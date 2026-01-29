River ganó un buen partido ante Gimnasia de La Plata, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Fue, al igual que en el debut, un triunfo para el Millonario, aunque con una diferencia: frente al Lobo, Juanfer Quintero fue figura indiscutida.
DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO
Juanfer Quintero, llegaron los partenaires
Las virtudes de Juanfer Quintero no se explican sin su contexto. Y, cuando ese contexto le favorece, esas virtudes son de lo mejor que tiene River.
El colombiano marcó un doblete en la victoria por 2-0 de River en el Monumental. Deleitó con el primer tanto, un tiro libre exquisito que colocó con dirección y potencia. Pero más allá de los goles, que lógicamente lo ubican en un lugar mucho más gravitante, Juanfer Quintero pudo lucirse porque fue el pistón creativo del equipo.
Dentro del pálido 2025 del elenco de Marcelo Gallardo y los magros rendimientos individuales, el del volante zurdo fue uno de los aprobados. A pesar de no haber logrado un rodaje sostenible, en parte por decisión del entrenador pero en gran medida por sus condiciones físicas, cada vez que le tocó estar en cancha demostró lo importante que era para el funcionamiento del equipo.
Versión 2026: un mejor contexto para Juanfer Quintero
En este nuevo River que el Muñeco está buscando -incorporando los refuerzos de Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera como piezas del equipo titular-, también parece estar decidido a incluir a Quintero dentro del once ideal. Y, con nuevas disposiciones en cancha de este Millonario versión 2026, Quintero se siente mucho más cómodo.
Quedó claro en el partido contra Gimnasia. Más allá de sus cualidades individuales, el colombiano logró surtir efecto porque el sistema lo acompañó. Al ser un jugador esencialmente colectivo, Quintero siempre necesitó de sus compañeros para poder explotar sus virtudes.
El guante que tiene por pie izquierdo precisa de otros pies que se ofrezcan como una opción de destino a sus pases. Sea en corto pero también en largo. Si Juanfer Quintero tuvo un gran partido contra el Lobo fue también porque encontró socios. Eso necesita Juanfer: compañeros con los cuales formar sociedades.
Así como su físico siempre fue un condicionante, también es cierto que a Quintero nunca le resultó muy productivo saltar a la cancha en el tramo final de los partidos. Los suyos, cansados, no son capaces de ser parte de las jugadas que él propone; de las secuencias que él, con su creatividad, inaugura.
Pases en corto, pases en largo
Ante Gimnasia, además de lo hecho estrictamente con la pelota, también envió una señal clara: aguantó 76' minutos en cancha, un tiempo poco usual para él. Sería demasiado pretencioso predecir si podrá aguantar este ritmo con el correr de los partidos, pero por lo pronto sí es un buen síntoma.
En el River de 2026 los pelotazos largos y el juego directo son, hasta el momento, menos frecuentes. Eso también es un buen síntoma. Las piezas dentro del campo están más juntas y así se favorece la asociación entre jugadores. Y si los jugadores están más cerca, a Quintero se le abre un abanico de pases mucho más productivo.
Ante Gimnasia, el colombiano tuvo opciones de pases por delante para progresar. Gallardo le da libre albedrío y el colombiano flota por todo el campo. Se mueve en función de las necesidades y los espacios. Así tocó con Driussi y sus descensos, con Colidio como segundo punta, con Galván como volante mixto. Los tuvo cerca para asociarse en corto, pero también en largo: sus compañeros interpretaron bien cuando el pase pedía un pique al vacío para explotar el espacio. Así, de hecho, casi llega el gol de Driussi: una diagonal del delantero para el pase entrecortado de Quintero, que lo dejó mano a mano contra el arquero rival.
Las bandas también fueron alternativas recurrentes para Juanfer. Aunque encontró a Gonzalo Montiel algunas veces, se inclinó puntualmente por el sector izquierdo. Ahí, Matías Viña fue una constante proyección y una oportunidad de ataque. Mientras otros se agrupaban por dentro, los laterales generaban amplitud por fuera.
Siempre estuvo claro quién era el motor creativo de este River. Faltaban definir pairtenaires. En este inicio de 2026, al menos por ahora, parecen haber llegado.