Aviso de la NASA sobre reingreso de colosal satélite a la Tierra tiene a todos en vilo

¿Estamos en peligro?

En cuanto a si existe, o no, riesgo para los habitantes de la Tierra, la agencia ha indicado que no hay motivos para asustarse.

"La NASA prevé que la mayor parte de la nave se queme al atravesar la atmósfera, pero se espera que algunos componentes sobrevivan al reingreso", explicó la agencia.

Y continuó: "El riesgo de daño a cualquier persona en la Tierra es bajo: aproximadamente 1 en 4200".

Para CNN este no es un detalle menor.

"Este riesgo es claramente mayor que el de otros eventos notables, como el reingreso de la estación espacial china en 2018, que puso en vilo a diversas partes del mundo. La probabilidad de que los escombros impactaran a un ser humano en ese escenario se estimó en menos de una entre 1 billón, y finalmente nadie resultó herido", apunta CNN.

Sonda Van Allen A reingresa a la Tierra antes de lo previsto

La sonda Van Allen A fue lanzada en 2012 junto con un vehículo gemelo y recopilaron datos de dos cinturones de radiación permanentes de la Tierra. La misión terminó en 2019.

Desde entonces, se preveía que la sonda especial reentrara a la Tierra en 2034, pero todo cambió.

La NASA explica que, "estos cálculos se realizaron antes del ciclo solar actual, que ha resultado ser mucho más activo de lo previsto. En 2024, los científicos confirmaron que el Sol había alcanzado su máximo solar, lo que desencadenó intensos fenómenos meteorológicos espaciales".

"Estas condiciones aumentaron la resistencia atmosférica sobre la nave espacial más allá de las estimaciones iniciales, lo que provocó una reingreso antes de lo previsto", añadieron.

En cuanto a la sonda Van Allen B, gemela de la nave espacial que reingresa, se espera que reentre antes de 2030.

