OpenAI sacudió al mundo tecnológico poniéndole fichas a Merge Labs, una startup que pretende conectar el cerebro humano con la inteligencia artificial, sin implantes ni tanto show como propone Neuralink. Detrás de la movida está la disputa real por quién define cómo pensamos, interactuamos y convivimos con la IA en los próximos años.
TECNOLOGÍA TELÉPATA
OpenAI (Sam Altman) banca a Merge Labs y le pelea tu cerebro a Neuralink (Elon Musk)
OpenAI de Sam Altman mete fichas en MergeLabs para leer tu mente con IA, mientras que Neuralink de Elon Musk va por implantes. Arranca la pelea por el cerebro.
Merge Labs quiere leer tu cerebro sin pasar por el quirófano (no como Musk)
Mientras Neuralink y otras empresas se concentran en los implantes cerebrales, Merge Labs busca un camino menos riesgoso, más escalable y más adoptable potencialmente. La empresa, como reveló OpenAI en un comunicado oficial, utiliza ultrasonidos no invasivos y biomoléculas para transmitir y recibir información directamente del cerebro sin alterar físicamente el cuerpo humano
Esto apunta a aplicaciones concretas como el monitoreo de la salud mental, la asistencia a personas con discapacidades motoras y el control de dispositivos digitales con la mente, un salto que va mucho más allá de mover un cursor.
Para los fundadores, la clave está en combinar biología, dispositivo e inteligencia artificial en un factor de forma que sea seguro, accesible y que cualquiera quiera usar. El investigador Mikhail Shapiro, uno de los cofundadores, asegura que buscan interfaces "a partes iguales biología, dispositivo e IA en un factor de forma que nosotros mismos queramos usar y sea ampliamente accesible".
Es decir, no se trata de ponerse a jugar a la neurociencia del futuro, sino de construir algo que funcione y que la gente realmente pueda incorporar en su vida diaria, sin pasar por el quirófano ni exponerse a riesgos clínicos.
Por qué OpenAI decidió meterse de lleno en la neurotecnología
La inversión de OpenAI por esta startup no pasa solo por lo financiero: Sam Altman, el CEO de OpenAI, busca "acelerar la convergencia entre humanos y superinteligencia", lo que coloca a Merge Labs como actor estratégico dentro de la integración entre el cerebro y la inteligencia artificial.
La colaboración de estos dos gigantes permitirá usar modelos de IA para interpretar intenciones, adaptarse a cada persona y operar de forma confiable incluso con señales cerebrales limitadas o ruidosas, algo que hasta ahora era imposible, y que podría redefinir la forma en que interactuamos con la tecnología.
El movimiento también tiene un mensaje claro para el ecosistema startup: invertir en interfaces cerebro-computadora abre oportunidades en salud digital, hardware emergente y productividad avanzada, y especialmente en Latinoamérica, donde las startups tienen margen para explorar aplicaciones locales y alianzas con hubs globales.
Además, plantea una cuestión inevitable tanto en lo ético como en lo práctica: hasta qué punto queremos que la tecnología entre en nuestra mente sin pasar por el quirófano ni comprometer nuestra seguridad.
Por ahora, Merge Labs avanza con prudencia pero con ambición, y el respaldo de OpenAI valida la idea por un lado, y por el otro, impulsa una conversación que podría cambiar para siempre cómo pensamos, aprendemos y nos conectamos con la inteligencia artificial. Nos acercamos a un futuro donde la IA pase de ser una herramienta externa a convertirse en un interlocutor interno del cerebro humano.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes
El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones
Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping
En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei
Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River