Impactante inversión de China en todo el mundo reafirma su estrategia global

Christoph Nedopil Wang, experto en energía y finanzas chinas en la Universidad Griffith y autor del informe, anticipó que el gasto chino en la BRI continuará aumentando este año. El analista dijo a Financial Times:

La volatilidad del comercio y la inversión mundial potencialmente estimulará mayores inversiones en la resiliencia de la cadena de suministro y en mercados de exportación alternativos para las empresas chinas. La volatilidad del comercio y la inversión mundial potencialmente estimulará mayores inversiones en la resiliencia de la cadena de suministro y en mercados de exportación alternativos para las empresas chinas.

Un viejo objetivo de China

Lanzada en 2013, pocos meses después de la llegada al poder de Xi Jinping, la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha convertido en el eje central de la política exterior económica de China. Su objetivo es profundizar los lazos comerciales y financieros con el mundo en desarrollo, una estrategia que ha transformado a Beijing en el mayor acreedor bilateral del planeta, con alrededor de 150 países asociados al programa.

Con los datos de 2025, el valor acumulado de contratos e inversiones de la BRI asciende ya a US$ 1,4 billones.

El crecimiento reciente estuvo marcado por proyectos de gran escala, como un desarrollo de gas en la República del Congo, un parque industrial de gas en Nigeria y una planta petroquímica en Kalimantan del Norte, Indonesia.

Para Nedopil Wang, estos megaproyectos reflejan una mayor confianza de los países en desarrollo en la capacidad de las empresas chinas para ejecutar obras complejas y de alto valor.

Inversiones por sector

El sector energético concentró inversiones por US$ 93.900 millones, el nivel más alto desde el inicio de la BRI, más del doble que en 2024. De ese total, US$ 18.000 millones se destinaron a proyectos de energía eólica, solar y de conversión de residuos en energía, consolidando el liderazgo chino en tecnologías limpias.

Asimismo, la minería y los metales alcanzaron un récord de US$ 32.600 millones, especialmente en procesamiento de minerales como el cobre, cuya demanda ha crecido por la expansión de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

No obstante, la magnitud del programa sigue generando preocupación en Occidente. Analistas advierten sobre el riesgo de endeudamiento excesivo de los países receptores, la falta de transparencia en los créditos y la dificultad para rastrear el verdadero alcance financiero de la BRI, un desafío que complica la evaluación de su impacto económico y geopolítico a largo plazo.

