Se terminó la paciencia: Susana Giménez le dijo no a Telefe y prendió la interna

Esto encaja perfecto con lo que viene contando Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde reveló que la diva acumula bronca por varias decisiones internas del canal, especialmente una: la elección de Iván de Pineda y Verónica Lozano como las nuevas caras principales de Telefe. Desde adentro aseguran que eso "no le gustó en lo más mínimo", tanto que, siempre según Etchegoyen, habló directamente con el productor general Federico Levrino para expresar su malestar.

Embed

Interna caliente en Telefe: Marley afuera, nuevas caras y una Susana incómoda

El cuadro se completa con otro dato fuerte: Susana también decidió frenar su vínculo con Marley para Por el Mundo. Etchegoyen contó que la conductora la pasó mal en Turquía, con calor y sin aire acondicionado, y que ahora directamente no piensa volver a viajar con él, por más que el canal insista.

Telefe intenta retenerla con promesas de presupuesto para el Mundial y algunos especiales premium. Gustavo Scaglione ya tuvo charlas con ella y le puso números sobre la mesa, pero Susana todavía no confirmó nada. Está evaluando, midiendo el terreno, pensando si vale la pena seguir ligada a una estructura donde siente que ya no es prioridad.

image Ángel de Brito y Juan Etchegoyen confirmaron el desgaste. Telefe retiene el rating, pero ya no logra seducir a su máxima figura.

Y acá aparece el punto clave: Telefe sigue siendo el rey del rating, pero empieza a perder algo mucho más delicado, que es la mística. Susana no es solo una conductora, es marca registrada, emocionalidad pura para varias generaciones. Y cuando una figura así decide correrse, el problema es el sistema que dejó de seducirla.

La diva entendió antes que muchos que la televisión abierta ya no ocupa el mismo lugar, que hoy mandan el streaming, los formatos cortos y la exposición medida. Eligió cuidar su figura antes que desgastarse en una grilla que ya no la pone en el centro. Ángel de Brito lo dijo, Etchegoyen lo confirmó, y Susana lo está dejando clarísimo.

Ahora la pelota está del lado de Telefe. Pero ojo: cuando una leyenda empieza a decir que no, ya no alcanza con ofrecer plata y especiales.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto