Flamengo continúa incorporando futbolistas de jerarquía y, en su ambición por convertirse en el “Real Madrid de Sudamérica”, sufrió un duro golpe al caer en la Supercopa de Brasil frente a Corinthians. En ese contexto, el ex River Plate Jorge Carrascal fue uno de los protagonistas del encuentro.
¿REAL MADRID DE SUDAMÉRICA?
Ay Jorge Carrascal: Flamengo sucumbió ante Corinthians y el colombiano fue protagonista
El poderoso Flamengo no pudo ante Corinthians por la Supercopa de Brasil. Jorge Carrascal fue protagonista.
El partido se disputó este domingo 1 de febrero en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, y el que terminó celebrando fue el Timao, liderado por Memphis Depay.
Flamengo vs Corinthians
Flamengo accedió a la Supercopa de Brasil tras consagrarse campeón del Brasileirao en 2025, mientras que Corinthians hizo lo propio luego de quedarse con la Copa de Brasil.
No fue un partido más, ya que tuvo algunos minutos en cancha quien sería el fichaje más costoso de la historia del fútbol sudamericano: Lucas Paquetá. El volante, por el que Flamengo desembolsó 42 millones de euros y que llegó procedente del West Ham, ingresó a los 58 minutos, aunque no logró revertir un encuentro que ya se encontraba cuesta arriba para el Mengao. Eso sí, tuvo una situación clara de gol a los 49 minutos del segundo tiempo que no pudo aprovechar.
Finalmente, el equipo dirigido por Dorival Júnior fue el que celebró y se quedó con el título que enfrenta a los campeones de las principales competiciones del fútbol brasileño. El marcador se abrió a los 25 minutos con un gol del defensor Gabriel Paulista, mientras que Yuri Alberto sentenció el resultado en tiempo agregado, a los 90+7.
Fue derrota para el conjunto de Filipe Luis, que venía de ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao en 2025. Pese al traspié, Flamengo continúa sumando futbolistas de jerarquía y ya se habla abiertamente de un ambicioso proyecto que apunta a construir el “Real Madrid de Sudamérica”.
Ay Jorge Carrascal
Sobre el final del primer tiempo se produjo una situación particular que derivó en la expulsión del ex volante de River Plate Jorge Carrascal. El colombiano intentó sacarse de encima a Breno Bidon y terminó impactando con su antebrazo en el mentón del número 7 rival.
Lo llamativo fue la secuencia posterior. Como la acción ocurrió en los instantes finales de la primera etapa, ambos equipos se fueron al descanso sin que hubiera sanción inmediata. Sin embargo, al regresar al campo de juego, el árbitro Rafael Rodrigo Klein fue convocado por el VAR para revisar la jugada.
Antes del inicio del segundo tiempo, cuando todo parecía diluido, el juez tomó la decisión de expulsar al ex River Plate.
Esta situación condicionó al campeón de la Copa Libertadores, que debió disputar toda la segunda mitad con diez jugadores.
+ EN GOLAZO24
Marcelo Gallardo expuesto en River por un comentario de Juan Pablo Varsky
El ¿penal? de Salas a Di María que Tello no cobró y el VAR tampoco llamó