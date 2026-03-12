Polémica en Boca por la fuerte revelación que hicieron sobre Dylan Gorosito

En cuanto al mediocampo, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda demostraron cierta química en ese sector del campo.

Los dos delanteros, por su parte, parecieran ser inamovibles: Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El único sector del campo que deja algunas dudas es el lateral derecho y, luego del partido de ayer ante San Lorenzo de Almagro, muchos comentarios apuntaron hacia Marcelo Weigandt.

Quien compite en ese puesto es Juan Barinaga, que había sufrido un pequeño desgarro en el aductor y por ese motivo se perdió los últimos encuentros.

image

De todas maneras, así como el entrenador Claudio Úbeda tomó la decisión de incluir a Aranda y Delgado en el once titular, muchos hinchas también piden por la inclusión de Dylan Gorosito, otro de los juveniles surgidos del club.

¿Por qué no juega Dylan Gorosito en Boca?

Ahora bien, no es casualidad que el juvenil no tenga minutos en Boca Juniors, a pesar del bajo rendimiento que han mostrado algunos de sus competidores en ese puesto.

El chico debutó en julio de 2024 con Diego Martínez como entrenador, en un empate frente a Defensa y Justicia, partido en el que comenzó como titular pero fue reemplazado en el entretiempo.

Luego de un año y medio, Claudio Úbeda volvió a apostar por él en el encuentro por Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy del pasado 24 de febrero, donde apenas disputó 15 minutos.

Además, por fuera del club, Dylan Gorosito tuvo una destacada actuación en el Mundial Sub 20 de 2025, lo que provocó que muchos hinchas pidieran más oportunidades para él en el primer equipo.

Según confirmó el periodista Luciano Cofano en el streaming de Planeta Boca Juniors, en varias oportunidades desde el club le reiteraron que todavía no lo ven físicamente preparado para el roce que implica la Primera División.

image

Lo cierto es que, así como en su momento a Boca le faltaba un nexo entre los volantes y el ataque y apareció Tomás Aranda, hoy al Xeneize le está faltando un lateral derecho que cumpla con las expectativas, y en ese lugar podría aparecer Gorosito.

Por ahora, desde el cuerpo técnico consideran que no está en condiciones de asumir ese rol de manera sostenida, aunque la situación podría cambiar con el correr de los partidos si el rendimiento en esa posición no mejora.

