Fuerte reclamo de Julio Zamora a los concejales por los proyectos para inversiones y seguridad jurídica

Por otra parte en lo que refiere a Promoción Social, comunicó que el Municipio sigue brindando asistencia a más de 200 comedores y merenderos y a más de 12 mil vecinos que reciben asistencia alimentaria. En lo que atañe a Educación, indicó que el Gobierno local mantiene más de 40 frentes de obras en distintas escuelas del territorio y que se trabaja en un proyecto para la construcción de la E.S.N° 35 en Rincón de Milberg. Cabe destacar que recientemente se presentó la ampliación de la E.S.N°49 de la Paloma; se finalizó la E.S.N° 47 de Benavídez y los nuevos edificios de la EP N.° 25, la EES N.° 14 y el CEA N.° 711/01 presentados a comienzo de este ciclo lectivo 2026.

La inversión en el área deportiva y las palabras del titular del Concejo Deliberante de Tigre

En el área de Deportes, destacó la flamante Pista de Atletismo “Abel Acevedo”, en el centro deportivo Sarmiento; el Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero y la renovación en la infraestructura de diversos establecimientos municipales. Asimismo, comunicó que se harán tres canchas de césped sintético en los polideportivos Ricardo Rojas, Almirante Brown y Benavídez; el techo telescópico de la pileta del centro San Martín y nuevos vestuarios en el predio Zabala.

Respecto a la apertura de Sesiones Ordinarias, el presidente del HCD, Miguel Escalante, sostuvo: “Un discurso lindo, viendo las nuevas obras que van a venir para Tigre y marcando una diferencia. Queremos un diálogo de respeto y ese es el camino en el que vamos, como es lo que se les dijo a los concejales. El tema de las alturas es algo que los vecinos, las cámaras de comercio y desarrolladores nos vienen pidiendo. Es un tiempo que nos tenemos que apurar y los ediles tienen que venir a trabajar para resolverlo en un consenso de todos”.

El balance del intendente Julio Zamora y de Gisela Zamora

En su discurso, el intendente mencionó programas que el Municipio de Tigre continuará llevando adelante durante el 2026 como: “Tigre Educa”, “Tigre te Acompaña”, “Emprendedoras Rodantes”, “Mujeres Emprendedoras”, “Orquestas Infanto Juveniles”, entre otros. Por último, destacó la profundización en materia de seguridad con la incorporación de móviles, cámaras y las oficinas de CiberCOT.

Finalmente, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, comentó: “Vivimos una actividad extraordinaria, con un clima de respeto y armonía para los ediles y para el intendente Julio Zamora. Tigre es un Municipio que no se detiene, que está en marcha, donde la obra pública continúa avanzando. Tenemos proyectadas para este año muchas obras que le darán dignidad a los vecinos y vecinas de Tigre”.

