Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Viene siendo un mercado complejo para River y Boca a la hora de contratar atacantes ya que no hay tantas opciones en el mercado y los jugadores potables desde lo económico prefieren darles mayor entidad a propuestas del exterior. Maher Carrizo hasta el momento no tiene nada firme de Europa pero espera que llegue algo muy pronto y es por eso que rechaza llegar a los equipos más poderosos de la Argentina.

