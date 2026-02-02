Marcelo Gallardo expuesto en River por un comentario de Juan Pablo Varsky

Tras el encuentro, Juan Pablo Varsky fue contundente en su análisis y señaló que el ex San Lorenzo fue la “figura excluyente” de River Plate, mientras que Ángel Di María se destacó como el mejor jugador de Rosario Central.

Si bien el chileno había cometido varios errores durante 2025 —situación que derivó en su ausencia en los últimos partidos de ese año—, ante el equipo dirigido por Jorge Almirón demostró que todavía puede rendir a un alto nivel.

Si bien el nivel de River todavía no es el ideal, se observa un equipo con mayor solidez que la mostrada en 2025.

Fausto Vera y Aníbal Moreno aportan equilibrio en la mitad de la cancha, evitando que la defensa quede tan expuesta —algo que se refleja en el buen presente de Lucas Martínez Quarta— y, a su vez, permiten que Juanfer Quintero y Tomás Galván jueguen con mayor libertad de cara al ataque.

Los dos primeros encuentros del equipo de Marcelo Gallardo fueron victorias, mientras que ante Rosario Central llegó un empate. En el partido disputado en Rosario, River dominó mayormente el primer tiempo, aunque en la segunda etapa fue el conjunto de Jorge Almirón el que tomó la iniciativa.

El próximo compromiso para los de Gallardo será el sábado 7 de febrero a las 20 horas, cuando reciban en el Monumental al Tigre de Diego Dabove. Será interesante observar si el Muñeco decide darle al menos algunos minutos al flamante refuerzo Kendry Páez.

