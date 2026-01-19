OpenAI anuncia lo que todos temían de ChatGPT: "Planeamos comenzar a..."

"Al principio, probaremos los anuncios al final de las respuestas en ChatGPT, cuando haya un producto o servicio patrocinado relevante según la conversación", dijo OpenAI.

"Los anuncios estarán claramente etiquetados y separados de las respuestas orgánicas. Podrás obtener más información sobre por qué ves un anuncio o descartarlo y decirnos por qué lo hiciste", agregó en un comunicado.

Acerca del funcionamiento de ChatGPT junto a la publicidad, la empresa ha aclarado que los anuncios no influirán en las respuestas de la herramienta IA.

"Puedes confiar en que las respuestas de ChatGPT se basan en lo que es objetivamente útil y nunca en la publicidad", detalla.

ChatGPT anuncios Así se verán los anuncios en ChatGPT / Imagen OpenAI

En cuanto a preocupaciones por la seguridad, OpenAI asegura que no compartirá datos sobre las conversaciones de los usuarios con los anunciantes.

"Tus datos y conversaciones están protegidos y no se venden a los anunciantes (...) te damos control sobre tu experiencia para que veas anuncios relevantes y de calidad y puedas desactivar la personalización si así lo prefieres", señala.

Asimismo, la empresa ha indicado que, durante la prueba, no mostrará anuncios en cuentas donde el usuario indique que no los desea o cuando estimen que tiene menos de 18 años.

Además, "evitaremos que aparezcan cerca de temas sensibles o regulados, como la salud, la salud mental o la política".

Eran ciertas las sospechas

Para algunos especialistas como, Henry Ajder, experto en IA, deepfakes y medios sintéticos, el anuncio de OpenAI no fue una sorpresa.

"OpenAI es una empresa que ha experimentado un enorme crecimiento en términos de usuarios en los últimos años, pero continúa quemando el dinero de los inversores; no es una entidad con fines de lucro", dijo a la BBC.

Así que, para que esta empresa empiece a generar ganancias, tiene que encontrar otras fuentes de ingresos además de los suscriptores de pago estándar. Y para muchas empresas de software, la publicidad es una fuente de ingresos fiable.

Mientras tanto, OpenAI respalda su decisión indicando que los anuncios ayudan a las personas a descubrir nuevos productos y servicios.

También planea que, en el futuro, cuando los usuarios vean los anuncios, puedan hacer directamente preguntas acerca de esa publicidad y tomar una decisión de compra.

"Aprenderemos de los comentarios y ajustaremos la forma en que se muestran los anuncios con el tiempo, pero nuestro compromiso de poner a los usuarios en primer lugar y mantener su confianza seguirá siendo el mismo", destaca OpenAI.

