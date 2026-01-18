Sin ser trumpista, Lula da Silva recibió de Trump igual invitación que Milei

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad", posteó Milei en su cuenta de X.

Según detalló Milei, la organización nace bajo el liderazgo de Trump con la premisa de promover una "paz duradera" en regiones devastadas por la guerra.

Y la inclusión de Argentina en este selecto grupo ratifica el alineamiento total de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de USA.

Embed No es serio pic.twitter.com/TSvhyA2JdQ — Juani (@juanimassano) January 17, 2026

Lula da Silva

Pero Brasil no participa de igual alineamiento automático junto a USA, e integra el BRICS junto a Rusia y China, pero Trump lo invitó igual.

Es más: Lula da Silva no decidió de inmediato si participará.

Desde el inicio del conflicto en Gaza, Brasil ha abogado públicamente por un alto el fuego inmediato y la reanudación de las negociaciones diplomáticas, basadas en una solución de 2 Estados.

De hecho, Lula da Silva hizo declaraciones críticas sobre la conducción de la guerra y ha reafirmado, en foros internacionales, la necesidad de proteger a la población civil y respetar el derecho internacional humanitario.

