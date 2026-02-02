"Chatarra médica": Fuertes críticas a la medida que permite importar equipos usados para hospitales

Fuertes críticas al anuncio

Sin embargo, el anuncio no tardó en generar fuertes reacciones críticas. Uno de los primeros en cuestionar la medida fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien comparó la decisión con otras políticas recientes del Gobierno.

“Ahora habilitan la importación de equipos médicos usados. Hace poco autorizaron el ingreso de ropa usada. Cada día la Argentina se parece más a un país africano de segundo orden”, lanzó.

Desde el ámbito sanitario, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también apuntó contra la iniciativa y puso en duda los controles. “¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales? No. Algo mucho mejor: traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”, escribió, en un mensaje cargado de ironía.

El cruce expone una discusión de fondo sobre el rumbo de la política sanitaria: para el Gobierno, la flexibilización de importaciones permitirá ampliar la oferta tecnológica y bajar costos; para sus detractores, la medida puede profundizar desigualdades, debilitar los controles y convertir al sistema de salud en un receptor de descartes del exterior.

Por ahora, la implementación de la norma quedará bajo la órbita de la ANMAT, que deberá definir los requisitos técnicos y de seguridad para el ingreso de los equipos. Mientras tanto, la polémica ya se instaló y promete seguir sumando voces a favor y en contra.

