Rusia al teléfono con Irán e Israel tras el freno saudí al ataque estadounidense

En este contexto, Rusia se encuentra predispuesta a dialogar para evitar que caiga otro de sus socios comerciales, a sabiendas de que el petróleo venezolano está siendo gestionado y comercializado por la administración de Trump, marginandólos del comercio de crudo, tal como a sus aliados iraníes, quienes también cayeron en la volteada dado el actual bloqueo impuesto en Caracas.

"Ambas partes (Rusia e Irán) reafirmaron su compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la asociación estratégica ruso-iraní y la implementación práctica de proyectos económicos conjuntos en diversos ámbitos", precisó el Kremlin en relación al contenido del llamado teléfonico entre los presidentes.

Por su parte, el mandatario iraní, cuyo gobierno afín al ayatolá afronta más de quince días de protestas en las calles, sostuvo que "el papel y la implicación directa de Estados Unidos y el régimen sionista [israelí] en los recientes acontecimientos en Irán son evidentes".

Desde hace quince días, los insurrectos iraníes, que se estiman en millones en las calles, exigen a viva voz la restauración de la economía, así como el retorno del sha, Reza Pahlavi, asilado en Washington tras el golpe de Estado de los ayatolás contra su dinastía en 1979. La "revolución popular", apoyada por Washington y Tel Aviv, clama por liberarse de las ataduras de la teocracia fundamentalista islámica del ayatolá, que se encuentra a contramano de la globalización y los valores occidentales.

Teherán acusa a Estados Unidos y a Israel de estar detrás del estallido en Irán, que comenzó como una protesta de un grupo de comerciantes frente a la crisis hiperinflacionaria, a los que luego se unieron jóvenes de la Generación Z y mujeres que exigen que el uso del hiyab no sea obligatorio. "Ningún iraní atacaría una mezquita", afirmó el presidente del Parlamento, quien incrimina a la Casa Blanca y al servicio secreto israelí, Mossad, de estar implicados en la insurrección en las calles y de enviar agentes encubiertos a las manifestaciones.

En relación a esas sospechas, un grupo separatista kurdo asociado con EE.UU. afirmó este jueves haber organizado "operaciones armadas" en Irán para defender a los manifestantes.

Miembros del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) dijeron que han lanzado ataques contra la Guardia Revolucionaria Militar iraní en represalia por la violenta represión de las protestas en Teherán. "Hemos participado en las protestas mediante apoyo financiero y operaciones armadas para defender a los manifestantes cuando ha sido necesario", declaró Jwansher Rafati, representante del PAK, a The Associated Press.

Putin también llamó a Netanyahu tras conversar con Irán

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, discutieron el viernes por teléfono sobre la escalada de tensiones en Medio Oriente e Irán, según confirmó el Kremlin.

El líder ruso ofreció a Netanyahu la ayuda de Rusia para mediar en el conflicto con respecto a Irán, y le dijo que estaba "a favor de intensificar los esfuerzos políticos y diplomáticos para garantizar la estabilidad y la seguridad en la región".

Tel Aviv y Washington acusan a Teherán de financiar con dinero, armas, municiones y logística a las milicias chiitas del Golfo Pérsico, como los hutíes de Yemen, Hezbolá y Hamás.

image El director del Mossad, la agencia de espionaje israelí, David Barnea, llegó en las primeras horas de este viernes 16 de enero a Estados Unidos para conversar sobre la situación en Irán, según informó el portal de noticias estadounidense 'Axios', citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

Benjamin Netanyahu, señalado por el país persa como uno de los instigadores, ha expresado en el último tiempo su “solidaridad con la lucha del pueblo iraní” que se pronuncia en las calles, al mismo tiempo que ha declarado que Israel apoya las “aspiraciones a la libertad y la justicia” de los manifestantes iraníes, quienes se enfrentan con las fuerzas de la policía del régimen del ayatolá e incluso han incendiado comisarías.

En tanto, Trump ha dado un paso atrás con Irán, al que había amenazado con atacarlo si persistía en "asesinar a los manifestantes". El miércoles, dijo que era una “buena noticia” que el régimen iraní haya postergado la condena a muerte de un manifestante, al mismo tiempo que señaló que "no hay planes de ejecuciones" de detenidos, pero agregó que Estados Unidos sigue en vigilancia permanente de la situación, sin descartar una intervención militar.

Trump declaró que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado", y añadió que "no hay planes de ejecuciones" de detenidos. Cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".

Su cambio de postura se debe a que Arabia Saudita, Qatar y Omán lo convencieron de no atacar a Irán, ya que temían “graves reveses en la región”, así como una agitación en los mercados petroleros y, en última instancia, un daño en la economía estadounidense, según afirmó a la agencia de noticias AFP un alto responsable saudita.

