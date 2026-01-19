OpenAI (Sam Altman) banca a Merge Labs y le pelea tu cerebro a Neuralink (Elon Musk)

Por qué OpenAI decidió meterse de lleno en la neurotecnología

La inversión de OpenAI por esta startup no pasa solo por lo financiero: Sam Altman, el CEO de OpenAI, busca "acelerar la convergencia entre humanos y superinteligencia", lo que coloca a Merge Labs como actor estratégico dentro de la integración entre el cerebro y la inteligencia artificial.

La colaboración de estos dos gigantes permitirá usar modelos de IA para interpretar intenciones, adaptarse a cada persona y operar de forma confiable incluso con señales cerebrales limitadas o ruidosas, algo que hasta ahora era imposible, y que podría redefinir la forma en que interactuamos con la tecnología.

image La inversión de OpenAI apunta a integrar la IA capaz de interpretar las intenciones del cerebro.

El movimiento también tiene un mensaje claro para el ecosistema startup: invertir en interfaces cerebro-computadora abre oportunidades en salud digital, hardware emergente y productividad avanzada, y especialmente en Latinoamérica, donde las startups tienen margen para explorar aplicaciones locales y alianzas con hubs globales.

Además, plantea una cuestión inevitable tanto en lo ético como en lo práctica: hasta qué punto queremos que la tecnología entre en nuestra mente sin pasar por el quirófano ni comprometer nuestra seguridad.

Por ahora, Merge Labs avanza con prudencia pero con ambición, y el respaldo de OpenAI valida la idea por un lado, y por el otro, impulsa una conversación que podría cambiar para siempre cómo pensamos, aprendemos y nos conectamos con la inteligencia artificial. Nos acercamos a un futuro donde la IA pase de ser una herramienta externa a convertirse en un interlocutor interno del cerebro humano.

image El movimiento redefine la relación humano-máquina y anticipa un nuevo paradigma tecnológico y ético.

