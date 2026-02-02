River Plate continúa invicto en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y ayer domingo 1 de febrero igualó 0 a 0 frente a Rosario Central, por la fecha 3. Marcelo Gallardo tomó una decisión que llamó la atención en el Millonario y Juan Pablo Varsky lo dejó expuesto.
¿QUÉ PASÓ?
Marcelo Gallardo expuesto en River por un comentario de Juan Pablo Varsky
River Plate igualó ante Rosario Central y Juan Pablo Varsky hizo un comentario que dejó algo expuesto a Marcelo Gallardo.
El equipo del Muñeco todavía parece estar en proceso de construcción, aunque algunas cuestiones comienzan a quedar claras. Ante el Canalla sumó un empate, luego de haber conseguido dos victorias en las fechas anteriores.
Juan Pablo Varsky y la decisión Marcelo Gallardo
Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky son la dupla designada por TNT Sports para relatar y comentar, respectivamente, el partido más destacado de la jornada. En esta ocasión, les tocó el encuentro entre Rosario Central y River Plate, que finalizó 0 a 0 en el Gigante de Arroyito.
En la previa del compromiso hubo sorpresa en el Millonario por una decisión fuerte de Marcelo Gallardo. El Muñeco había resuelto en diciembre marginar a algunos futbolistas del plantel, y uno de ellos era el chileno Paulo Díaz.
Sin embargo, por la expulsión de Matías Viña y debido a que Marcos Acuña aún no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico, el defensor volvió a ser titular. En ese contexto, Lautaro Rivero ocupó el lateral izquierdo.
Tras el encuentro, Juan Pablo Varsky fue contundente en su análisis y señaló que el ex San Lorenzo fue la “figura excluyente” de River Plate, mientras que Ángel Di María se destacó como el mejor jugador de Rosario Central.
Si bien el chileno había cometido varios errores durante 2025 —situación que derivó en su ausencia en los últimos partidos de ese año—, ante el equipo dirigido por Jorge Almirón demostró que todavía puede rendir a un alto nivel.
Más sobre River (y el empate ante Rosario Central)
Si bien el nivel de River todavía no es el ideal, se observa un equipo con mayor solidez que la mostrada en 2025.
Fausto Vera y Aníbal Moreno aportan equilibrio en la mitad de la cancha, evitando que la defensa quede tan expuesta —algo que se refleja en el buen presente de Lucas Martínez Quarta— y, a su vez, permiten que Juanfer Quintero y Tomás Galván jueguen con mayor libertad de cara al ataque.
Los dos primeros encuentros del equipo de Marcelo Gallardo fueron victorias, mientras que ante Rosario Central llegó un empate. En el partido disputado en Rosario, River dominó mayormente el primer tiempo, aunque en la segunda etapa fue el conjunto de Jorge Almirón el que tomó la iniciativa.
El próximo compromiso para los de Gallardo será el sábado 7 de febrero a las 20 horas, cuando reciban en el Monumental al Tigre de Diego Dabove. Será interesante observar si el Muñeco decide darle al menos algunos minutos al flamante refuerzo Kendry Páez.
