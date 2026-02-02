Ay Jorge Carrascal: Flamengo sucumbió ante Corinthians y el colombiano fue protagonista

image

Fue derrota para el conjunto de Filipe Luis, que venía de ganar la Copa Libertadores y el Brasileirao en 2025. Pese al traspié, Flamengo continúa sumando futbolistas de jerarquía y ya se habla abiertamente de un ambicioso proyecto que apunta a construir el “Real Madrid de Sudamérica”.

Ay Jorge Carrascal

Sobre el final del primer tiempo se produjo una situación particular que derivó en la expulsión del ex volante de River Plate Jorge Carrascal. El colombiano intentó sacarse de encima a Breno Bidon y terminó impactando con su antebrazo en el mentón del número 7 rival.

Lo llamativo fue la secuencia posterior. Como la acción ocurrió en los instantes finales de la primera etapa, ambos equipos se fueron al descanso sin que hubiera sanción inmediata. Sin embargo, al regresar al campo de juego, el árbitro Rafael Rodrigo Klein fue convocado por el VAR para revisar la jugada.

Antes del inicio del segundo tiempo, cuando todo parecía diluido, el juez tomó la decisión de expulsar al ex River Plate.

Esta situación condicionó al campeón de la Copa Libertadores, que debió disputar toda la segunda mitad con diez jugadores.

