Tras una semana de máxima tensión, el presidente Donald Trump frenó este viernes un ataque militar contra Irán tras condicionar la ofensiva al cese de ejecuciones de manifestantes. Washington movilizó portaaviones al Golfo Pérsico mientras Teherán reprimía protestas sociales por la crisis económica. El giro diplomático busca evitar un conflicto regional prolongado, aunque la credibilidad de USA permanece bajo escrutinio.
OLIGOFRENIA 3.0
Trump y el ataque a Irán: "La ayuda está en camino" pero el régimen no detiene ejecuciones
Alí Jamenei impone la pena de muerte por sedición y se reportan miles de asesinatos en Irán, pero Trump se arroga haber frenado un estallido civil en Teherán
La "Línea Roja" de Washington y el giro de Trump
El martes, el presidente Trump instó a los iraníes a derrocar al régimen y declaró: “LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”. Sin embargo, ante el riesgo de una guerra abierta, decidió pausar la orden de ataque.
Según reportó The Wall Street Journal, Trump fue advertido de las desalentadoras perspectivas de un cambio de régimen forzado. El mandatario explicó su decisión tras confirmarse la suspensión de penas de muerte: “Nadie me convenció. Me convencí a mí mismo. No ahorcaron a nadie. Cancelaron los ahorcamientos. Eso tuvo un gran impacto”.
Pese a la desescalada, la desconfianza persiste. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que el presidente "mantiene abiertas sus opciones y tomará decisiones en el mejor interés de Estados Unidos y del mundo".
La respuesta de Teherán: "Acabar con los sediciosos"
Desde la otra acera, el panorama es sombrío. Según el medio Arab News, el Líder Supremo Alí Jamenei ordenó mano dura contra lo que denomina "criminales nacionales". En un discurso oficial, Jamenei sentenció: "Por la gracia de Dios, la nación iraní debe acabar con los sediciosos, tal como hizo con la sedición". El medio también destacó que el fiscal general de Irán calificó a los detenidos como mohareb (enemigos de Dios), un cargo que implica la pena de muerte sin indulgencia.
Un sistema estático frente a la presión global
Un análisis de The New York Times describe al Ayatolá Jamenei como un líder con "mentalidad de búnker", resistente a cualquier cambio social. Sanam Vakil, experta consultada por el diario, señaló que el líder “ve el compromiso como una vía para debilitar y desintegrar aún más la República Islámica”.
Esta rigidez ha profundizado la brecha con la población. Mientras expertos como Suzanne Maloney de Brookings Institution advierten que Trump “puso en riesgo la credibilidad estadounidense”, miles de iraníes enfrentan las consecuencias de un conflicto donde el apoyo externo parece evaporarse ante el pragmatismo geopolítico.
La "ayuda" prometida por Washington sigue en el aire, mientras Teherán consolida su control interno mediante la fuerza y los muertos se cuentan de a decenas, conforme a las fuentes.
Más noticias en Urgente24
No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia
Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso