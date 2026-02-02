Raphinha es baja: el Barcelona pierde una pieza clave mientras el Real Madrid se acerca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona/status/2018297921804919138?s=20&partner=&hide_thread=false Flick on the team’s form:



We’re in a fantastic moment. It’s not easy to make the starting eleven, but those who come on later also play an important role; they help us a lot. pic.twitter.com/3CRhaS4Egb — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2026

El otro foco está en el frente de ataque. Sin Raphinha, el candidato natural a ocupar la banda es Marcus Rashford, quien llegó a préstamo desde el Manchester United y podría moverse con comodidad por el sector izquierdo. Su situación, sin embargo, no es lineal. Aunque en su momento se habló de una opción de compra cercana a los 30 millones de euros, el futuro del inglés sigue abierto y aparece un actor que no pasa desapercibido: Michael Carrick lo tiene en el radar, una variable que suma tensión a un contexto ya cargado de presión deportiva.

Bellingham también cae y el Madrid pierde a su faro

Pero a la lucha por LaLiga se le suma un nuevo giro desde Chamartín. Jude Bellingham se lesionó en el último triunfo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano (2-1) y quedará fuera de las canchas durante varias semanas, en un momento clave del calendario blanco. El inglés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una dolencia que lo marginará, en principio, durante todo febrero.

Aunque el club no fijó plazos oficiales de recuperación, puertas adentro ya trabajan con una baja cercana al mes. De confirmarse esos tiempos, Bellingham reaparecería recién en marzo, lo que lo deja fuera de una seguidilla exigente de partidos tanto a nivel local como internacional. El impacto no es menor: se trata de uno de los futbolistas más influyentes del equipo y una referencia absoluta en el mediocampo.

Marcus Rashford Marcus Rashford, opción para reemplazar a Raphinha: el inglés podría ganar protagonismo en un tramo clave del calendario azulgrana.

En concreto, el inglés no estará disponible para los compromisos de LaLiga ante Valencia, Real Sociedad y Osasuna, además de perderse los dos cruces de Champions League frente al Benfica. Incluso su presencia en el primer partido de marzo, ante Getafe, aparece hoy como una incógnita.

La lesión llega, además, en un contexto particular para el futbolista, cuyo nombre volvió a circular en el mercado en las últimas semanas ante los rumores que lo vinculan con el Liverpool. Más allá de las especulaciones, la baja de Bellingham equilibra un tablero donde Barcelona y Real Madrid avanzan golpeados, con ausencias pesadas y un margen de error cada vez más estrecho en la pelea por el título.

