Durante los últimos días uno de los nombres más nombrados en el fútbol argentino fue Maher Carrizo ya que parecía estar a punto de llegar a River por pedido de Marcelo Gallardo. La operación se cayó ya que el jugador rechazó esta oferta y ahora el que apretó el acelerador para quedarse con la joya de Vélez fue Boca.
LO DECIDIÓ
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
Desde Vélez informaron que Boca movió fichas para quedearse con Maher Carrizo luego de haberse caído su llegada a River.
Luego de haberse frustrado la llegada de Santino Andino, River fue a la carga por Maher Carrizo y cuando parecía que estaba todo dado para que el pase se haga todo quedó en la nada. Vélez comenzó a cambiar las condiciones de la operación al mismo tiempo que el jugador rechazó la idea de ponerse la camiseta de La Banda, alegando que espera una propuesta de Europa.
En medio de esta situación comenzaron a surgir fotos de Maher Carrizo de pequeño vistiendo la camiseta de Boca y los hinchas comenzaron a pedir en redes sociales que Juan Román Riquelme haga un intento por el talentoso zurdo formado en el Fortín. Finalmente se supo que desde Brandsen 805 movieron fichas para sumar al extremo y hubo respuesta.
Según indicó Bolavip, Boca se interesó en la llegada de Maher Carrizo para que sea una opción más en la ofensiva de cara a una temporada donde el máximo objetivo será la Copa Libertadores. El Xeneize le ofrecía un muy buen salario, la chance de jugar el máximo torneo del continente a nivel clubes y ponerse la camiseta del equipo del cual es hincha.
Maher Carrizo también le dijo que no a Boca
Sin embargo, la respuesta de Maher Carrizo para Boca fue la misma que para River. El jugador está decidido a marcharse a Europa en este mercado de pases y en caso de que no aparezca nada que lo convenza prefiere quedarse en Vélez para seguir siendo titular bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto. Gallardo no pudo y Riquelme tampoco.
Viene siendo un mercado complejo para River y Boca a la hora de contratar atacantes ya que no hay tantas opciones en el mercado y los jugadores potables desde lo económico prefieren darles mayor entidad a propuestas del exterior. Maher Carrizo hasta el momento no tiene nada firme de Europa pero espera que llegue algo muy pronto y es por eso que rechaza llegar a los equipos más poderosos de la Argentina.
