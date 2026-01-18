El presidente Javier Milei anunció que Argentina formará parte del Board of Peace (Consejo de la Paz) creada por Donald Trump. Pero Trump también invitó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a participar de la construcción de un "acuerdo de paz" en la Franja de Gaza.
CONSEJO DE LA PAZ
Sin ser trumpista, Lula da Silva recibió de Trump igual invitación que Milei
Brasil es demasiado grande para ignorarlo. Donald Trump invitó a Lula da Silva a su Consejo de Seguridad propio, tal como lo hizo con Javier Milei.
Previsible la convocatoria al pro israelí y pro trumpista Milei. Pero pese a que él es partidario de los 2 países (Israel y Palestina) y no es trumpista, Lula da Silva recibió la misma invitación que Milei.
Trump está organizando una suerte de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas propio, y donde el único veto es el de USA. Sin China ni Rusia, obviamente.
De todos modos es complicado porque, por ejemplo, Trump incorpora al Reino Unido al Consejo pero a la vez lo castiga con una carga arancelaria adicional porque no apoya que le quite Groenlandia a Dinamarca.
Javier Milei
Milei calificó la invitación de Trump como un "honor" y destacó que el país participará en calidad de Miembro Fundador.
"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad", posteó Milei en su cuenta de X.
Según detalló Milei, la organización nace bajo el liderazgo de Trump con la premisa de promover una "paz duradera" en regiones devastadas por la guerra.
Y la inclusión de Argentina en este selecto grupo ratifica el alineamiento total de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de USA.
Lula da Silva
Pero Brasil no participa de igual alineamiento automático junto a USA, e integra el BRICS junto a Rusia y China, pero Trump lo invitó igual.
Es más: Lula da Silva no decidió de inmediato si participará.
Desde el inicio del conflicto en Gaza, Brasil ha abogado públicamente por un alto el fuego inmediato y la reanudación de las negociaciones diplomáticas, basadas en una solución de 2 Estados.
De hecho, Lula da Silva hizo declaraciones críticas sobre la conducción de la guerra y ha reafirmado, en foros internacionales, la necesidad de proteger a la población civil y respetar el derecho internacional humanitario.
