La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), el principal programa de financiamiento e infraestructura internacional de China, alcanzó en 2025 un nivel récord de inversión. El monto total de nuevos proyectos y contratos aumentó cerca de un 75% respecto al año anterior, hasta llegar a US$ 213.500 millones.
INVERSIONES ESTRATÉGICAS
Impactante inversión de China en todo el mundo reafirma su estrategia global
El mayor programa de financiamiento de China relacionado con recursos clave marcó un récord impactante en 2025, según información exclusiva de Financial Times.
Esta información exclusiva de Financial Times se dio en un contexto marcado por la disminución de la influencia de Estados Unidos en varias regiones del mundo y por una creciente volatilidad en el comercio global.
Los datos de las megainversiones de China
De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad Griffith de Australia y el Centro de Finanzas y Desarrollo Verde de Shanghái, Beijing firmó 350 acuerdos durante el último año, frente a los 293 registrados en 2024, por un valor conjunto de US$ 122.600 millones.
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por megaproyectos vinculados al gas, las energías renovables, la minería y la infraestructura industrial.
Este auge inversor coincide con un escenario internacional complejo, caracterizado por tensiones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos, así como por las intervenciones militares impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, factores que han generado incertidumbre en los mercados energéticos y en las cadenas de suministro globales.
Christoph Nedopil Wang, experto en energía y finanzas chinas en la Universidad Griffith y autor del informe, anticipó que el gasto chino en la BRI continuará aumentando este año. El analista dijo a Financial Times:
Un viejo objetivo de China
Lanzada en 2013, pocos meses después de la llegada al poder de Xi Jinping, la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha convertido en el eje central de la política exterior económica de China. Su objetivo es profundizar los lazos comerciales y financieros con el mundo en desarrollo, una estrategia que ha transformado a Beijing en el mayor acreedor bilateral del planeta, con alrededor de 150 países asociados al programa.
Con los datos de 2025, el valor acumulado de contratos e inversiones de la BRI asciende ya a US$ 1,4 billones.
El crecimiento reciente estuvo marcado por proyectos de gran escala, como un desarrollo de gas en la República del Congo, un parque industrial de gas en Nigeria y una planta petroquímica en Kalimantan del Norte, Indonesia.
Para Nedopil Wang, estos megaproyectos reflejan una mayor confianza de los países en desarrollo en la capacidad de las empresas chinas para ejecutar obras complejas y de alto valor.
Inversiones por sector
El sector energético concentró inversiones por US$ 93.900 millones, el nivel más alto desde el inicio de la BRI, más del doble que en 2024. De ese total, US$ 18.000 millones se destinaron a proyectos de energía eólica, solar y de conversión de residuos en energía, consolidando el liderazgo chino en tecnologías limpias.
Asimismo, la minería y los metales alcanzaron un récord de US$ 32.600 millones, especialmente en procesamiento de minerales como el cobre, cuya demanda ha crecido por la expansión de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.
No obstante, la magnitud del programa sigue generando preocupación en Occidente. Analistas advierten sobre el riesgo de endeudamiento excesivo de los países receptores, la falta de transparencia en los créditos y la dificultad para rastrear el verdadero alcance financiero de la BRI, un desafío que complica la evaluación de su impacto económico y geopolítico a largo plazo.
