Julio Zamora, intendente de Tigre, realizó en la mañana de este lunes (02/02) una recorrida de las obras que se llevan a cabo en el municipio de la construcción del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos. Este nosocomio tiene el objetivo de ampliar los servicios de salud para los vecinos y vecinas.
TIGRE
Julio Zamora va por 150 camas en el nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos
El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió los avances de los obras del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos del Municipio.
El intendente Julio Zamora recorrió la obra, que en su primera etapa contará con una capacidad de 150 camas de internación en una superficie cubierta de 14.800 m2.
Las instalaciones del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos
El espacio brindará acceso a emergencia, quirófanos, internación de cuidados intermedios e intensivos, atención ambulatoria programada, unidad coronaria, laboratorio de análisis, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, diálisis, docencia e investigación, entre otras áreas.
Se encuentran culminados los trabajos de hormigonado, mampostería de planta baja, farmacia, guardia y sectores de servicio. Continúan las labores de colocación de carpinterías, contrapisos y aislamiento de azoteas.
El nuevo establecimiento garantizará el completo servicio público de atención médica
Además, el establecimiento garantizará el completo servicio público de atención médica, al complementarse con los 23 centros de atención primaria del Municipio -brindan servicios a más de 950.000 personas anuales- los 3 hospitales de diagnóstico inmediato (HDI) de Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro; los hospitales oftalmológico y odontológico; y el Sistema de Emergencia Tigre (SET). Todo el sistema de salud local asiste a más de 2 millones de consultas por año.
