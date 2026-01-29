Balón de Oro: No recibió ni un solo voto y se quejó por no ganarlo

Pero el brasilero no se quedó ahí y fue más allá:

"No voy a entender que un premio individual sea basado en una sola competición. Yo entregué mucho dentro del campo y lo merecía. Dembélé y Yamal también entregaron una temporada espectacular, pero si tomamos el año, debería haberlo ganado".

De esta forma Raphinha dejó en claro que no solo mereció ganar el Balón de Oro, sino que además repartió dardos contra France Football por el sistema de elección y contra los que quedaron en 1º y 2º lugar, Dembélé y Yamal, diciendo que él se lo merecía más.

