Irán borró la calma de la AIE y la 'mayor liberación de reservas de petróleo de la historia'

Y en Asia también predominó la cautela: Hong Kong bajó 0,2% y Shanghái retrocedió 0,3%, mientras que Tokio logró desmarcarse de la tendencia negativa y cerró con una suba de 1,4%.

Irán borró el breve efecto que había logrado la propuesta de la AIE

Ante la escalada de los precios energéticos, la AIE evalúa realizar la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de su historia con el objetivo de estabilizar el mercado. Según informó 'The Wall Street Journal', la iniciativa fue discutida en una reunión de emergencia realizada el martes entre responsables energéticos de los 32 países miembros del organismo.

La liberación superaría así los 182 millones de barriles que los países de la AIE inyectaron al mercado en 2022, cuando los precios del crudo se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania.

Actualmente, el consumo global de petróleo ronda los 100 millones de barriles diarios. Los países miembros de la AIE cuentan con más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, a lo que se suman unos 600 millones adicionales en reservas industriales.

La filtración de la propuesta de la AIE tuvo un efecto instantáneo en las pizarras. El crudo Brent, referencia internacional para la industria argentina, borró una ganancia del 3,7% que venía acumulando durante la jornada para caer más de un punto porcentual, estabilizándose en torno a los US$88 por barril.

Aunque la implementación no es automática: Para que esta liberación masiva se concrete, se requiere el consenso de los países miembros; si una sola nación presenta una oposición firme, el plan podría retrasarse o reducir su escala.

Pero mientras se espera que la decisión definitiva se tome durante hoy. Irán se adelantó y tensó la breve calma.

