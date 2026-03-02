Julio Zamora agita la interna del PJ: "No nos pueden robar nuestro corazón peronista"

Julio Zamora, intendente de Tigre, presentó en la tarde de este último domingo 02/03 la lista “Celeste y Blanca” encabezada por Mario Zamora para competir en las próximas elecciones internas del PJ de ese distrito. En su discurso, el Intendente de Tigre destacó la importancia de que al partido lo representen trabajadores y que el espacio político debe hacer una crítica profunda a su funcionamiento interno.
PRESENTACIÓN DE LISTAS
La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aprobó la postulación de la boleta “Celeste y Blanca” liderada por Mario Zamora para las elecciones del PJ de Tigre. En este marco, se realizó un acto donde el intendente Julio Zamora destacó la importancia de una crítica interna en el espacio político y apuntó: “Pueden robarnos una casa, pueden robarnos un sello, pero no pueden robarnos el corazón peronista”.
Las fuertes críticas de Julio Zamora contra Axel Kicillof
“Es una vergüenza lo que está haciendo el Partido Justicialista de Buenos Aires, deben entender que el Frente Renovador no va a gobernar Tigre haciendo cosas fuera de la Ley. Queremos que al espacio lo lideren verdaderos trabajadores. Lo que somos es lo que hacemos todos los días en cada punto de nuestros barrios”, continuó el jefe distrital en el Club Rincón.
Y cerró: “Vamos a hacer todo lo que corresponde para que la voz peronista define lo que sucede en el territorio. Nosotros tenemos que permitir que todo el partido participe de un proceso democrático. Lamentablemente el PJ bonaerense que tiene a Axel Kicillof como presidente no está a la altura de las circunstancias porque no estuvo monitoreando este proceso y guarda silencio absoluto”.
El pedido de Mario Zamora
El evento se desarrolló en horas de la tarde junto a vecinos, vecinas y militantes del Partido Justicialista. En este marco, el candidato a presidente del PJ local, Mario Zamora, brindó un discurso donde destacó que “están construyendo política con lo mejor de Tigre” y enfatizó en que “la crisis del Partido Justicialista de Buenos Aires se expresa en la Junta Electoral”.
En esta línea, continuó: “La gente quiere más transparencia, que las cuestiones políticas se resuelvan a la luz del día. Tenemos que seguir construyendo el peronismo de Tigre, lo importante es el movimiento. Debemos defender la producción de las empresas y el trabajo de los vecinos y vecinas. Este espacio es parte de la estructura política de Julio Zamora”.
Candidatos a miembros del consejo del partido distrital:
PRESIDENTE: Zamora, Mario Alberto
VICEPRESIDENTE: Gatarri, Sonia Margarita
SEC. GENERAL: Marina, Marcelo Alfredo
SEGUNDO. ADMINISTRATIVO Y DE ACTAS: Di Mateo, Ignacio Rafael
SEC.DE ORGANIZACIÓN: Acuña, Carlos Alejandro
SEC.DE FORMACIÓN POLITICA: Figueroa, Carlos Alberto
SEC.DE DESARROLLO HUMANO: Díaz, Elena Margarita
SEC.DE RELACIONES lñigo, María Ubaldina
SEC.DE FINANZAS Lima, José María De Dios
SEGUNDO. CULTURA Y COMUNICACIÓN Silva, Marilina Mónica
SEC, DE LA MUJER Esteche, María Alejandra
SEGUNDO. ASUNTOS GREMIALES Fernández, Alejandro R.
SEC.DE LA JUVENTUD Núñez, Martín Salvador
SEC.DE DERECHOS HUMANOS Viera, Gonzalo Agustín
SEGUNDO. TÉCNICO PROFESIONAL Martínez, Héctor Daniel
SEC.DE DISCAPACIDAD López, Roberto Sandro
Candidatos a Congresos Titulares:
1- Gianella, Lucas Gerónimo
2- Lima, Patricia Raquel
3- Molina, Gastón Diego
4- Lassalle, Carlos Alberto
5- Suárez, Osvaldo
6- Benedetti, Horacio Daniel
7- Bovi, Lorena Lucía
8- Díaz Molina, Rodolfo Ramón
9- Martínez, María Belén
10- Rondolini, María Cielo
11- Valdez, Aranzazu Laura Betiana
12- Pallares, Rosario Isabel
13- Rivero, Norma Rosana
14- Soza, José Roberto
15- Rojas, Susana Mabel
