Irán borró la calma de la AIE y la 'mayor liberación de reservas de petróleo de la historia'

Tras conocerse la noticia de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo en la historia, el barril Brent retrocedió hasta los US$88 por la expectativa de una mayor oferta global. Sin embargo, duró poco: Irán atacó tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz, apuntó contra el aeropuerto de Dubai, y los precios del petróleo volvieron a subir.
ATAQUE A LOS BUQUES
Irán advirtió que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a US$200.
"Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad", dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, en un video publicado por la agencia 'Tasnim'.
Y agregó que Irán no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.
En este marco, el barril volvió a subir y el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, sube 1,6% a US$85, y el Brent, referencia internacional, avanza 2,14% a US$89,81. Y en paralelo, los mercados bursátiles europeos iniciaron la jornada con bajas generalizadas: París cae 0,58%, Fráncfort retrocedía 1,15% y Londres perdía 0,73%.
Y en Asia también predominó la cautela: Hong Kong bajó 0,2% y Shanghái retrocedió 0,3%, mientras que Tokio logró desmarcarse de la tendencia negativa y cerró con una suba de 1,4%.
Irán borró el breve efecto que había logrado la propuesta de la AIE
Ante la escalada de los precios energéticos, la AIE evalúa realizar la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia con el objetivo de estabilizar el mercado. Según informó 'The Wall Street Journal', la iniciativa fue discutida en una reunión de emergencia realizada el martes entre responsables energéticos de los 32 países miembros del organismo.
La liberación superaría así los 182 millones de barriles que los países de la AIE inyectaron al mercado en 2022, cuando los precios del crudo se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania.
Actualmente, el consumo global de petróleo ronda los 100 millones de barriles diarios. Los países miembros de la AIE cuentan con más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, a lo que se suman unos 600 millones adicionales en reservas industriales.
La filtración de la propuesta de la AIE tuvo un efecto instantáneo en las pizarras. El crudo Brent, referencia internacional para la industria argentina, borró una ganancia del 3,7% que venía acumulando durante la jornada para caer más de un punto porcentual, estabilizándose en torno a los US$88 por barril.
Aunque la implementación no es automática: Para que esta liberación masiva se concrete, se requiere el consenso de los países miembros; si una sola nación presenta una oposición firme, el plan podría retrasarse o reducir su escala.
Pero mientras se espera que la decisión definitiva se tome durante hoy. Irán se adelantó y tensó la breve calma.
