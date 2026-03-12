11 misiles de racimo de Irán penetraron el escudo sobre Israel y 1 arrojó 70 bombas

A veces son fragmentos aislados de un misil interceptado: un motor, un tanque de combustible o piezas de metal en llamas que caen al suelo.

Pero cuando docenas de objetos en llamas vuelan en una trayectoria organizada y pronunciada, las fuerzas de seguridad entran en alerta de inmediato: se trata de un misil de racimo con docenas de submuniciones, diseñado para sembrar el pánico y sembrar la destrucción en una amplia zona.

El misil lanzado el jueves por la noche probablemente era un modelo Khorramshahr, un misil balístico iraní equipado con una ojiva que dispersa hasta 80 bombas pequeñas, cada una con apenas unos pocos kilogramos de explosivos.

El intento de interceptación fracasó y las bombas pequeñas cayeron en el área metropolitana de Tel Aviv.

7 impactaron en poblaciones a lo largo de un tramo de 27 kilómetros, desde Peduel en Cisjordania hasta Holón en la costa mediterránea. El resto cayó en zonas abiertas.

Además de 3 misiles balísticos convencionales que impactaron zonas pobladas, 11 misiles de racimo han penetrado el sistema de defensa aérea de Israel desde el inicio de la guerra, según un análisis de Haaretz.

En comparación, solo 3 misiles de racimo impactaron a Israel en la guerra del año pasado con Irán.

Las autoridades de seguridad estiman que Irán ha lanzado unos 250 misiles contra Israel en la guerra actual; aproximadamente la mitad fueron misiles de racimo.

Los misiles balísticos convencionales llevan ojivas con cientos de kilogramos de explosivos.

Un impacto directo puede derrumbar un edificio y causar graves daños a muchas estructuras cercanas. 2 misiles que impactaron Tel Aviv y Beit Shemesh causaron la muerte de 10 personas.

Por el contrario, una ojiva de misil en racimo se abre a una altitud de unos 7 kilómetros sobre el suelo y dispersa municiones mucho más pequeñas, creando daños similares a los cohetes de corto alcance utilizados por Hamás y Hezbolá.

En docenas de sitios del área metropolitana de Tel Aviv, las bombas dejaron numerosos cráteres. Producen grandes cantidades de metralla que se desplazan a gran velocidad a lo largo de decenas de metros, y sus ondas expansivas son potentes. Esta semana, en Tel Aviv, un coche salió despedido varios metros tras ser impactado.

Información sobre bombas de racimo

Las bombas de racimo son menos letales que un misil estándar, siempre que la gente siga las instrucciones y entre en los refugios. Esta semana, en Yehud, hubo un doloroso recordatorio: a pesar de varios valiosos minutos de alerta temprana, 2 obreros de la construcción que permanecieron en una zona abierta durante la sirena fueron alcanzados por municiones de racimo y murieron.

Otros 2 israelíes que se encontraban fuera de refugios, en Tel Aviv y Or Yehuda, resultaron gravemente heridos. Las imágenes del lugar mostraron que uno de los heridos no se echó al suelo, como se recomienda si una sirena detecta a alguien en un espacio abierto. Echarse en el suelo probablemente habría evitado lesiones graves.

Aunque esta es la 4ta. ronda de conflicto con Irán, Israel solo se topó con estos misiles de racimo en las últimas etapas de la 3ra. ronda, en junio 2025. En ese momento, según un análisis de Haaretz, 3 misiles de racimo impactaron contra Israel, cada uno con solo unas 10 bombas pequeñas.

En la ronda actual, se han disparado muchos más misiles de racimo, cada uno con muchas más bombas.

El misil de Khorramshahr, documentado el jueves por la noche, fue tan brillante y nítido que fue captado por la cámara de un fotógrafo jordano desde Amán. Según las imágenes, el misil contenía al menos 70 bombas. Causaron daños, pero nadie resultó herido.

"El uso por parte de Irán de ojivas que contienen bombas pequeñas se conoce desde hace muchos años", afirma Tal Inbar, investigador de la Alianza para la Defensa de Misiles. "Originalmente, este tipo de ojiva estaba destinada a atacar objetivos de área como aeródromos, vehículos ligeros, estaciones de radar y similares".

Sin embargo, en su uso previsto en el campo de batalla, se dispararía una fuerte descarga de misiles (no un solo misil), creando una "lluvia de bombas" que cubriría un área amplia.

'Los más pesados están recubiertos con una gruesa capa térmica y aletas y pesan unos 20 kilogramos, de los cuales cuatro kilogramos son material explosivo.'

Según Inbar, Irán posee una amplia variedad de misiles de racimo, incluyendo una familia completa de misiles de corto alcance que no pueden alcanzar Israel. Sin embargo, una ojiva de racimo puede instalarse en cualquier misil de largo alcance capaz de alcanzar Israel, incluyendo el misil Ghadr, el más avanzado Emad y el Khorramshahr, que puede transportar hasta 80 bombas.

Al mismo tiempo que se lanzaba el misil de racimo hacia Israel, la cuenta oficial de Twitter del difunto líder supremo de Irán, Alí Jamenei, publicó la imagen de un misil Khorramshahr. Los misiles difieren no solo en la cantidad de submuniciones que llevan, sino también en su tamaño.

"Los más pesados están cubiertos con una gruesa capa térmica y aletas y pesan unos 20 kilogramos, cuatro de los cuales son material explosivo", señala Inbar.

El uso de municiones en racimo plantea importantes desafíos para las fuerzas de rescate, ya que grandes cantidades de bombas sin explotar pueden permanecer en el terreno. Estas bombas sin explotar pueden permanecer en el lugar durante meses o incluso años y podrían explotar si se tocan. La alta tasa de bombas sin explotar es una de las principales razones de la convención internacional que prohíbe el uso de municiones en racimo. Irán e Israel no son signatarios de dicha convención.

Cuando se sospecha el uso de municiones de racimo, se abre un centro especial de operaciones conjuntas para la policía y el Comando del Frente Nacional, y su personal explora conjuntamente extensas zonas. Las unidades policiales de desactivación de bombas neutralizan las bombas.

"Este es un tipo de munición preocupante", afirma el superintendente jefe Doron Lavi, de la División de Desactivación de Explosiones de la Policía Nacional. "Cuando explota una sola ojiva de cientos de kilogramos, causa graves daños —puede derribar edificios y afectar a un barrio entero—, pero el daño es localizado. Las municiones de racimo, en cambio, se dispersan de forma desigual y cubren un área enorme. Se producen muchas explosiones pequeñas, muchas zonas a las que es necesario llegar, muchas llamadas a los centros de emergencia, mayor pánico y el peligro de municiones sin detonar".

"Estas minibombas pueden matar y causar daños", señala Lavi, pero comparadas con una ojiva de media tonelada, el daño es limitado. No las menosprecio, pero principalmente causan enormes perturbaciones porque hay que registrar y despejar zonas enteras, y eso lleva tiempo."

El uso militar de municiones de racimo suele dirigirse a objetivos concretos en un radio de hasta 100 metros. Si se utiliza con precaución contra objetivos militares legítimos, está permitido, en principio, por las leyes de la guerra. Sin embargo, en el caso iraní, las municiones de racimo se dispararon desde el principio contra la población civil, lo que, según los expertos, constituye una violación particularmente grave.

Según el seguimiento de Haaretz, al menos 14 misiles lanzados por Irán penetraron el sistema de defensa aérea israelí y no fueron interceptados. 3 de ellos portaban ojivas convencionales (los ataques mortales en Tel Aviv y Beit Shemesh, y otro que causó heridos en una carretera principal de Jerusalén) y 11 eran misiles de racimo.

Sigue sin estar claro por qué una proporción tan alta de misiles de racimo logró penetrar las defensas. Si se hubieran tratado de ojivas convencionales que impactaran centros de población, el daño probablemente habría sido mucho mayor."

