Javier Milei recibió a 2 argentinos que fueron rehenes de Hamas

Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Ariel y David Cunio, dos hermanos argentinos -que viven en Israel- que habían sido secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, y liberados en octubre del 2025. También participaron del encuentro el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.
HALAGO A TRUMP
Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ariel y David Cunio, dos argentinos -que viven en Israel- que habían sido secuestrados por Hamas. No faltó halago a Trump.
En la comunicación oficial de la reunión, que se llevó a cabo este miércoles (14/01) por la mañana, no faltó el halago a Donald Trump, mencionando sus "gestiones de paz" que permitieron la liberación.
Los hermanos Cunio y sus familias habían sido capturados por Hamas en el kibutz Nir Oz. Son de origen argentino, y se trasladaron a Israel en 1986.
Cabe recordar que en octubre del 2023, el grupo terrorista secuestró a 21 argentinos: cinco fueron asesinados y 16 lograron sobrevivir. La familia Cunio fue una de las más afectadas ya que 8 de sus miembros permanecieron como rehenes tras el asalto al kibutz Nir Oz, entre ellos las mellizas Emma y Yuli, quienes recuperaron la libertad en noviembre de 2023.
Con el paso de los meses, todos los rehenes de esta familia fueron liberados. David y Ariel fueron parte de uno de los últimos grupos en ser liberados junto al argentino Eitan Horn.
