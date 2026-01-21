Gran combate en X: Elon Musk (Starlink) vs. Michael O'Leary (Ryanair)

Starlink

Las acciones de Ryanair han fluctuado poco desde que estalló la disputa la semana pasada y registraron ganancias moderadas el martes 20/01 antes de caer, lo que sugiere que los inversores no esperan que la persona más rica del mundo concrete su amenaza.

La aerolínea tiene una capitalización bursátil de aproximadamente US$ 35.000 millones y estará libre de deudas en los próximos meses.

O'Leary contraatacó, declarando al Financial Times que Musk debería "pasar menos tiempo desnudando a mujeres y niños en X", en referencia a una función que permitía a los usuarios de la red social usar la herramienta de inteligencia artificial Grok para modificar imágenes y quitarles la ropa. La función ha sido desactivada desde entonces.

Según las normas de la UE, las aerolíneas con sede en el bloque deben ser propiedad mayoritaria de nativos de la zona o de Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein.

Ryanair impidió anteriormente que personas de países no pertenecientes a la UE, incluido el Reino Unido, compraran sus acciones tras el Brexit.

En 2025, levantó las restricciones tras descubrir que más de la mitad de sus accionistas provenían de la lista aprobada, aunque los extranjeros aún no pueden votar sobre las acciones de la compañía.

Cuando Musk compró Twitter en 2022, que posteriormente rebautizó como X, se vio obligado a recaudar gran parte de los US$ 44.000 millones con sus propias acciones de Tesla.

La extraña disputa comenzó cuando O'Leary le dijo a la radio irlandesa Newstalk que Musk no sabía “nada” sobre aviones.

O'Leary dijo que comprar un servicio de Internet de Starlink le costaría a la aerolínea US$ 250 millones al año al consumir más combustible, mientras que sus pasajeros no querrían pagar por el servicio.

Añadió: «Lo que Elon Musk sabe de vuelos y resistencia aerodinámica es cero... Francamente, no le haría caso a nada de lo que Elon Musk ponga en ese pozo negro suyo llamado X».

Musk respondió llamando a O'Leary un "completo idiota" y diciendo que deberían despedirlo. Un usuario sugirió que, en su lugar, comprara la aerolínea, a lo que Musk respondió que era una buena idea.

oleary de ryanair Meme de O'Leary en X recordando lo de Twitter.

Desde entonces, ambas partes han emitido declaraciones provocativas. Cuando X sufrió un corte de luz en USA la semana pasada, la cuenta X de Ryanair envió un mensaje sugiriendo que necesitaba un mejor acceso wifi.

La aerolínea, cuyo feed X es generalmente alegre, también ha tuiteado desde entonces que el WiFi en los aviones es propaganda.

El martes 20/01, O'Leary declaró al FT que sus comentarios no habían sido "en absoluto despectivos hacia Starlink", pero añadió: "Si [Musk] quiere hacer una rabieta en su cuenta X, que Dios le bendiga. Agradecemos cualquier publicidad".

La aerolínea había rebautizado su oferta de asientos de enero tras la intervención de Musk, añadió. La "Gran Oferta de Asientos Idiotas" se lanzará el miércoles.

"Cree que poner 2 antenas en la parte superior de nuestros aviones no nos costaría nada en combustible. No solo se equivoca en cuanto a la aerodinámica, sino también en cuanto a las normas de propiedad de las aerolíneas", dijo O'Leary, refiriéndose a las restricciones sobre quién puede ser propietario de aerolíneas de la UE.

Tanto Musk como O'Leary son conocidos por sus arrebatos provocadores, en parte para elevar sus propios perfiles sin gastar en publicidad .

Musk, que era un ávido usuario de Twitter, bromeó sobre comprar la plataforma de redes sociales en el sitio antes de comprarla realmente.

