Julio Zamora agita la interna del PJ: "No nos pueden robar nuestro corazón peronista"

Y cerró: “Vamos a hacer todo lo que corresponde para que la voz peronista define lo que sucede en el territorio. Nosotros tenemos que permitir que todo el partido participe de un proceso democrático. Lamentablemente el PJ bonaerense que tiene a Axel Kicillof como presidente no está a la altura de las circunstancias porque no estuvo monitoreando este proceso y guarda silencio absoluto”.