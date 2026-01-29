Balón de Oro: No recibió ni un solo voto y se quejó por no ganarlo

El Balón de Oro se entregó, pero parece que algunos futbolistas se guardaron el veneno hasta ahora, y un brasilero acaba de hacer increíbles declaraciones por no haberlo ganado, sacándose todo ese veneno de adentro. Además, no está de acuerdo con el sistema de elección, repitiendo que él lo debería haberlo ganado. Lo peor es que no recibió ni un solo voto como mejor jugador del mundo.
Si bien el Balón de Oro es un premio que siempre gana uno de los dos favoritos que da la prensa, lo cierto es que 5 o 6 jugadores creen ser merecedores de ese premio, aunque ninguno lo dice, ninguno hasta ahora, ya que un futbolista del Barcelona salió a escupir todo el veneno por no ganar el Balón de Oro que se llevó Dembélé.
El jugador en cuestión es nada más y nada menos que Raphinha, jugador que tuvo una excelente temporada en Barcelona. Pero lo más llamativo es que haya salido a decir semejantes declaraciones sabiendo que nadie lo voto como mejor jugador del mundo, y que ese 5º puesto que obtuvo en la votación final se debe a sus elecciones en otras posiciones, del 2º al 5º.
Raphina arrancó diciendo en una reciente entrevista lo siguiente:
“Creo que merecía ser el ganador en el Balón de Oro por los títulos que gané, las cifras que conseguí y todo lo que aporté. Es un premio que se basa principalmente en una sola competición (la Champions League), y Dembélé también lo merecía, pero si hablamos de la temporada en su conjunto, creo que merecía ganar".
Pero el brasilero no se quedó ahí y fue más allá:
"No voy a entender que un premio individual sea basado en una sola competición. Yo entregué mucho dentro del campo y lo merecía. Dembélé y Yamal también entregaron una temporada espectacular, pero si tomamos el año, debería haberlo ganado".
De esta forma Raphinha dejó en claro que no solo mereció ganar el Balón de Oro, sino que además repartió dardos contra France Football por el sistema de elección y contra los que quedaron en 1º y 2º lugar, Dembélé y Yamal, diciendo que él se lo merecía más.
