Trump y el ataque a Irán: "La ayuda está en camino" pero el régimen no detiene ejecuciones

Un sistema estático frente a la presión global

Un análisis de The New York Times describe al Ayatolá Jamenei como un líder con "mentalidad de búnker", resistente a cualquier cambio social. Sanam Vakil, experta consultada por el diario, señaló que el líder “ve el compromiso como una vía para debilitar y desintegrar aún más la República Islámica”.

Esta rigidez ha profundizado la brecha con la población. Mientras expertos como Suzanne Maloney de Brookings Institution advierten que Trump “puso en riesgo la credibilidad estadounidense”, miles de iraníes enfrentan las consecuencias de un conflicto donde el apoyo externo parece evaporarse ante el pragmatismo geopolítico.

La "ayuda" prometida por Washington sigue en el aire, mientras Teherán consolida su control interno mediante la fuerza y los muertos se cuentan de a decenas, conforme a las fuentes.

Más noticias en Urgente24

No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso