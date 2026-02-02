El anuncio del Gobierno nacional que habilita a clínicas y hospitales a importar equipos médicos usados abrió un fuerte debate político y sanitario. Mientras desde el oficialismo aseguran que la medida permitirá reducir costos, agilizar trámites y mejorar el acceso a tecnología, desde la oposición llovieron las críticas y advierten sobre posibles riesgos en el control, la calidad y el impacto en la salud pública.
"Chatarra médica": Fuertes críticas a la medida que permite importar equipos usados para hospitales
Manuel Adorni anunció que los hospitales podrán comprar equipos médicos usados y llovieron las críticas. La oposición está furiosa.
La medida fue comunicada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”, escribió en su cuenta de X.
Desde el Ministerio de Salud respaldaron la iniciativa y remarcaron que se trata de equipos reacondicionados, seguros y de calidad. El titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, explicó que la nueva normativa de la ANMAT busca ordenar el régimen de importación y facilitar el ingreso de tecnología médica que hasta ahora estaba prácticamente vedada para muchos centros de salud.
Vía libre a los equipos médicos usados
Según Lugones, los hospitales y clínicas más pequeños enfrentaban serias dificultades para incorporar equipamiento. “Hasta ahora, importar equipos médicos usados era un proceso tedioso, con trámites que elevaban los costos y reducían las posibilidades”, señaló. En ese contexto, sostuvo que la nueva regulación permitirá acceder a tecnología más moderna, mejorar diagnósticos y tratamientos y reducir derivaciones que suelen demorar la atención de los pacientes.
“El nuevo esquema es simple y transparente, con reglas claras para promover la libertad de mercado y que la innovación en salud llegue a todo el país”, afirmó el ministro, en línea con el discurso oficial de desregulación y reducción del Estado.
Fuertes críticas al anuncio
Sin embargo, el anuncio no tardó en generar fuertes reacciones críticas. Uno de los primeros en cuestionar la medida fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien comparó la decisión con otras políticas recientes del Gobierno.
“Ahora habilitan la importación de equipos médicos usados. Hace poco autorizaron el ingreso de ropa usada. Cada día la Argentina se parece más a un país africano de segundo orden”, lanzó.
Desde el ámbito sanitario, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también apuntó contra la iniciativa y puso en duda los controles. “¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales? No. Algo mucho mejor: traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”, escribió, en un mensaje cargado de ironía.
El cruce expone una discusión de fondo sobre el rumbo de la política sanitaria: para el Gobierno, la flexibilización de importaciones permitirá ampliar la oferta tecnológica y bajar costos; para sus detractores, la medida puede profundizar desigualdades, debilitar los controles y convertir al sistema de salud en un receptor de descartes del exterior.
Por ahora, la implementación de la norma quedará bajo la órbita de la ANMAT, que deberá definir los requisitos técnicos y de seguridad para el ingreso de los equipos. Mientras tanto, la polémica ya se instaló y promete seguir sumando voces a favor y en contra.
