Javier Milei recibió a 2 argentinos que fueron rehenes de Hamas

Cabe recordar que en octubre del 2023, el grupo terrorista secuestró a 21 argentinos: cinco fueron asesinados y 16 lograron sobrevivir. La familia Cunio fue una de las más afectadas ya que 8 de sus miembros permanecieron como rehenes tras el asalto al kibutz Nir Oz, entre ellos las mellizas Emma y Yuli, quienes recuperaron la libertad en noviembre de 2023.