Otra mala para el FC Barcelona. En medio de la pelea por el título de LaLiga, el extremo brasileño Raphinha, hoy una de las piezas más determinantes del equipo, será baja por molestias físicas y enciende una nueva alarma en el calendario azulgrana. Hansi Flick se ve obligado a mover fichas en un tramo donde el margen de error es mínimo.
ADEMÁS DE PEDRI
Raphinha es baja: el Barcelona pierde una pieza clave mientras el Real Madrid se acerca
El extremo brasileño quedó fuera de la Copa por una sobrecarga y es duda para LaLiga. Su ausencia llega en plena pelea por el liderazgo y suma presión al Barça.
El club informó este lunes 02 de febrero, a través de sus canales oficiales, que el futbolista presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y quedó descartado por precaución para el cruce de Copa del Rey ante el Albacete. La incógnita pasa ahora por su disponibilidad para el compromiso liguero del fin de semana, una situación que mantiene en vilo al cuerpo técnico y al entorno culé.
La ausencia de Raphinha llega en un contexto especialmente sensible. A solo un punto de su archirrival Real Madrid, que sigue sumando incluso en uno de sus momentos más irregulares de los últimos años, el Barcelona defiende el liderazgo con números ajustados (a solo un punto de diferencia entre sí) y con un plantel exigido por las lesiones. La presión crece y el margen de maniobra se achica.
Flick rota el equipo con urgencia
El problema para el Barcelona no termina en Raphinha. A la baja del extremo brasileño se suma la ausencia de Pedri, la cual comentamos en Urgente24, lesionado desde hace un par de fechas y todavía sin fecha clara de regreso. La combinación de ambas ausencias golpea de lleno en el funcionamiento del equipo y obliga a Hansi Flick a rearmar el once en un momento donde cada decisión pesa más de la cuenta.
En ese escenario aparece una oportunidad clara para Fermín López. El mediocampista viene de firmar un partidazo ante el Slavia Praga en Champions, fue decisivo en la remontada y atraviesa su mejor tramo de la temporada. Con Pedri fuera, Flick evalúa darle continuidad y premiar el rendimiento, en una apuesta que mezcla necesidad y mérito deportivo. Fermín quiere algo más que minutos: busca ganarse un lugar estable en el once inicial.
El otro foco está en el frente de ataque. Sin Raphinha, el candidato natural a ocupar la banda es Marcus Rashford, quien llegó a préstamo desde el Manchester United y podría moverse con comodidad por el sector izquierdo. Su situación, sin embargo, no es lineal. Aunque en su momento se habló de una opción de compra cercana a los 30 millones de euros, el futuro del inglés sigue abierto y aparece un actor que no pasa desapercibido: Michael Carrick lo tiene en el radar, una variable que suma tensión a un contexto ya cargado de presión deportiva.
Bellingham también cae y el Madrid pierde a su faro
Pero a la lucha por LaLiga se le suma un nuevo giro desde Chamartín. Jude Bellingham se lesionó en el último triunfo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano (2-1) y quedará fuera de las canchas durante varias semanas, en un momento clave del calendario blanco. El inglés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una dolencia que lo marginará, en principio, durante todo febrero.
Aunque el club no fijó plazos oficiales de recuperación, puertas adentro ya trabajan con una baja cercana al mes. De confirmarse esos tiempos, Bellingham reaparecería recién en marzo, lo que lo deja fuera de una seguidilla exigente de partidos tanto a nivel local como internacional. El impacto no es menor: se trata de uno de los futbolistas más influyentes del equipo y una referencia absoluta en el mediocampo.
En concreto, el inglés no estará disponible para los compromisos de LaLiga ante Valencia, Real Sociedad y Osasuna, además de perderse los dos cruces de Champions League frente al Benfica. Incluso su presencia en el primer partido de marzo, ante Getafe, aparece hoy como una incógnita.
La lesión llega, además, en un contexto particular para el futbolista, cuyo nombre volvió a circular en el mercado en las últimas semanas ante los rumores que lo vinculan con el Liverpool. Más allá de las especulaciones, la baja de Bellingham equilibra un tablero donde Barcelona y Real Madrid avanzan golpeados, con ausencias pesadas y un margen de error cada vez más estrecho en la pelea por el título.
------------------------------
