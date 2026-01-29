Starlink regala el equipo: El internet que desafía a la fibra sin pagar un peso

Qué planes de Starlink permiten acceder al internet sin pagar el equipo

Los planes residenciales son la puerta de entrada a esta promoción. El plan Lite está pensado para usuarios con un consumo moderado, mientras que el plan Residencial apunta a hogares que necesitan mayor estabilidad y velocidad para trabajo remoto, streaming y múltiples dispositivos conectados.

Además, Starlink mantiene otras opciones que no necesariamente entran en esta modalidad gratuita, como el plan Itinerante, orientado a casas rodantes y usuarios que se mueven constantemente, y el plan Prioridad Local, diseñado para empresas o actividades que requieren mayor prioridad de red.

Cada alternativa ofrece distintas prestaciones, como la posibilidad de pausar el servicio, uso en movimiento, prioridad de conexión y, en algunos casos, acceso a IP pública.

Cómo instalar Starlink en casa y tener internet en menos de una hora

Uno de los puntos fuertes de Starlink es la simplicidad de instalación. El usuario recibe un kit que incluye la antena parabólica, el router Wi-Fi, cables y una base de soporte. No hace falta ser técnico ni contratar instaladores externos.

La clave está en ubicar la antena en un lugar despejado, preferentemente elevado, sin árboles, paredes u obstáculos que interfieran con la señal. La aplicación oficial de Starlink, disponible para Android e iOS, guía paso a paso en la alineación correcta de la antena y ayuda a detectar el mejor punto para instalarla.

Una vez conectada a la corriente y vinculada al router, la antena se conecta automáticamente a la red satelital. En la mayoría de los casos, el proceso completo no lleva más de una hora.

Ventajas del internet satelital de Starlink frente a otras opciones

El principal diferencial de Starlink es su cobertura casi total. A diferencia de la fibra óptica o el cable, el internet satelital no depende de infraestructura terrestre extensa.

Las velocidades de descarga permiten navegar, ver contenidos en streaming, realizar videollamadas y trabajar de forma remota sin mayores inconvenientes. Para muchas familias y emprendimientos, Starlink representa la primera conexión estable que logran tener.

Internet satelital gratuito: Qué celulares podrán conectarse a Starlink a partir de julio de 2025

Starlink e internet: Desventajas que también hay que considerar

No todo es color de rosa. A pesar de la promoción, el costo mensual de Starlink sigue siendo más alto que el de muchos servicios de fibra óptica en grandes ciudades. Además, aunque el equipo se entregue sin cargo inicial, el usuario sigue siendo responsable de su cuidado y eventual mantenimiento.

Otro punto a tener en cuenta es la estabilidad de la señal en condiciones climáticas adversas. Lluvias intensas o tormentas fuertes pueden afectar temporalmente la conexión. También existe una latencia ligeramente mayor que la de la fibra, algo que puede notarse en juegos online muy exigentes.

En edificios, la instalación de la antena puede requerir permisos del consorcio, lo que suma una traba adicional.

Más noticias en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto

En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más