2026, la odisea de Javier Milei

La situación de deterioro de la actividad y el consumo podría agravarse dado que el Gobierno optó por subir las tasas de interés, lo que remunera mejor el ahorro, desalienta el gasto y, sobre todo, la huida al dólar como cobertura. Pero la contracara es que encarece el crédito para la producción. Esta fue la respuesta que el Gobierno encontró al sendero al alza que la inflación viene mostrando desde hace 7 meses. El INdEC sorprendió a la Casa Rosada y las consultoras al relevar que el IPC subió un 2,8% en diciembre contra noviembre. Así, el indicador volvió a valores de abril, previo a tocar el piso desde donde rebotó, y se ubicó entre los 3 resultados más elevados del año, detrás del 3,7% de marzo. La suba de tasas busca ser un ancla para el dólar y que éste sea, nuevamente, el ancla de los precios. “Se asustaron”, coincidían distintos analistas sobre la reacción oficial ante otro dato que confirma el freno de la desinflación, aunque el resultado anual fue el más bajo de los últimos 8 años.

Estimaciones de la consultora de Orlando Ferreres indican una persistencia de la inflación bien por encima del 2% para enero con un horizonte en el que la actualización de tarifas (el apagón en el AMBA de esta semana vuelve urticante el tema) y las compras de reservas que hace el Banco Central, que pueden imprimir presión sobre el dólar, dificultarán que el índice perfore esa marca, muy a pesar de las predicciones de Javier Milei, que promete un IPC que empiece con 0 hacia mitad de año. El Presidente hace esa proyección en base a un estudio que estira hasta 26 meses el rezago para que la política monetaria muestre sus efectos. Para relativizar esa teoría, Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, ironizó que si eso fuera así, la desinflación que se adjudica el Gobierno no sería otra cosa que el resultado de la política monetaria de Sergio Massa, completamente opuesta a la de esta administración.

Con la suba de tasas el Gobierno busca un ancla para los precios, pero también calmar la avidez por el dólar toda vez que el BCRA quiere comprar reservas. “Para comprar reservas necesito que la gente se quede en pesos. Si compran dólares, no hay forma de que compren reservas”, le dijo a Ahora Play el economista Fausto Spotorno.

La adquisición de divisas ha sido constante por parte de la autoridad monetaria desde principios de 2026 y ya acumuló cerca de $700 millones. Esto fue saludado por el FMI, el primer interesado en que el Central reconstruya sus tenencias. El Fondo anunció además que en febrero vendrá una misión a revisar el avance del programa vigente. Según escribió Carlos Burgueño en Diario Perfil, el FMI no sólo estará atento a que se cumplan las metas de acumulación de reservas sino también a la recaudación y su impacto en el frente fiscal. Si bien en 2025 las cuentas públicas mostraron un saldo positivo por 2do año consecutivo, el resultado de diciembre fue de déficit primario y financiero por el aumento del gasto y un desplome del 7% interanual de los ingresos, según el reporte de Equilibra.

En ese escenario, el Gobierno podría sacar provecho de la reticencia de los gobernadores aliados a apoyar una reforma laboral que reduzca el impuesto a las Ganancias con lo que, en consecuencia, perderían recursos coparticipables. Trasciende que la Casa Rosada podría eliminar ese capítulo del proyecto para garantizarse los apoyos. Al mismo tiempo retiene recaudación.

El proyecto se tratará en la prórroga de sesiones extraordinarias prevista para febrero. En ese período Milei también buscará la aprobación del Congreso del acuerdo de libre comercio que el Mercosur firmó con la Unión Europea. Lo anunció en Paraguay, donde se hizo la firma formal que puso fin a una negociación de más de 20 años. Estuvieron todos los presidentes del bloque regional a excepción de ‘Lula’ da Silva, que tuvo su propio meeting con las autoridades europeas en Brasilia. Milei fue el único que no aplaudió cuando el paraguayo Santiago Peña hizo un reconocimiento de la labor de ‘Lula’ para materializar el acuerdo. Son momentos de máxima tensión entre Milei y el líder del PT. ‘Lula’ ordenó dejar de velar por los intereses argentinos en Venezuela. Brasil tomó la tutela de la embajada argentina en Caracas luego de que el régimen de Nicolás Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos que tenían bajo su custodia a opositores a la dictadura. Pero el destrato de Milei a ‘Lula’, cuyo último episodio fue apuntalar la identificación del presidente brasileño con Maduro, provocó una ruptura total de las relaciones entre los presidentes. Ahora la embajada argentina está bajo la custodia de Italia.

Mientras Milei busca apoyos en el Congreso para la reforma laboral la oposición hace lo propio para voltear el DNU que reformó el sistema de Inteligencia y le dio, entre otras cosas, poder de policía a los espías para que detengan a ciudadanos en situaciones de flagrancia. El decreto fue remitido al Congreso y ahora corre el plazo para que lo trate la bicameral de Trámite Legislativo. Si no lo hace, al cabo de 10 días el DNU podrá bajar al recinto. En paralelo, varios pedidos de inconstitucionalidad llegaron a los tribunales. Pero hasta ahora ningún juez habilitó la feria judicial para explorarlos.

La desarticulación de la oposición, con un peronismo debilitado, es uno de los capitales políticos con los que cuenta Milei. No hay aún un referente que concentre el descontento con el gobierno libertario. Que lo hay. Según la última encuesta de Opina Argentina, el Presidente tiene una imagen negativa que supera a la positiva: 51% vs. 48%. Hay un dato más que revelador: de ese porcentaje de desaprobación, 47 puntos corresponden a quienes tienen una percepción “muy negativa” del mandatario. Es decir, hay un núcleo opositor muy consolidado en el electorado. Lo que no hay es un catalizador que lo pueda concentrar.

Hay intentos. Asoma la apuesta de un sector del peronismo por el pastor evangélico y celebritie Dante Gebel. Los oficios se los adjudican al sindicalista Juan Pablo Brey (Aeronavegantes). Se habla de un interés de los gobernadores. La expectativa es jugar desde el peronismo la ficha del ‘outsider’ que le resultó tan bien a Milei 2 años atrás. ¿Qué opina el kirchnerismo al respecto? Tal vez un atisbo haya en la columna que Horacio Verbitsky, con acceso privilegiado a Cristina y Máximo Kirchner desde siempre, publicó 2 domingos atrás en su portal, El Cohete a la Luna. Allí no sólo hizo un perfil de Gebel, sino que equiparó al pastor con Axel Kicillof al definirlos como los que se “largaron” como precandidatos para 2027. En su columna, Verbitsky es crítico del gobernador bonaerense por la distancia que ha tomado de CFK mientras que no tuvo mayores reparos sobre Gebel, que vive en California y tiene una vida bastante ostentosa. Publicó una foto de él con una Ferrari amarilla y sólo calificó como “llamativa” la explicación del pastor al respecto, que dijo que fue una bendición “extravagante” de Dios. ¿También ponen fichas ahí en San José Once Once?

