Rolando Figueroa depende menos de Milei y avisa que puede financiar el 90% de la obra pública

En un comunicado prensa, la administración de Neuquén explicó cómo se logró previsibilidad en solo dos años. En primer lugar, el gobierno de Figueroa no ha emitido deuda pública para gastos corrientes. En cambio, cuando asumió, el 55% del stock de deuda había sido destinado a solventar gastos corrientes (U$S 695 millones). En segundo lugar, en estos dos años, el gobierno neuquino ha podido financiar más del 90% de la obra pública con fondos propios, en cambio en 2023 el 100% de la obra fue ejecutada con fondos de terceros. En tercer lugar, la administración neuquina ha logrado disminuir la deuda pública en un 38%, en cambio la anterior gestión no pudo reducir la deuda pública, es más emitió para cubrir gastos corrientes. Además, por segundo año consecutivo, en 2025 el gobierno actual cerró el ejercicio con superávit financiero y operativo, situación que no se había dado en los últimos 20 años.