó a John Quincy Adams, el sexto presidente estadounidense.
Y agrega: “[James] Madison escribió que ‘el Poder Ejecutivo es la rama más propensa a la guerra; por lo tanto, la Constitución, tras un cuidadoso estudio, delegó el poder bélico en la legislatura’. Como en toda guerra, mi primer y más puro instinto es [desear] a los soldados estadounidenses seguridad y éxito en su misión. Pero mi juramento de cargo es a la Constitución, así que, tras un cuidadoso análisis, debo oponerme a otra guerra presidencial”.
Al igual que Paul y Massie, la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien hace poco rompió con Trump debido al caso Epstein, critica con vehemencia la actual ofensiva estadounidense en Irán y se muestra furiosa por el bombardeo a una escuela iraní de niñas, haciéndose eco de los reportes de agencias de noticias como BBC y The Guardian.
Al mismo tiempo, Greene plantea abiertamente cuántas muertes de militares estadounidenses en bases en Medio Oriente el Gobierno de Trump está dispuesto a aceptar.
En septiembre, Greene publicó en las redes sociales después de ser una de los cuatro miembros republicanos de la Cámara de Representantes que firmaron una petición que forzó una votación sobre la publicación completa de los archivos de la investigación de Epstein.
Shaiel Ben-Ephraim, analista de Atlas Global Strategies y exdiplomático israelí, dijo a Al Jazeera que Trump “realmente necesita una distracción de [sus problemas internos] en forma de guerra”.
Esta semana, el periodista republicano Tucker Carlson, los influencer del MAGA Nick Fuentes y Candance Owens (amiga de Charlie Kirk, propagadora de teorías conspirativas y recientemente enemistada con la viuda de Kirk) dijeron que Epstein estaba trabajando para los servicios de inteligencia de Israel.
"La verdadera pregunta no es '¿Era Jeffrey Epstein un raro que abusaba de niñas?' La verdadera pregunta es por qué lo estaba haciendo, en nombre de quién y de dónde provino el dinero...", dijo Carlson.
Las encuestas muestran que los estadounidenses no quieren otra guerra como la de Irak
Pero el desencanto por la política exterior de Trump y las implicancias del presidente estadounidense en el caso Epstein han afectado drásticamente a la opinión pública, a pocos meses de las elecciones de medio término que podrían hacer perder al oficialismo. Sobre ello, el sitio Drop Site publicó una encuesta en donde el 52% de los votantes estadounidenses creen que Donald Trump empezó la guerra contra Irán para distraer al público de las esquirlas de los "archivos de Epstein" en las que el presidente es mencionado 38 mil veces.
Según la encuesta, un 84% de los demócratas, casi un 30% de los republicanos y un 52% de votantes independientes creen que la guerra en Irán fue iniciada por Trump para que la agenda mediática quede eclipsada por este conflicto en vez del caso Epstein.
Del mismo modo, aproximadamente la mitad de los votantes registrados —53%— se opone a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, según una nueva encuesta de Quinnipiac realizada durante el fin de semana. Solo 4 de cada 10 la apoyan, y cerca de 1 de cada 10 no está seguro. Una nueva encuesta de Ipsos también encontró que son más los que desaprueban que los que aprueban los ataques estadounidense contra Irán.
Mientras sube el precio del petróleo debido al bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz y por los ataques contra refinerías de países sunitas que albergan bases estadounidenses, la gran mayoría de los votantes está “muy” o “algo” preocupada por el aumento de los precios del petróleo y la gasolina en Estados Unidos, según la encuesta de Quinnipiac. Solo cerca de una cuarta parte de los votantes está “no muy preocupada” o “nada preocupada”.
